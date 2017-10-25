ИГИЛ попало в тиски: добровольцы Вагнера, САА и армия Ирака окружают террористов

Армия Ирака начала военную операцию против боевиков «Исламского государства» на границе САР, поддерживая правительственные силы Сирии и российских добровольцев.

Военные эксперты в данный момент расценивают положение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор как весьма шаткое. Отмечается, что совместные действия Сирийской арабской армии и российских добровольцев из отряда Вагнера приносят свои плоды. Военная операция приводит к тому, что исламисты теряют один город за другим.

В западной и центральной части Сирии практически не осталось крупных населенных пунктов, подконтрольных «Халифату», отряды террористов, бежавшие из Акербатского «котла» попытались закрепиться на северо-востоке провинции Хама, однако и здесь встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

В провинции Дейр-эз-Зор, которая частично все еще контролируется джихадистами, «воины Халифата» вынуждены постоянно отступать, лишь изредка решаясь на контратаки. В ходе наступления сирийские военнослужащие берут пример с российских добровольцев, которые показали себя отличными специалистами. Бойцы Вагнера используют самое современное оружие и экипировку.

В данный момент практически весь город Дейр эз-Зор уже зачищен от игиловцев, взят Меядин, расположенный к юго-востоку от административного центра провинции. В ближайшее время начнется штурм Абу-Кемаля, который остается последним крупным оплотом «Халифата» в провинции.

Турецкие источники сообщили, что армия Ирака начала спецоперацию против «Исламского государства», которая должна пресечь проникновение исламистов на территорию страны. Ранее боевики перебрасывали из Ирака подкрепление и боеприпасы в Меядин, но теперь и этот маршрут снабжения будет перекрыт.

Местные источники отмечают, что боевики пытаются максимально укрепить оборону Абу-Кемаля. В городе создается сеть подземных коммуникаций, на улицах возникают баррикады. Судя по всему, террористы прекрасно понимают, что из Абу-Кемаля, имея перед собой САА и российских добровольцев, а также армию Ирака позади, отступать им уже некуда.

В данный момент ВВС Сирии разбрасывают над населенным пунктом листовки с призывом к местным жителям. Командование правительственных войск рекомендует гражданским лицам покинуть территории, расположенные рядом с локациями игиловцев.

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