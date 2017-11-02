Разрушение иранской экономики Америке не поможет

Администрация Трампа объявила о принятии ряда довольно агрессивных политических мер в отношении Ирана, среди которых и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Видимо, цель «новой» политики США относительно Ирана – это введение дополнительных санкций против организаций наподобие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Недовольные Планом заявляют, что новые санкции не только «исправят недостатки» СВПД, но и помогут снизить влияние Ирана на Среднем Востоке. Однако оба утверждения не верны.

СВПД доказал свою эффективность в ограничении иранской ядерной программы, это подтверждает Международное агентство по атомной энергии и участники соглашения: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай. Действия Администрации Трампа ставят под угрозу эффективное соглашение, при этом вряд ли изменят региональную политику Ирана или повлияют на иранский режим. Экономика Ирана пострадает из-за любых новых санкций Америки, так как поток зарубежных инвестиций в связи с заявлениями Трампа уже начал иссякать. От этого сильнее всего пострадает не иранский режим, а население страны, чья борьба, как долгое время считали в США, поможет сделать Иран сговорчивее.

КСИР в ответе за иранскую экспансию на Среднем Востоке. Иран влияет на происходящее в Ираке, Сирии и Ливане, к Тегерану прислушиваются в Афганистане и даже в относительно далеко расположенных странах наподобие Йемена. КСИР также выступает ведущей экономической силой в Иране. Поэтому логично предположить, что введение санкций против КСИР поможет сократить его влияние на Среднем Востоке. Но это не так.

Деньги – не главная причина, которая позволяет КСИР формировать региональную политику Ирана. Скорее, КСИР обрёл поддержку из-за революционных настроений, страха перед внешними врагами, иранского национализма и нестабильности в регионе. Действительно, эта организация предоставляет Ирану деньги для расширения влияния. Тегеран спонсирует не только Хезболлу и режим Асада в Сирии, но и многочисленные проиранские группы в Ираке, Афганистане и Палестине. Но Ирану удавалось наращивать региональное влияние даже под действием самых жёстких санкций задолго до СВПД. Укрепление ДАИШ и политические катастрофы в странах наподобие Сирии позволили Ирану обратить страх и разруху в свою пользу, расширить сферу влияния. У шиитов, которые не всегда поддерживали Иран по части идеологии, не осталось другого выбора, кроме как обратиться к Тегерану в поисках защиты от суннитов. Чтобы оставаться влиятельным, Ирану не нужны миллиарды долларов, так как КСИР способен использовать недовольных шиитов в своих целях.

Новые американские санкции также помешают попыткам иранского президента Хасана Роухани либерализировать экономику. Противники СВПД часто говорят, что усилия политиков умеренных взглядов наподобие Роухани не заметны на фоне целей и идеологии КСИР. В Тегеране нет проамериканских политиков, при этом игнорирование или отрицание политической действительности в Иране плохо сказывается на американских интересах. Правительство Роухани смогло принять участие в переговорах по СВПД, несмотря на подозрительное к этому отношение высшего руководителя Ирана великого аятоллы Али Хосейни. Иранский президент надеялся, что отмена санкций в рамках СВПД поможет либерализовать экономику и привлечь дополнительные иностранные инвестиции, снизить зависимость от экспорта энергоносителей и, возможно, ослабить влияние КСИР в ключевых секторах экономики.

Безусловно, либерализация экономики обогатит фракцию Роухани и политиков режима, которые, в большинстве своём, выступают против американского влияния в регионе. Однако иранцы из среднего класса, одобряющие хорошие отношения между США и Ираном, также выиграют от приватизации и зарубежных инвестиций, они смогут получить новые рабочие места. От американских санкций против КСИР, которые могут замедлить либерализацию, определённо пострадают все иранцы. Среди них окажутся и те, кто выступает за улучшение отношений с Вашингтоном. Вряд ли после введения санкций Иран пойдёт на уступки, скорее, Хаменеи выступит с заявлением о том, что Америке ни в коем случае нельзя доверять. Усилия Администрации Трампа по ограничению действий Ирана и нарушению условий СВПД без законных оснований лишь усилит подозрения иранцев по поводу намерений США. Также в связи с этим в Иране никто не станет возмущаться по поводу того, что развитие ядерной программы дорого обходится экономике.

Санкции не остановят экспансию КСИР на Среднем Востоке и не ослабят иранский режим. С помощью санкций Америка могла бы обрести влияние до того, как был создан СВПД. Но за последние несколько лет значительно изменились политическая обстановка в Иране и позиция Америки по отношению к происходящему в мире и на Среднем Востоке. Снижается уровень доверия к Америке со стороны иранцев и союзников США, которые участвовали в переговорах по СВПД. Влияние Ирана на Среднем Востоке возросло, а международные силы наподобие России и региональные государства (Ирак и даже Турция) считают Иран важным игроком. Больше всех пострадают иранцы, которые на себе ощутят последствия карательных американских санкций и действий ограниченного режима.

Алиреза Надер, аналитик американского исследовательского центра RAND Corporation

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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