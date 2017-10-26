Дальний Восток готовится принять первую в мире плавучую атомную электростанцию

В начале октября чиновники совместно с представителями компании «Росатом» торжественно заложили основы портовой инфраструктуры на берегу арктического города Певек на Дальнем Востоке.

Тем временем на верфях «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге постройка плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» переходит в завершающую стадию. В «Росатоме» утверждают, что к концу 2017 года станция будет готова к буксировке на север.

Энергообеспечение региона

Местные власти заявили, что строительство энергомоста началось. Линия электропередачи напряжением 110 кВ и протяжённостью в 235 километров соединит населённые пункты Билибино и Песчанка.

Станция «Академик Ломоносов» будет оборудована двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать 70 МВт. АЭС сыграет важную роль в обеспечении энергией нескольких новых промышленных предприятий в регионе. Среди них и проект по разработке месторождения меди Песчанка, который позволит производить до 1,2 миллиона тонн меди в год.

Сообщается, что производство начнётся в 2022 году. Над проектом работает «Баимская горнодобывающая компания» – это дочернее предприятие Millhouse Романа Абрамовича.

Вдоль побережья Норвегии

В первой половине 2018 года станцию «Академик Ломоносов» должны отбуксировать через Балтийское море на север и затем тащить вдоль побережья Норвегии. В Мурманске плавучую атомную электростанцию заправят урановым топливом, а затем она отправится на восток по Северному морскому пути до Певека.

По информации «Росатома», станция прибудет в Певек в сентябре 2019 года, и в том же году начнётся выработка электроэнергии.

Появление «Академика Ломоносова» кардинально изменит жизнь маленького арктического города Певек с населением в 4500 человек. «Росатом» наймёт 304 сотрудников, из которых 42 человека будут постоянно проживать в Певеке, а остальные будут периодически приезжать из других населённых пунктов. По данным компании, уже нанято более 30 человек.

В сентябре три корабля доставят в Певек более 6 тысяч тонн строительных материалов. С их помощью компания сможет продолжить строительство во время зимы. «Росатом» и судоходные компании намерены сделать всё возможное, чтобы не повторилась ситуация, сложившаяся в январе этого года: три судна доставили груз, но не смогли покинуть Певек из-за льда, и им пришлось провести там всю зиму.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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