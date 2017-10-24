Проект «Ямал СПГ» преодолевает льды и санкции

Предприятие «Ямал СПГ» находится так далеко за Северным полярным кругом, что для доступа к нему приходится преодолевать двухметровый слой льда, для чего создаются специальные ледокольные танкеры. Их постройка ведётся в условиях, при которых световой день длится всего 3 часа, а температура опускается до -50 градусов по Цельсию.

Но суровая природа Ямала не смогла отпугнуть зарубежных инвесторов.

Французской компании Total и китайской China National Petroleum Corporation принадлежит по 20 процентов в СПГ-проекте, который в этом месяце начал работу, преодолев суровые природные условия и препятствия, возникшие из-за самых плохих со времён холодной войны отношений России и Запада.

Для российской энергетической промышленности ямальский проект стоимостью в 27 миллиардов долларов – это испытание как с технической, так и с политической точки зрения. Он не только доказал рентабельность производства СПГ всего в двух тысячах километров от Северного полюса и прибыльность перевозки газа в Китай через Арктику, но и продемонстрировал, что Россия может привлечь инвестиции, несмотря на финансовые и технические ограничения, связанные с санкциями Америки и Евросоюза.

«Крупный проект удалось реализовать в сложных арктических условиях вопреки трудностям с его финансированием, которые возникли из-за санкций, – рассказал старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл. – Это отличный пример командной работы, в ходе которой опыт и навыки партнёров помогли преодолеть трудности».

Проект «Ямал СПГ» выделяется на фоне схожих крупных предприятий, которые создаёт Россия совместно с западными компаниями. Приостановлено сотрудничество ExxonMobil с подконтрольной государству компанией «Роснефть», в рамках которого предполагалось потратить 550 миллионов долларов на создание предприятий в Арктике. Откладывается проект нефтегазовой компании Royal Dutch Shell и «Газпрома» – разработка крупнейшего в России месторождения сланцевой нефти. Нефтесервисная компания Schlumberger борется за приобретение контрольного пакета акций в российской буровой компании Eurasia Drilling.

Осуществление ямальского проекта, большая доля в котором принадлежит частной российской компании НОВАТЭК, было поставлено под угрозу в 2014 году, когда один из крупнейших акционеров компании, Геннадий Тимченко, попал под действие санкций, введённых из-за аннексирования Крыма.

Финансирование проекта мгновенно было пересмотрено. Расходы на постройку стали рассчитывать в евро, а не в долларах. Банки Китая предоставили кредиты, и это покрыло две трети всех финансовых нужд. Правительство России и подконтрольный государству «Сбербанк» также обеспечили финансовую поддержку.

«Когда были введены санкции, ямальский проект столкнулся с некоторыми затруднениями, но их удалось преодолеть. Когда проект заработает на полную мощность, это станет лучшим доказательством того, что подобные инвестиции возможны, – сообщила аналитик «ВТБ Капитал» Екатерина Родина. – Если Россия надеется выйти на мировой рынок СПГ, этот проект обязан заработать».

Россия стремится показать, что несмотря на противостояние с США, ничего не изменилось в нефтяной и газовой индустрии, которая обычно обеспечивает около 40 процентов поступлений в бюджет страны. Изначально введённые в 2014 году санкции привели к упадку, так как российские компании потеряли доступ к иностранным инвестициям. Реструктуризация кредитов и государственная поддержка развеяли страхи, и компании наподобие «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома» уверенно развивают запланированные ранее проекты и нередко обходятся без помощи Запада.

В целом, уйти пришлось американским компаниям, с которыми Россия активно сотрудничала, а на деятельности европейских компаний санкции отразились в меньшей степени. На смену западному финансированию и инвестициями пришли банки Китая, заполнив образовавшуюся пустоту.

Китайский конгломерат CEFC China Energy в сентябре приобрёл 14,2 процента акций компании «Роснефть» за 9,1 миллиарда долларов. Другие китайские энергетические компании раскупили нефтяные и газовые активы, а также приняли участие в финансировании проектов.

С помощью ямальского проекта доля Total на быстроразвивающемся рынке СПГ вырастет, компания станет ведущим зарубежным игроком в России. «Total в России уже более 25 лет, и мы адаптировались к российским реалиям, – рассказывает Боррелл. – Россия играет важную роль в нефтяном и газовом бизнесе, и Total необходимо действовать чётко, компания намерена остаться здесь надолго».

Компания НОВАТЭК, которая на российском газовом рынке уступает лишь «Газпрому», будет продавать СПГ, произведённый на Ямале в этом году, на спотовом рынке, а к выполнению долгосрочных контрактов приступит в 2018 году.

В компании сообщают, что большая часть из 16,5 миллиона тонн газа, которые будет ежегодно производить предприятие, предназначена для покупателей в Азии. Это значит, что в период с июля по декабрь 15 специально построенных ледокольных танкеров через Арктику направятся в Китай. Двухнедельное путешествие занимает почти в два раза меньше времени, чем путь через Европу и Суэцкий канал – по этому маршруту будут вестись поставки газа в то время года, когда ледокольные танкеры не смогут выйти в море.

В московской исследовательской организации BCS Capital Markets полагают, что осуществление проекта «Ямал СПГ» приведёт к 20-процентному росту прибыли на акцию НОВАТЭК к 2020 году, и называют запуск предприятия «долгожданным катализатором».

В следующем году компания примет решение относительно инвестиций, необходимых для создания второго СПГ-проекта в Арктике. Предприятие будет построено на Гыданском полуострове к востоку от Ямала, оно оценивается в 19 миллиардов долларов. Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что для иностранных инвесторов будет доступна 49-процентная доля в проекте, и компания Total уже проявила к предприятию интерес. Россия предполагает, что долю в проекте могут приобрести компании из Саудовской Аравии.

«У проекта нет аналогов, никто не доставлял добытые из недр Арктики углеводороды по морскому пути на постоянной основе. С этим связан определённый риск. Это проект-первопроходец, – говорит Екатерина Родина. – Другие смогут поучиться на его примере».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x