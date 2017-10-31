Готовится ли НАТО во главе с США к войне с Россией?

Двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся в удручающем состоянии. До сих пор стороны ограничиваются словесными баталиями, однако, в любой момент обстановка может накалиться.

Враждебные действия по отношению к России со стороны США включают:

развертывание сил НАТО во главе с США вблизи российской границы – нарушение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заключенного в 1991 году, который ограничивает количество обычной военной техники в Европе;

— проведение провокационных военных учений в приграничных странах, представляющих собой репетицию воинственных действий, направленных против Российской Федерации, и в частности, использование Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в качестве учебных площадок для военных действий НАТО и США;

— подготовка к гибридной войне и войне обычными средствами против России;

— измышление и раздувание в средствах массовой информации несуществующей «российской угрозы»;

— отказ от исполнения своих обязанностей согласно Договору о противоракетной обороне (ПРО);

— нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (РСМД), путем создания «систем вооружений», нарушающих договорные обязательства США, согласно заявлениям российского министра иностранных дел Сергея Лаврова;

— ложное обвинение Москвы в «агрессии» на территории Украины;

— арест и конфискация объектов российской недвижимости на территории Соединенных Штатов Америки;

— закрытие одного из российских консульств в Сан-Франциско;

— выдворение российских дипломатов из США;

— ложные обвинения Кремля во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах.

— обвинение России в поддержке правительств, которые Вашингтон стремится свергнуть;

— введение незаконных экономических санкций в отношении России;

— вмешательство в ее внутренние дела, а также постоянная дискредитация в средствах массовой информации и в ходе слушаний в Конгрессе, включая бессовестную диффамацию российского президента Владимира Путина.

Все вышеперечисленное и многое другое должно вызвать тревогу в обществе, особенно учитывая тот факт, что геополитическую стратегию Соединенных Штатов сегодня диктуют сторонники жесткой линии в администрации президента и неоконсерваторы в Конгрессе.

Америка является страной-агрессором, которая ведет нескончаемые войны в многочисленных точках планеты, стремясь заменить все суверенные независимые правительства прозападными марионеточными режимами. При этом главными мишенями Вашингтона в настоящее время являются такие страны как Россия, Китай и Иран.

Согласно публикациям в Wall Street Journal, блок НАТО, в котором доминируют США, намерен создать два новых командования с целью усилить свои возможности противодействия России военным путем. Одно из них будет заниматься управлением логистикой североатлантического альянса, и главной его задачей станет более быстрое перемещение личного состава воинских подразделений и материальных средств. Второе командование сосредоточит свои усилия на защите морских путей в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, важных маршрутах поставок в Европу.

Штаб-квартиры новых структур будет располагаться в нидерландском городе Брюнсюм, а также в итальянском Неаполе. Они получат равный статус с другими командованиями Объединенной группировки сил НАТО в Европе.

Назначенный Соединенными Штатами Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Наши перемещения и развертывания войск являются прямым ответом на агрессивные действия России на территории Украины, наращивание военного потенциала вблизи от границ альянса, а также отсутствие прозрачности, когда речь идет о военных учениях, таких как, например, «Запад-2017».

Все вышеперечисленные обвинения являются ложными. Столтенберг представляет интересы Соединенных Штатов Америки, поддерживая их агрессивные войны и недопустимую враждебность в отношении России. Все это в конечном итоге ведет к непосредственному вооруженному столкновению, немыслимой возможности полномасштабной войны между ядерными державами, которая в случае реализации станет сценарием апокалипсиса для всей планеты.

Возглавляемый Соединенными Штатами альянс НАТО является серийным агрессором, ведущим войны в разных частях планеты. Действия России носят исключительно оборонительный характер, и являются необходимыми, учитывая воинственность Запада.

Москва поддерживает мир и стабильность во всем мире, в то время как Вашингтон отвергает эти понятия.

Автор, Стивен Лендман – американский писатель и политический активист, в настоящее время живущий в Чикаго. Автор книги «Конфликт на Украине: как стремление США к мировой гегемонии усиливает угрозу третьей мировой войны».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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