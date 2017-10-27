На фоне глобального литиевого бума некоторые аналитики отмечают предостерегающие признаки кризиса

Для доказательства того, насколько сейчас востребован литий как важный компонент для производства батарей, достаточно взглянуть на деятельность австралийской компании AVZ Minerals Ltd. Акции компании, стоявшие гроши всего нескольких месяцев назад, подскочили на 1 тысячу 300 процентов в этом году. Этот взлет был весьма драматичным, но AVZ не одинока в гонке на фоне бума в производстве перезаряжаемых аккумуляторных батарей.

Другие компании также охотятся за литиевыми месторождениями — от Германии до Мали, и даже Афганистан планирует выдать разрешение на геологическую разведку.

Как уже объяснялось, литий вызывает такой интерес в основном из-за его применения в электромобилях и устройствах для хранения энергии — биржевый инвестиционный фонд Lithium and Battery tech ETF показал рекордные объемы.

Однако, все беспокоятся о стороне предложения, и некоторые аналитики начинают сомневаться в том, сможет ли рост предложений развиваться достаточно быстрыми темпами в ближайшие годы.

Bloomberg объясняет:

Идёт схватка за месторождения, и уровень спроса впечатляет, но вопрос всегда связан с предложением», — сказал аналитик лондонской компании Sanford C. Bernstein Ltd Пол Гейт. В неукротимом стремлении удовлетворить спрос существует риск, что будет разрабатываться слишком много рудников, и на рынке появится слишком много металла, сказал Гейт.

«Когда волна схлынет, те, у кого нет хорошей геологоразведки, поймут, что всегда нуждались в ней».

Bloomberg отмечает, что неопределенность в отношении глобального развития производства лития побудила некоторых пользователей блокировать фьючерсные поставки металла.

Однако, по мнению аналитика Bloomberg Эйли Онга, производство может сначала столкнуться с ростом спроса, но литий не такой уж редкий материал по сравнению с другими металлами, используемыми в батареях, такими как кобальт и графит. И история добычи полна предостерегающих примеров бумов, которые закончились крахом, когда стремление увеличить предложение превысило рост спроса. Железная руда является недавним примером — бум китайского производства стали привел к созданию новых шахт. Это оказалось плохо для многих компаний, которые либо пытались построить производство, либо начинали разрабатывать рудники как раз во время снижения цен. Согласно данным Геологической службы США, мировое производство лития в прошлом году увеличилось примерно на 12 процентов, при этом на производство батарей приходится около 39 процентов потребления. Хотя Австралия была крупнейшим производителем в 2016 году, ее исследованные ресурсы затмевают запасы Аргентины и Боливии, каждая из которых имеет около 9 миллионов тонн, и Чили с более чем 7,5 миллионами тонн лития.

«Это не тот металл, который будет освобожден от действия нормальных законов товарной экономики», — сказал Гейт. — Рано или поздно будет перепроизводство».

Bloomberg приводит отчет лондонской брокерской компании Liberum Capital…

По данным Liberum Capital Ltd. существует около десятка проектов, которые реализуются по всему миру. Это может привести к тому, что глобальное предложение лития утроится к 2025 году, но всё же будет отставать от ожидаемого спроса. Кроме того, есть еще восемь проектов, которые пока не получили финансирования, но, возможно, могут довести рынок до профицита к 2025 году, отмечается в докладе Liberum. Согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, цены на карбонат лития за последние два года более чем удвоились.

«Учитывая текущие цены, в мире нет ни одного литиевого рудника, который бы не приносил огромные доходы, — сказал аналитик Liberum Ричард Найтс. — Есть все стимулы еще больше провоцировать предложения».

… и отчет от BMO Capital Markets, опубликованный ранее на этой неделе:

Текущий дефицит может сократиться к 2019-20 году на основе сильной реакции на растущее предложение, сказал аналитик BMO Capital Markets Джоэл Джексон в примечании от 24 октября. Однако, неопределенность в отношении прогнозов, включая внедрение электромобилей, технологии производства батарей и рост поставок лития, делает рынок трудно предсказуемым, сказал он.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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