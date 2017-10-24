Средний Восток: энергоресурсы и дипломатия

Неустойчивые альянсы, яростные бунты и непреходящие беспорядки – это явления, характеризующие политическую обстановку на Среднем Востоке, особенно после Первой мировой войны. Сирийский конфликт, борьба суннитов и шиитов, опосредованные войны… На востоке – затянувшийся конфликт между Израилем и Палестиной. На юге – разграбленный и разрушенный коалицией во главе с Саудовской Аравией Йемен, который римские источники когда-то называли Arabia Felix («Счастливая Аравия»). Может быть, именно поэтому Эр-Рияду постоянно требуется оружие. Не говоря уже об опосредованных войнах, для которых также необходимо оружие. Выясняя, кто кого поддерживает в этой мешанине из союзников и врагов, можно легко потерять нить из-за бесчисленных пересечений дипломатических интересов и регионального соперничества. Визит короля Саудовской Аравии в Москву – лишь один из аспектов политики, предпочтений и объединений, которые определят будущее Среднего Востока и всего мира. В регионе энергоресурсы и дипломатия всегда идут рука об руку.

Отголоски экономической ситуации можно отыскать в безопасности и дипломатии Среднего Востока. Москва и Эр-Рияд заключили сделки не только по поставке оружия: нефтяная компания Aramco начала сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в области нефтепереработки, а также с «Газпромом» по части бурения, научно-исследовательских работ и обмена опытом между работниками.

К сотрудничеству подталкивают цены на нефть и будущее ресурса. Америку и Саудовскую Аравию объединяют нефть и нефтедоллар. Однако в последнее время этот союз подрастерял прочность. В Америке объёмы производства нефти достигают 10 миллионов баррелей в день (согласно последним оценкам), что ставит её в один ряд с Саудовской Аравией и Россией – с крупнейшими производителями нефти.

В этом плане решение не ограничивать добычу нефти, которое Саудовская Аравия приняла в 2014 году, и сланцевая революция обрели судьбоносное значение.

В результате Вашингтон зависит от Эр-Рияда уже не так сильно по сравнению с периодом эмбарго в 1973 году. В Саудовской Аравии об этом знают и понимают, что без сотрудничества с Россией цену на нефть не сделать стабильной и высокой. Первое публичное размещение акций Aramco, которое вскоре произойдёт, вкупе с дефицитом бюджета позволяет предположить, как важно для Эр-Рияда повышение цен на нефть.

Визит был посвящён не только оружию и вопросам безопасности, его целью также было укрепление отношений в сфере энергетики. Помощь России жизненно необходима Саудовской Аравии. Москва также находится не в лучшем положении. Каждый раз, когда стоимость нефти падает на 1 доллар, Россия теряет 2 миллиарда долларов дохода.

Растущая симпатия определённо отразится на дипломатических отношениях и сотрудничестве в сфере безопасности. Показателен пример Сирии, где процветают политика силы и борьба за личные интересы. В конце концов, мир живёт за счёт этой борьбы.

Турция разделяет обеспокоенность Ирана тем, что США поддерживают курдов. Но при этом Стамбул с курдами сотрудничает, чтобы поддерживать оппозиционные группы в Сирии. Москва и Эр-Рияд находятся в схожих условиях. Саудовская Аравия и Иран – давние противники, и в сирийском конфликте они оказывают помощь враждующим сторонам. Россия и Иран в войне действуют заодно, однако на сотрудничестве Эр-Рияда и Москвы это не отражается. В этом состоит парадокс и красота всех международных отношений и пересечения личных интересов отдельно взятых стран. Впрочем, можно надеяться на улучшение ситуации в Сирии, так как ключевые участники конфликта (Эр-Рияд и Москва) теперь вынуждены сотрудничать, а может и сами к этому стремятся, в связи с внутренними экономическими проблемами.

На настоящее и будущее влияет множество факторов. В мире всё переплетено и взаимосвязано. В зависимости от того, как будет развиваться энергетическая сфера, изменятся, распадутся и вновь образуются многочисленные союзы. Может измениться политика, предпочтения и сотрудничество. Возобновляемые источники энергии становятся популярнее. Ожидается, что возрастут объёмы добычи сланцевой нефти в США. Саудовская Аравия планирует избавиться от нефтяной привычки, и первый шаг на пути к этой цели – программа «Видение 2030», а также создание крупнейшего в мире суверенного фонда после продажи 5-процентной доли в компании Aramco (это будет связано с повышением стоимости акций, которая, в свою очередь, зависит от цены на нефть).

Но одновременно возникает и множество вопросов. Продолжится ли дружба между Москвой и Эр-Риядом, если экономика Саудовской Аравии не будет зависеть от нефти? И сможет ли Эр-Рияд избавиться от этой зависимости? Как это повлияет на безопасность в Сирии? Если объёмы добычи сланцевой нефти продолжат расти, что будет с Саудовской Аравией? Королевство станет компенсирующим производителем, а может, уже стало им? Превратится ли Иран в региональную силу? Что будет, если Саудовская Аравия провалит эту попытку отказаться от нефти?

Было бы наивным полагать, что один визит, несколько сделок о поставках оружия или нефти смогут преобразить или кардинально изменить роль Америки на Среднем Востоке и ослабить её влияние в регионе. У Саудовской Аравии свои интересы. Возможно, эти сделки – перестраховка, нежелание потерять всё и сразу. Перемена обстановки в регионе, энергетическая безопасность и экономика вынудили Эр-Рияд решиться на этот шаг. Впрочем, не стоит пренебрегать «нефтяной связью» между США и Саудовской Аравией. Дальнейшие изменения могут привести к тому, что образуются новые альянсы. Сейчас Россия и Саудовская Аравия сотрудничают, и это обеим странам идёт на пользу.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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