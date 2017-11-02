Продолжительность походов российских кораблей за пять лет увеличилась втрое

В 2012 году Владимир Путин поручил правительству обеспечить развитие флота в Арктике и на Дальнем Востоке спустя лишь несколько часов после того, как начался его третий президентский срок. Это было сделано в целях защиты стратегических интересов России.

В указе также подчёркивалась важность развития сил ядерного сдерживания и радиоэлектронной борьбы.

Впервые за постсоветский период суда Северного флота России начали совершать долгие морские походы. В интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв привёл некоторые цифры.

Адмирал сообщил, что в 2013 году наплаванность надводных кораблей составила 5 900 суток, в 2014 году – уже 12 700 суток, в 2015 году – 14 200 суток, в 2016 году – 15 600 суток, а в 2017 году – 17 100 суток.

Другими словами, российские надводные корабли в 2017 году провели в море в три раза больше времени, чем пять лет назад.

Межфлотские операции

Военные корабли России вновь выходят в мировой океан – в операциях в Средиземноморье участвовали представители всех четырёх флотов. Адмирал Королёв отметил, что межфлотские операции ранее в этом году были проведены успешно.

Базирующийся на Кольском полуострове Северный флот – крупнейший в России. В распоряжении страны также находятся Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» приняли участие в операциях у берегов Сирии и стали первыми судами Северного флота, которым довелось вести реальные боевые действия. Как утверждает Владимир Королёв, лётчики авиакрыла Северного флота совершили 420 боевых вылетов, в ходе которых наносили удары по объектам террористов.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв ранее командовал Северным флотом.

Сирийский опыт

По словам адмирала, анализируется опыт выполнения стрельб высокоточным оружием подводных лодок и малых военных кораблей по объектам террористов в Сирии. В соответствии с этим обновляются обучающие программы военно-морских образовательных учреждений.

В 2012 году ВМФ России провёл 200 тактических учений, а в 2017 году их было уже около 500. Королёв отмечает, что это не интенсивность ради интенсивности – качество подготовки постоянно повышается и продолжит расти.

Увеличение активности особенно заметно в Баренцевом море и вдоль Северного морского пути. В Баренцевом море проходят не только более масштабные, сложные и частые учения, оно служит площадкой для испытания судов и оружия других флотов.

Стратегическое командование «Север»

Адмирал Королёв отметил важность нового стратегического командования «Север», назвав его эффективным инструментом, который обеспечивает безопасность интересов России в Арктике. Сегодня главная задача – сделать командование «Север» ещё более эффективным и самодостаточным.

В скором времени появятся новые корабли. Среди них ледокол «Илья Муромец», который сейчас проходит испытания. Ледокол будет передан Северному флоту к концу года. В состав Северного флота вскоре должны быть приняты первые фрегаты типа «Адмирал Горшков», они будут базироваться в Североморске – на главной базе флота.

«Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» будут модернизированы. Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» сейчас проходит ремонт и модернизацию в Северодвинске. По словам адмирала Королёва, когда работы будут завершены, корабль вернётся к выполнению боевых задач.

Новая подлодка

В интервью для «Красной звезды» адмирал Королёв рассказал, что вскоре на предприятии «Севмаш» в Северодвинске завершится постройка ракетного атомного подводного крейсера «Князь Владимир».

Подлодка будет вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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