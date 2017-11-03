Россия решила в очередной раз реструктурировать громадные долги Венесуэлы

Россия не будет требовать от Венесуэлы погашения задолженности в размере 1 миллиарда долларов в 2017 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Таким образом, Москва продолжает поддерживать Каракас и возглавляемое Мадуро правительство. В то же время нет разумных причин требовать возврата денег из-за серьезного экономического и социального кризиса в Венесуэле, сопровождающегося дефицитом валюты, который просто не позволит стране погасить долги.

«Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Обсуждались условия этой реструктуризации. В целом мы вместе с Министерством финансов разработали условия. Если венесуэльская сторона сможет быстро инициировать эти соглашения, есть все основания подписать условия реструктуризации до конца этого года », — сказал министр.

В настоящее время условия, на которых будет реструктуризироваться задолженность, уже подготовлены, и соглашение должно быть одобрено властями Венесуэлы.

Это вторая реструктуризация венесуэльского долга со стороны России за последние два года. Ранее, в сентябре 2016 года, долг составлял 2,84 миллиарда долларов. Эти деньги Каракас должен был начать возвращать в марте 2019 года равными долями в течение трех лет.

В рамках новой реструктуризации условия, вероятно, будут схожими, поэтому платежи могут начаться не ранее 2020 года.

В общей сложности за последние 11 лет Россия инвестировала в Венесуэлу 17 миллиардов долларов, включая кредиты «Роснефти» на 6 миллиардов долларов в качестве предоплаты за поставку венесуэльской нефти.

В связи с тем, что Россия не получит денег от Венесуэлы, российский бюджет не досчитается 54 миллиардов рублей. Торговая палата предсказывает, что в будущем количество потерянных доходов будет больше, поскольку «почти бесполезно» ждать возвращения этих средств из Каракаса: по данным МВФ, Венесуэле ежегодно требуется до 30 миллиардов долларов только для того, чтобы спасти экономику от краха.

Экономическая ситуация в Венесуэле остается очень тяжелой, и ожидается, что инфляция ускорится до 1 тысячи 660 процентов, а также продолжаются девальвация национальной валюты и рост государственного долга.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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