Визуализация $63-триллионного мирового долга

Если вы сложить все деньги, которые заимствовали правительства всех стран в мире, получится огромная сумма — 63 триллиона долларов.

В идеальной ситуации правительства заимствуют эти деньги для покрытия краткосрочных бюджетных дефицитов или для финансирования критически важных проектов. Однако, как отмечают эксперты из Visual Capitalist, во всем мире страны взяли на вооружение идею постоянно иметь дефицит как нормальное положение дел, хотя накопление слишком больших долгов вредит не только отдельным странам, но и всей глобальной экономике в целом.

Ярким примером «долгового сползания» являются США, где нет бюджетного профицита с 2001 года, когда федеральный долг составлял всего 6,9 триллиона долларов (54 процента ВВП). К сегодняшнему дню задолженность выросла примерно до 20 триллионов долларов (107 процентов ВВП), что номинально равно 31,8 процентов от мирового суверенного долга.

Процентная доля стран в мировом долге

Лидеры по долгам

В данной инфографике рассматриваются два основных показателя: (1) Доля глобального долга в процентах и (2) Соотношение долга к ВВП.

Давайте посмотрим на пятерку лидеров в каждой категории, начиная с доли глобального долга на номинальной основе:

Рейтинг Страна Долг (млрд.) % от глобального долга Доля от ВВП(%) 1 США $19,947 31,8 107,1 2 Япония $11,813 18,8 239,3 3 Китай $4,976 7,9 44,3 4 Италия $2,454 3,9 132,6 5 Франция $2,375 3,8 96,3

Вместе эти пять стран вместе владеют 66 процентами мирового долга в номинальном выражении — на общую сумму 41,6 триллиона долларов.

Далее, вот пятерка лидеров по соотношению долга к ВВП:

Рейтинг Страна Долг (млрд.) % от глобального долга Доля от ВВП(%) 1 Япония $11.813 18,8 239,3 2 Греция $353 0,6 181,6 3 Ливан $75 0,1 148,7 4 Италия $2.454 3,9 132,6 5 Португалия $267 0,4 130,3

Хотя здесь только Италия и Япония считаются крупными экономиками в глобальном масштабе, для мониторинга также важны высокие уровни задолженности таких стран, как Греция или Португалия.

Греция, например, продолжает идти по очень неустойчивому пути — и внешние кредиторы становятся более сдержанными. Совсем недавно МВФ и кредиторы Греции в еврозоне потребовали от страны ввести закон, который автоматически вводит меры жесткой экономии, если не будет достигнут профицит бюджета в 3,5 процента ВВП.

В то время как Греция отклонила такие требования как «неприемлемые», страна, как и многие другие по всему миру, должна будет признать, что постоянное накопление долга имеет серьёзные последствия.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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