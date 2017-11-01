Москва использует «Роснефть» в качестве геополитического инструмента

Россия всё активнее использует нефть в качестве геополитического инструмента, расширяя сферу своего влияния в мире в ущерб интересам США.

Но Москва рискует, так как предоставляет займы и совершает сделки в сложных экономических условиях на фоне неустойчивого политического климата.

На этой неделе Венесуэла испытала российскую стратегию на прочность – этой стране-союзнице России необходим 1 миллиард долларов, чтобы избежать дефолта по долгу.

Россия предоставляет множество займов и заключает сделки, связанные с нефтяным сектором Венесуэлы, и эти деньги могут спасти южноамериканскую страну от разорения. Взамен Москва обретает стратегическое преимущество в непосредственной близости от Вашингтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно посетил Москву в поисках финансовой помощи и поблагодарил Владимира Путина за «политическую и дипломатическую поддержку».

Используя «Роснефть», Москва спешит укрепить свои позиции в странах, где влияние Вашингтона ослабевает или вовсе отсутствует. К этому Россию подталкивают обстоятельства, так как после введения санкций Америки и Евросоюза Москва вынуждена искать новых инвесторов.

Компания «Роснефть», за счёт которой в России финансировались государственные и социальные программы, закрепляется в таких политически нестабильных странах как Куба, Китай, Египет и Вьетнам, а также в других неспокойных государствах, где у Америки есть интересы.

«Роснефть» намерена заключить сделки в Восточном Средиземноморье и Африке – на важных с точки зрения энергоресурсов территориях. Компания обретает экономический и политический вес в Северном Ираке, заключая крупные нефтяные и газовые сделки с курдами. «Роснефть» ждёт случая, чтобы обрести контроль над иранскими нефтяными месторождениями, пока противостояние между Тегераном и Вашингтоном усиливается.

«Компания ищет возможности, которые имеют огромную ценность в геополитическом отношении, – рассказывает эксперт по энергетической безопасности из Совета по международным отношениям США Эми Майерс Джаффе. – В руках российского правительства оказывается невероятно мощный рычаг давления, который оно может применить при решении важных для Америки вопросов».

«Роснефть» приступила к активным действиям после введённых против России ограничений.

Компанию «Роснефть», которая на 50 процентов принадлежит государству, возглавляет бывший заместитель председателя Правительства РФ и близкий союзник Владимира Путина Игорь Сечин. После аннексирования Крыма Америка ввела санкции против Сечина.

В связи с этим Exxon Mobil и другим западным компаниям было запрещено делиться с «Роснефтью» своим опытом, который она могла бы использовать для освоения глубинных, сланцевых и арктических месторождений нефти и газа. «Роснефть» начала искать новые нефтяные месторождения по всему миру, чтобы восполнить ресурсы.

Большие надежды компания связывает с Венесуэлой. За последние три года Россия и «Роснефть» предоставили Каракасу финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов, что как минимум дважды спасло южноамериканскую страну от дефолта, её долг составляет 150 миллиардов долларов.

Россия сменила Китай на позиции главного банкира Венесуэлы. Когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес, Пекин предоставлял Каракасу десятки миллиардов долларов на осуществление проектов, за которые страна расплачивалась нефтью. Но Китай постепенно прекратил выдачу кредитов, и его место заняла Россия.

В прошлом году «Роснефть» получила 49,9 процента акций американской компании Citgo, которая принадлежит венесуэльской государственной компании PdVSA, в качестве залога по предоставленным ранее кредитам на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Венесуэльская нефтяная компания PdVSA использовала эти деньги для оплаты счетов и поддержания работоспособности своих предприятий

Конгресс раскритиковал сделку, так как поглощение Citgo российской компанией – угроза национальной безопасности США. На долю Citgo приходится 4 процента нефтеперерабатывающих мощностей США, компания владеет обширной сетью нефтепроводов и заправочных станций. Каракас зависит от американского рынка, так как лишь несколько перерабатывающих предприятий за пределами США могут принять большое количество низкокачественного венесуэльского сырья.

В апреле «Роснефть» зашла ещё дальше и предоставила венесуэльской нефтяной госкомпании предоплату в 1 миллиард долларов. Эти средства значительно помогли PdVSA в выплате держателям акций около 3 миллиардов долларов.

Но российские инвестиции связаны с риском. Венесуэльские месторождения устаревают и находятся в плохом состоянии. Нефтесервисные компании, получив лишь часть полагающихся им за работу денег, покидают страну. Новые американские санкции запрещают предоставление долгосрочных кредитов PdVSA или инвестирование в госдолг Венесуэлы, что лишь усугубляет её сложное финансовое положение.

«Россия – единственная страна, которая способна помочь Венесуэле продержаться до конца года, – рассказал аналитик из Университета Райса Франсиско Мональди. – У Китая есть для этого возможности, но отсутствует желание, поэтому Венесуэла так нуждается в поддержке России. У неё нет другого выхода».

Для «Роснефти» Венесуэла – второй по величине источник сырья после России. Российская компания перепродаёт около 225 тысяч баррелей венесуэльской нефти в день, это приблизительно 13 процентов общего экспорта Венесуэлы.

Самые агрессивные махинации проходят в Венесуэле, где деятельность Москвы сопряжена с большим риском.

Каракас заявляет, что валютные резервы страны составляют более 9 миллиардов долларов. Однако немалая их часть приходится на золото, которое для оплаты долгов предварительно необходимо отправить за границу, чтобы обменять на валюту, на что потребуется время.

В четверг должна произойти очередная крупная выплата (1,2 миллиарда долларов) по долгам компании PdVSA. Будучи на грани банкротства, в прошлую пятницу компания смогла выплатить большую часть долга в 1 миллиард долларов, при этом Венесуэле в ближайшее время предстоит погасить долг в 350 миллионов долларов.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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