Аналитический доклад австралийского исследовательского центра: риск конфронтации между Россией и США нарастает

Сегодня отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся в столь глубоком кризисе, что, по мнению автора доклада, научного сотрудника исследовательского центра Lowy Institute в Сиднее доктора Бобо Ло, у мира имеются все основания для беспокойства, поскольку вероятность прямой вооруженной конфронтации в последнее время значительно возросла.

Две эти страны были главными соперниками во время холодной войны, периода глобальной напряженности, когда мир на протяжении четырех десятилетий был разделен на два враждующих блока из-за эскалации противостояния между Востоком и Западом.

Новый аналитический доклад под названием «Потенциальная катастрофа: Трамп, Путин и отношения между Россией и США», опубликованный во вторник на этой неделе, показал, что отношения между Вашингтоном и Москвой являются сегодня более проблематичными и враждебными, чем когда бы то ни было, с момента начала ослабления напряженности в конце восьмидесятых и начале девяностых годов.

Избрание президентом США Дональда Трампа, агрессивное поведение Владимира Путина во внешней политике, санкции против Москвы и столкновение национальных интересов двух стран привели к тому, что отношения между ними в течение последних девяти месяцев еще более обострились, утверждает доктор Ло.

Эскалация словесных баталий между Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном также способствовала нарастанию разногласий между США и Россией. Трамп угрожал уничтожить Северную Корею, в то время как Россия, будучи ее союзником и соседом, призывала к спокойствию и предупреждала о том, что военные действия приведут к катастрофе.

Подпись к изображению: Многие ожидали, что избрание Трампа приведет к потеплению отношений между Вашингтоном и Москвой

В аналитическом докладе, написанном доктором Ло, который является также научным сотрудником Центра исследований проблем России и новых независимых государств (бывших советских республик) при французском Институте международных отношений, рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись обе страны с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США в прошлом году.

Этот 27-страничный документ показал, что, несмотря на первоначальные надежды на «новый уровень взаимодействия» после победы Дональда Трампа на выборах, теперь вопрос заключается в том, «смогут ли Москва и Вашингтон справиться со своими многочисленными разногласиями и избежать опасной эскалации напряженности».

Далее автор подчеркивает, что никаких позитивных признаков, свидетельствующих о возможном потеплении крайне холодных американо-российских отношений, не наблюдается. Доктор Ло отмечает, что исключительная неэффективность администрации Трампа угрожает создать новые кризисы и усугубить существующие проблемы между двумя странами.

«Наилучший сценарий развития американо-российских отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе, возможно, представляет собой взаимное сдерживание, напоминающее времена холодной войны, – утверждает доктор Ло. – Однако, даже такая относительная стабильность представляется довольно иллюзорной».

Несовместимые мировоззрения

В интервью для ресурса news.com.au из Лондона доктор Ло заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой отражают противоположные мировоззрения, историческое взаимное недоверие, конфликт приоритетов и интересов, а также отсутствие целенаправленной программы сотрудничества. Доктор Ло подчеркивает, что в отношениях между двумя странами не было никакого внезапного разрыва. Напротив, нынешний кризис является продуктом накопившихся долгосрочных проблем.

«С момента распада Советского Союза общая тенденция отношений между США и Россией имела негативное направление, лишь иногда чередуясь с периодами конструктивного взаимодействия, – считает эксперт. – Трамп настроен прокремлевски, но у него просто нет никаких возможностей сделать то, чего хочет Москва».

Доктор Ло пишет, что для этого есть множество причин, включая практически всеобщие антироссийские настроения в Конгрессе, вмешательство России в демократический процесс в Соединенных Штатах, а также крайне неэффективное поведение Трампа и нынешний хаос в Белом Доме.

Резкое ухудшение отношений

В докладе подчеркивается, что многие ожидали стремительного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном после избрания самого «прокремлевского» президента в истории. Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп заявил: «Я думаю, что у меня сложились бы хорошие, очень хорошие отношения с Путиным». Однако, вскоре администрация Трампа оказалась под давлением в связи с утверждениями о том, что Москва помогла ему попасть в Белый Дом.

Яростный критик НАТО и антироссийских санкций, Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Москвой и даже предположил, что признает аннексию Крыма. Однако, вместо всего этого отношения быстро ухудшились.

«Продолжающийся скандал в связи с якобы имевшим место вмешательством Кремля в американские выборы и сговором между избирательным штабом Трампа и российскими спецслужбами, сделал отношения с Россией одной из самых «токсичных» проблем в Вашингтоне, – пишет доктор Ло. – Легендарная личная симпатия между Трампом и Владимиром Путиным оказалась скорее препятствием, чем подспорьем».

Подпись к изображению: Эмалированная кружка с изображением президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на московском прилавке накануне их июльской встречи в Гамбурге

Доктор Ло пришел к выводу, что Дональд Трамп и его российский коллега действительно поладили между собой, однако отношения между ними «совершенно неравные».

«Путин, безусловно, является доминирующим игроком, по нескольким причинам, – пишет доктор Ло. – Он значительно более умен и опытен. Путин является наиболее авторитетным лидером России со времен Сталина, в то время как Трампу как политику на каждом шагу вставляют палки в колеса. Кроме того, Путину Трамп нужен гораздо меньше, чем наоборот».

Доктор Ло, подчеркнул, что их разительное личное неравенство стало очевидным для всех во время встречи в Гамбурге в ходе саммита «большой двадцатки».

«Таким образом, мы должны быть крайне осторожны, чтобы не переоценить теплоту отношений между двумя президентами, – сказал он. – Представляется справедливой такая аналогия: самый непопулярный мальчик в классе, которого все презирают (в Америке таких называют «Билли, с которым никто не дружит»), отчаянно подлизывается к популярному школьному диджею или хулигану».

В чем же состоит цель Путина?

В докладе доктор Ло дает понять, что у Путина имеется одна главная цель, которая состоит в том, чтобы добиться от США признания России равным партнером во всех глобальных вопросах двадцать первого столетия.

Путин не хочет, чтобы Россия стала глобальным лидером, а стремится лишь добиться паритета с США по тем проблемам, которые касаются его страны.

«Поэтому, хотя Путину, разумеется, нужны более дружественные отношения с Соединенными Штатами, его, вероятно, вовсе не устраивает такой друг, чьи действия невозможно предсказать, и чей международный авторитет низок, как никогда прежде», – говорится в докладе.

Ло также подчеркивает, что Дональд Трамп никогда не выказывал особого интереса к внешней политике, а его опыт ограничен заключением деловых сделок, и что он рассматривает Россию, как «неприятный отвлекающий фактор, который угрожает пустить под откос его президентство».

Популярный Путин

Доктор Ло пишет, что внешняя политика Путина пользуется огромной популярностью у россиян, «которым нравится наблюдать, как он обращается с западными лидерами», виновниками всех российских проблем в начале девяностых годов.

«Трамп довольно популярен в России, безусловно, гораздо больше, чем его предшественник Барак Обама, – говорит он. – Однако, это во многом связано с тем разрушительным эффектом, который он производит на политический истеблишмент США и с ущербом, который он наносит позициям Америки в мировом сообществе».

«Зрелище единственной мировой сверхдержавы, которая опускается все ниже и ниже, на новые уровни фарса, безусловно, привлекает многих россиян», – считает Ло.

Будущее никак нельзя назвать светлым

Трудно ожидать, что ситуация улучшится в будущем, и доклад рисует в целом негативную перспективу. «Наилучшим сценарием в краткосрочной и среднесрочной перспективе, вероятно, являются отношения, напоминающие противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами во время холодной войны», – пишет доктор Ло. – «Впрочем, такой сценарий представляется все менее вероятным. Многие проблемы, омрачавшие отношения между двумя странами во времена Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, стали еще более серьезными и способны вызвать новые кризисы».

В интервью news.com.au доктор Ло сказал, что наихудшим сценарием является столкновение между вооруженными силами России и США/НАТО, которое приведет к стремительной эскалации конфликта.

«Никто не хочет войны, но существует множество возможностей для «непредвиденных катастрофических обстоятельств», учитывая хрупкость системы предотвращения конфликта в Сирии, и особенно в районе Балтийского моря, – пишет эксперт. – До сих пор Путину удавалось перехитрить западных лидеров и сохранить преимущество неожиданности. Однако, с таким непредсказуемым и непоследовательным коллегой, как Трамп, ему значительно труднее просчитывать дальнейшее развитие событий».

Один из возможных сценариев заключается в том, что в мире появится новая версия холодной войны, в которой Соединенные Штаты и Россия останутся враждебными друг другу, но сумеют так вести свою внешнюю политику, чтобы избежать прямого столкновения.

Однако, имеются обоснованные сомнения в отношении того, является ли концепция «взаимного стратегического сдерживания» достаточно устойчивой во все более гибком и неустойчивом нынешнем мире. Потенциал роковых случайностей весьма значителен.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x