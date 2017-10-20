ОПЕК еще способен удивить мировой рынок

Министры нефти стран ОПЕК соберутся в Вене 30 ноября, чтобы решить, какие действия следует предпринять в отношении действующего соглашения о сокращении добычи, достигнутого в 2016 году ОПЕК, Россией и еще десятью независимыми производителями. Наиболее вероятным результатом этой встречи является пролонгация соглашения, срок действия которого истекает в марте 2018 года. Большинство аналитиков ожидают именно такого результата, хотя ОПЕК все еще может удивить рынок. Продление, хотя оно и наиболее вероятно, все же не является единственным возможным вариантом, и не все страны смотрят на 2018 год таким же образом, как на 2017-й.

В то время как Саудовская Аравия и Россия выразили заинтересованность в пролонгации соглашения в случае необходимости, некоторые другие участники посылают неоднозначные сигналы.

Так, например, министр нефти Кувейта Иссам Аль-Марзук заявил журналистам на этой неделе, что странам-производителям было бы лучше сосредоточиться на повышении уровня соблюдения своих обязательств по этому соглашению, чтобы тем самым избежать необходимости его продления.

Последний результат анализа уровня соблюдения составляет 116 процентов, и теперь «основное внимание уделяется тому, чтобы все страны в полном объеме соблюдали свои обязательства по сокращению добычи, с целью добиться еще лучшего процента и тем самым избавиться от необходимости нового продления», – сказал он.

Несмотря на поддержку со стороны правительства России идеи продления нынешнего соглашения, российские нефтяные компании не особенно довольны этой идеей. В течение нескольких последних дней «Лукойл» и «Газпром Нефть», две крупнейшие нефтяные компании России, публично заявили о своем недовольстве.

Миллиардер Вагит Алекперов, генеральный директор «Лукойла», второй по величине нефтяной компании в России, заявил в интервью агентству Bloomberg 10 октября, что производители нефти не должны продлевать соглашение о сокращении добычи после истечения нынешнего срока его действия в марте 2018 года, если цены вырастут до 60 долларов за баррель, поскольку они не должны позволить рынку оказаться в условиях дефицита предложения. С точки зрения Алекперова, если бы цены на нефть установились в диапазоне от 55 до 60 долларов, то продление сокращения добычи «было бы неуместным».

Вадим Яковлев, заместитель главы «Газпрома», самой быстрорастущей нефтедобывающей компании в России, сообщил агентству Reuters на этой неделе, что продление срока действия сделки после марта будущего года может повредить планам его компании по расширению производства.

Однако, если рынок стабилен, а цены на нефть находятся в хорошем диапазоне, почему же некоторые производители не хотят поддержать идею продления заранее?

Для этого есть две причины. Во-первых, некоторые министры стран ОПЕК считают, что, в случае принятия такого решения уже в нынешнем году, многие сланцевые компании США получат возможность комфортного хеджирования своего производства на следующий год. Это приведет к увеличению их добычи и может поставить под угрозу план ОПЕК по восстановлению равновесия на рынке.

Вторая причина заключается в том, что спрос, согласно прогнозам, будет оставаться значительным, и многие производители, участвующие в соглашении, опасаются, что могут потерять часть своей доли рынка, если не увеличат производство, в то время ка другие страны должны нарастить добычу, исходя из необходимости.

Такие страны как Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт планируют в следующем году увеличить объем производства. Например, у Кувейта имеется новый нефтеперерабатывающий завод во Вьетнаме, который полностью войдет в строй в декабре. Он будет перерабатывать 200 тысяч баррелей в сутки сырой нефти, при этом как минимум на 80 процентов, если не на все сто, эта нефть будет кувейтского происхождения.

Таким образом, для Кувейта увеличение производства в будущем году имеет большое значение, поскольку в противном случае ему пришлось бы сократить поставки некоторым клиентам, чтобы обеспечить согласованные показатели выпуска.

В следующем году Саудовская Аравия начнет поставлять сырую нефть на свой нефтеперерабатывающий завод в Джазане, который будет перерабатывать около 400 тысяч баррелей арабской нефти в сутки, поскольку он должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу 2018 или началу 2019 года.

По мере приближения к концу года повсюду возникают новые нефтеперерабатывающие заводы, но больше всего их в Китае. Кроме того, существует также спрос со стороны мелких независимых нефтеперерабатывающих компаний, которые сосредоточены в провинции Шаньдун, известных как «чайники».

В настоящее время Китай располагает мощностями нефтепереработки на уровне около 15 миллионов баррелей в сутки, а к концу года этот показатель, вероятно, достигнет 15,5 миллионов баррелей.

Таким образом, все производители испытывают соблазн продать Китаю больше нефти, чтобы удовлетворить этот спрос. Битва на долю рынка уже идет. Если ОПЕК не увеличит свою долю в следующем году, от упустит большую возможность, которую перехватят конкуренты, такие как США, которые уже наращивают свой экспорт в Азию.

Расчеты ОПЕК показывают, что рынок будет сбалансирован к третьему кварталу следующего года, при условии сохранения нынешней ситуации. Поэтому ОПЕК и Россия могут оказаться вынуждены пролонгировать соглашение, но они могут также удивить рынок и принять иное решение.

Еще одним возможным результатом могло бы стать продление его действия до конца 2018 года и постепенное ослабление согласованных сокращений до более низкого порога, что будет способствовать сохранению снижения запасов нефти.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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