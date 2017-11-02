Россия и биткоин: непростые отношения

После нескольких лет неопределенности и двусмысленных сигналов президент России Владимир Путин окончательно разъяснил позицию России в отношении криптовалют, отдав на прошлой неделе пять распоряжений, требующих от чиновников создания правовой базы функционирования цифровых валют в Российской Федерации. Эти распоряжения президента включают такие направления как регистрация и налогообложение крипто-майнеров, правовое регулирование ICO (первичного размещения криптовалют), создание специальной «песочницы» для апробации недавно разработанных блокчейн-технологий, а также порядок «формирования единого платежного пространства», который должен стать элементом инициативы введения «крипто-рубля», выдвинутой Центральным банком. Это событие, удивившее многих обозревателей, вероятно, приведет к укреплению статуса криптовалюты в Российской Федерации.

В целом нынешний год был исключительно удачным для криптовалют: Bitcoin и Ethereum продемонстрировали экспоненциальный рост стоимости, а ICO по всему миру собрали инвестиции в общем объеме 2,6 миллиардов долларов. Это был также год правовой экспертизы и законодательного регулирования: правительства Китая, Южной Кореи, США, а в последнее время и Вьетнама принимают правовые акты, реагируя на нынешний бум цифровых валют. Китай запретил Bitcoin и другие аналогичные платформы, а Южная Корея объявила о планах запрета привлечения средств путем ICO. В то же время, на фоне повсеместно принимаемых жестких законодательных мер, неопределенная позиция России сбила с толку многих наблюдателей.

С одной стороны, Россия продемонстрировала некоторые признаки движения в сторону более широкого признания блокчейн-технологий. В течение прошедшего года российские официальные лица активно поощряли майнинг криптовалюты. В июне Путин встретился с основателем платформы «Ethereum» Виталием Бутериным, и эту встречу многие наблюдатели интерпретировали как явный признак поддержки российскими властями идеи развития криптовалют. Как сказал Владимир Путин на международном экономическом форуме в октябре, роста экономики России и увеличения уровня доходов домашних хозяйств «можно добиться только за счет развития инновационных технологий, в том числе цифровых технологий». С прошлого года Центральный банк России осуществляет надзор за группой финансовых институтов, которые тестируют платформу, схожую с «Ethereum», чтобы в дальнейшем, возможно, начать выпуск крипто-рублей.

В июне прошлого года помощник Путина по вопросам интернета Дмитрий Мариничев пригласил представителей международной прессы на экскурсию по своей собственной криптовалютной «шахте». Мариничев превратил бывший автомобильный завод советской эпохи в серверную ферму криптовалют. Перекрикивая гул майнинговых «буровых», Мариничев рассказал, что основал компанию под названием Russian Miner Coin. «Бум популярности виртуальных денег – это не причуда или мимолетное явление. Виртуализация нашей жизни – это процесс, который уже идет и будет продолжаться», – сказал он, согласно сообщению агентства Франс-Пресс.

Несколько недель спустя Мариничев объявил, что Russian Miner Coin запускает первоначальное предложение виртуальных токенов RMC, целью которого является привлечь bitcoin и Ethereum на общую сумму 100 миллионов долларов. Эти планы были подробно описаны в сопроводительном документе для прессы, где рекламировался холодный климат и дешевая электроэнергия России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко недавно пригласил криптомайнеров к сотрудничеству, предложив им создать объект в окрестностях Ленинградской атомной электростанции, чтобы воспользоваться низкими ценами на электроэнергию в этом районе.

Сообщения в прессе указывают на то, что криптовалюты получают все большее распространение по всей стране. Этим летом кафе и рестораны Москвы начали принимать оплату в криптовалютах. Компьютерные магазины по всей стране сообщали о дефиците видеокарт, которые криптомайнеры используют для повышения мощности своих ферм. По данным местных СМИ, все видеокарты AMD Radeon были распроданы в июне, и даже оставшиеся Nvidia Geforce GTX 1060 оказались весьма востребованы. В августе компания Burger King выпустила в Росси свою криптовалюту Whoppercoin.

Заявления, сделанные в прошлом месяце министром финансов России Антоном Силуановым, показали, что уже в ближайшее время криптовалюта будет рассматриваться, как и обычные финансовые ценные бумаги. Российский подход в целом аналогичен тому, что был принят Комиссией по ценным бумагам США.

Однако, в течение того же периода Россия посылала и противоположные сигналы, свидетельствующие о том, что неизбежны жесткие меры в отношении криптовалют.

В октябре президент Путин призвал к развитию правовых основ функционирования криптовалют, сославшись на «серьезные риски, которые может создать виртуальная валюта». Российские официальные лица, в том числе министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отзывались о криптовалютных шахтах и обменных операциях как о «махинациях в духе финансовой пирамиды». Такая характеристика представляет собой возврат к позиции, которую Россия занимала по отношению к криптовалютам еще в прошлом году, когда Кремль рассматривал возможность установления наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет для лиц, владеющих или использующих биткоины.

До недавних распоряжений Путина, это сочетание несовместимых тенденций заставляло наблюдателей, что называется, «чесать затылки» в недоумении. Новое законодательство будет четко описывать подход, довольно жестко регулирующий операции с криптовалютой по всей России, но все же не объявляющий ее незаконной.

Отчасти противоречивый подход России к правовому регулированию использования криптовалют объясняется тем, что «общество готово принять технологию блокчейн, а государство – нет», говорит Владимир Попов, энтузиаст цифровых валют и адвокат, выступающий на блокчейн-конференциях в крупных российских городах.

Профессор университета Корнелла криптограф Эмин Гюн Сирер утверждает, что Россия взвешивает как преимущества легализации криптовалют, такие как преодоление эффекта санкций, так и недостатки, среди которых он выделяет облегчение незаконных операций, включая деятельность крупных преступных организаций, и торговлю наркотиками. «Противоречия между этими двумя желаниями и огромное количество регулирующих органов привели к тому, что многие страны до сих пор колеблются в отношении легализации криптовалюты», — сказал Сирер.

Сирер и другие подчеркивают, что поощрение операций с криптовалютами могло бы стать для российских официальных лиц способом обойти экономические санкции. Россия сталкивается с американскими санкциями, введенными в связи с гибелью в 2012 году российского юриста Сергея Магнитского, а также вмешательством Москвы в украинский конфликт и присоединением Крыма. Санкции, предусмотренные так называемым «актом Магнитского», заморозили все американские активы 18 российских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека. В 2016 году этот список был расширен и включил еще 44 лица. Соединенные Штаты объединили усилия с Европейским Союзом, чтобы наказать Россию за ее действия на Украине в 2014 году, ограничив доступ России к источникам финансирования и возможности использования американских и европейских технологий в финансовом, энергетическом и оборонном секторах, включая принадлежащую США эксклюзивную технологию добычи сланцевой нефти. Цифровые валюты позволили бы российским чиновникам переводить деньги из страны и получать их обратно электронным образом, тем самым уклоняясь от санкций.

Старший научный сотрудник Атлантического Совета, эксперт по экономике России и Украины Андерс Ослунд указывает, что Bitcoin и другие популярные криптовалюты могут стать для высокопоставленных чиновников способом выводить средства из-под контроля общества. «Bitcoin позволяет улучшить условия для тайных денежных потоков. Можно просто легально выводить деньги из России, – сказал он. – Это не запрещено».

Ранее российские чиновники не раз обвинялись в отмывании денег. В 2014 году проект, посвященный анализу организованной преступности и коррупции, показал, что граждане России на протяжении трех с половиной лет отмыли 20,8 миллиардов долларов через фиктивные российские компании, переводя их в 96 стран мира с помощью сложной схемы. В прошлом году в «панамских бумагах» был обнаружен 2-миллиардный офшорный след, ведущий прямо к Путину.

Россия могла бы получить заслуженные выгоды от легализации криптовалюты. Москва испытывает сильное желание стать лидером в технологии блокчейн. «Страны, которые окажутся на переднем крае развития этой технологии, будут прокладывать путь для новых технологий и играть ведущую роль в новой экономике по мере ее формирования», – полагает Сирер. Со временем Россия может извлечь для себя выгоды из принятия технологии блокчейн, за счет создания контролируемых компьютерами организационных структур, которые исключают посредников и за счет этого являются более эффективными и надежными. Дело в том, что, как писал основатель инфраструктурной блокчейн-компании Chain Адам Людвин в своем письме генеральному директору финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймсу Даймону: «Децентрализованные приложения выгодны и удобны для «людей, которые находятся вне сети… в странах, где доступ к традиционным услугам, управляемым надлежащим образом, ограничен, а доступ к интернету – нет».

Генеральный директор компании Waves Platform, которая сотрудничала с Burger King в создании криптовалюты Whoppercoin, Александр Иванов, говорит, что индустрия цифровых валют в России пока еще является новинкой, развивается и стремительно растет, и у российского правительства имеется возможность сделать страну лидером в развитии технологии, которая теоретически способна совершить революцию в сфере хранения данных и обеспечения исполнения контрактов.

«Никогда нельзя быть полностью уверенным, – сказал в интервью изданию The Verge активный проповедник технологии блокчейн Олег Кудренко, который часто выступает на популярных конференциях, посвященных криптовалютам, таких как ICO Moscow. – Но, похоже, в этом году Россия станет более открытой в отношении криптовалют».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x