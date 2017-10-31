Нефтевалюты вымирают?

Курс нефтевалют всё меньше зависит от стоимости нефти, но достаточно цене на ресурс упасть ниже сегодняшнего уровня, и эта традиционная зависимость восстановится. Такое мнение бытует среди банкиров, с которыми провели интервью журналисты Bloomberg Наташа Дофф и Анна Андрианова.

Подобные изменения характерны для российского рубля, норвежской кроны и канадского доллара. Рубль вяло отреагировал на недавнее повышение цен на нефть, норвежская крона и бровью не повела после изменений стоимости, а курс канадского доллара упал вопреки увеличению цен на «чёрное золото».

Видимо, существует два фактора, которые влияют на эту зависимость между стоимостью на самый продаваемый в мире ресурс и курсом валют его крупнейших производителей: размер процентной ставки и диапазон цен на нефть. К примеру, Россия предлагает инвесторам высокую прибыль, что сделало рубль более привлекательным, несмотря на сниженные цены на нефть в течение последних двух лет. Дофф и Андрианова отмечают, что даже недавнее снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 8,25 процента не отбило у трейдеров валютного рынка охоту покупать рубли.

В Канаде схожая ситуация. В июне центральный банк Канады впервые за семь лет поднял ключевую ставку, и зависимость между курсом канадского доллара и стоимостью нефти начала ослабевать. Аналитики отмечают, что бюджет обеих стран начал в большей степени зависеть от политики центрального банка, а не от происходящего в нефтяной индустрии.

Норвегия ждёт увеличения ключевой ставки. Экономический рост в стране оказался выше, чем предполагалось, и в результате крона и нефть связаны друг с другом не так сильно. Но всё же, норвежская крона (а также рубль и канадский доллар), вероятно, пострадает, если цена на нефть обвалится, так как нефтевалюты в большей степени зависят от понижения, а не от повышения стоимости ресурса.

Банкиры и аналитики сообщают, что рано праздновать полный разрыв связи между нефтью и курсом валют крупнейших её производителей, но эта зависимость определённо ослабла.

Обычно курс нефтевалют обваливается, когда снижается цена на нефть, так как это сигнализирует о падении спроса на ресурс. В этот раз спрос на нефть относительно стабильный, а причина падения цен кроется в добыче, что и объясняет нежелание валют реагировать на изменения стоимости нефти. В то же время, одного лишь упоминания о падении спроса на нефть будет достаточно, чтобы обрушилась цена, а если стоимость ресурса опустится ниже 40 долларов за баррель, нефтевалюты пострадают.

К примеру, Китай не переживает по поводу сохраняющейся связи между валютами и ценами на нефть. Страна активно пытается превратить юань в подобие нефтевалюты. Второй по величине потребитель и крупнейший импортёр нефти старается убедить Саудовскую Аравию – лидера ОПЕК и крупнейшего экспортёра – принимать оплату за нефть в юанях. Если Пекину это удастся, другие экспортёры могут последовать примеру Эр-Рияда.

С другой стороны, среди стран-производителей нефти наблюдается активная (и в некоторых случаях неистовая) диверсификация, и в зависимости от её успешности связь между валютами и ценами на нефть может ослабнуть ещё больше.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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