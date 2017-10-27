Туманное будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

Подписанный президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым в 1987 году, договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия (РСМД) – единственное соглашение времен холодной войны, достигнутое между США и СССР, которое остается в силе до сегодняшнего дня. После распада Советского Союза в 1991 году, когда все ракеты этого класса в США и СССР были уничтожены, Соединенные Штаты подписали договор о РСМД с Российской Федерацией и некоторыми другими государствами-преемниками СССР. В настоящее время в этом договоре с США активно участвуют только Россия, Украина, Беларусь и Казахстан.

Договор о РСМД предусматривал, что обе стороны должны уничтожить свои запасы баллистических и крылатых ракет наземного базирования в диапазоне дальности действия от 500 до 5500 километров. Этот договор, охватывающий ракеты, оснащенные как ядерными, так и обычными боеголовками, также запрещает подписавшим его странам обладать, производить или осуществлять испытания этих видов ракет. Это было первое соглашение, предусматривающее фактическое сокращение запасов ядерного оружия, а не просто устанавливающее лимит на объем арсеналов. В то время как договор требовал ликвидации корпусов ракет и пусковых установок, это не привело к ликвидации самих ядерных боеголовок.

После того, как договор вступил в силу в 1988 году, Соединенные Штаты и Советский Союз демонтировали и уничтожили около 800 и 1800 ракет соответственно, вместе с сопутствующим оборудованием, в том числе пусковыми установками. Основой договора является строгий режим проверки его исполнения, в том числе инспекция на месте, которая позволяет одной из сторон фактически проконтролировать исполнение своих обязательств другой стороной. Обе стороны достигли полного соблюдения договора к лету 1991 года, за несколько месяцев до распада Советского Союза, полностью уничтожив системы, которые охватывал договор. Инспекционная деятельность на местах завершилась в 2001 году, как и было установлено текстом документа.

Этот договор также предусматривал создание форума, известного как Специальная комиссия по проверке, призванного позволить сторонам устранять и урегулировать проблемы, связанные с соблюдением договора. Комиссия провела тридцать заседаний, причем последнее состоялось в ноябре 2016 года (предыдущее заседание прошло в октябре 2003 года).

В последние годы как Соединенные Штаты, так и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении Договора о РСМД, в связи с чем многие военные аналитики склонны считать, что этот тридцатилетний договор находится под угрозой развала. Подобные утверждения сопровождали общий спад двусторонних отношений после присоединения Крыма к России в 2014 году и предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.

Так, в 2014 году Государственный департамент США заявил, что Россия нарушила свое обязательство «не обладать, не производить и не испытывать» ракеты, запрещенные договором, хотя официальные лица США не представили какой-либо подробной информации о характере якобы имевшего место нарушения.

Правительство США не сделало публичного заявления о том, какая из ракетных систем, по ее мнению, нарушает договор. В некоторых сообщениях утверждается, что Россия, возможно, выпустила версию с увеличенной дальностью действия крылатой ракеты малой дальности «Искандер-К», которая подпадает под действие договора о РСМД, что является нарушением указанного договора.

Россия, в свою очередь, отклонила эти претензии и заявила, что Соединенные Штаты сами нарушили Договор о РСМД, развернув компонент системы противоракетной обороны, систему вертикального пуска Mark 41 (VLS), которая может осуществлять запуск в том числе и ракет наступательного назначения. Москва также утверждает, что Соединенные Штаты использовали запрещенные ракеты в ходе испытаний систем противоракетной обороны, а также что некоторые американские вооруженные беспилотные летательные аппараты в сущности являются запрещенными крылатыми ракетами.

Официальные представители США отрицают эти утверждения. Что касается VLS, то они отмечают, что текст Договора о РСМД разрешает применение систем, предназначенных исключительно для перехвата «объектов, не находящихся на поверхности земли». Эта пусковая система VLS является элементом комплексов противоракетной обороны, развернутых Соединенными Штатами в море и на территории Европы для защиты союзных стран от ограниченных ракетных ударов со стороны региональных держав, таких как Иран. Тем не менее, Россия давно ставит под сомнение намерения США и отмечает, что системы VLS на американских боевых кораблях могут запускать как наступательные крылатые ракеты, так и средства противоракетной обороны.

Некоторые американские военачальники заявляют, что предполагаемое нарушение Россией Договора о РСМД ставит под угрозу союзнические силы. Свидетельствуя перед американским Конгрессом в марте 2017 года, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва отметил, что система, нарушающая договор о РСМД, «представляет угрозу для большинства наших объектов на территории Европы».

В то же время, Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти добавил, что «развертывание Россией системы двойного действия, которая запрещена в соответствии с Договором о РСМД, создает диспропорцию между Россией и Западом с точки зрения возможностей эскалации вооруженного конфликта.

Однако, в июле 2017 года тот же Селва заявил американским законодателям, что системы, нарушающие Договор о РСМД не дают России какого-либо конкретного военного преимущества в Европе «с учетом местонахождения конкретных ракет».

В Докладе Госдепартамента «О соблюдении требований в отношении контроля над вооружениями в 2017 году» отмечается, что Вашингтон «консультировался с союзниками по поводу возможного рассмотрения ряда соответствующих мер, в случае если Россия будет упорствовать в своем нарушении договора».

Как Соединенные Штаты, так и Россия могут пересмотреть вопрос о совместимости Договора о РСМД с их приоритетами в области национальной обороны на ближайшие годы. В 2017 году Соединенные Штаты по-прежнему соблюдали этот договор, но администрация Трампа в настоящее время проводит обзор ядерных возможностей США, который, по словам военных чинов, должен предоставить президенту возможные варианты ответа на предполагаемые нарушения Договора со стороны России. Между тем, законодатели США обсуждают вопрос о том, следует ли военным начинать разработку ракетных систем, запрещенных в настоящее время Договором о РСМД.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет придерживаться Договора о РСМД, если то же самое будут делать Соединенные Штаты Америки. Как пишет в своих мемуарах бывший министр обороны США Роберт Гейтс, Москва в 2007 году предлагала совместное расторжение договора, чтобы Москва могла развернуть ракеты средней дальности на юге и востоке с целью «противодействовать Ирану, Пакистану и Китаю». Соединенные Штаты тогда отклонили это предложение.

На данный момент сохраняется тупиковая ситуация относительно соблюдения договора, возникшая в 2014 году. Сторонники контроля над вооружениями рекомендуют, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжали использовать для разрешения возникающих споров Специальную комиссию по проверке.

В последние годы как США так и Россия стали все больше опасаться военного потенциала Китая. Растущий китайский арсенал ядерных и обычных вооружений в основном состоит из систем, чья дальность находится в диапазоне действия Договора о РСМД, от 500 до 5500 километров.

Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Гарри Харрис в ходе слушаний в апреле 2017 года рекомендовал, чтобы Соединенные Штаты заново обсудили договор с Россией, поскольку он ограничивает способность «противостоять крылатым ракетам Китая и других стран, а также ракетам наземного базирования». Российские военные чиновники также указывают на значительный дисбаланс с Китаем в этом сегменте вооружений в качестве возможного фактора, который в конечном счете приведет к аннулированию договора.

Другие наблюдатели рекомендуют, чтобы Соединенные Штаты добивались присоединения Китая к Договору о РСМД или заключили отдельное аналогичное соглашение с Пекином. Однако, Китай не проявляет интереса к присоединению к Договору о РСМД, причем эксперты сомневаются в том, что в будущем Пекин станет рассматривать подобную возможность.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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