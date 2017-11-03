Банк России осваивает новый экономический показатель на основе машинного обучения

Центральный банк России осваивает новые технологии, на это указывает отчёт, опубликованный Департаментом исследований и прогнозирования. В основе отчёта – новый эффективный экономический показатель, который напрямую связан с «большими данными».

Показатель призван отражать состояние экономики с помощью исследования появляющихся в интернете статей и индекса деловой активности Purchasing Managers Index (PMI). Для обработки огромного количества информации аналитики использовали методы текстового анализа и машинного обучения.

Одно из преимуществ показателя состоит в том, что он быстро и своевременно реагирует на происходящие экономические изменения. Это выгодно отличает новый показатель от ВВП, который публикуется на квартальной основе спустя приблизительно месяц после того, как квартал заканчивается. К тому же, новостные статьи содержат разнообразную информацию, которая отличается от ограниченных данных, формирующих обычные статистические показатели.

На сегодня неизвестно, будет ли Центральный банк РФ использовать новые показатели и поддержит ли создание дополнительных.

В целом, Центробанк проявляет всё больший интерес к новым финансовым технологиям. К примеру, он не одобряет использование биткоина и других криптовалют, но к технологии блокчейн настроен более дружелюбно.

Другие финансовые организации также присматриваются к новым финансовым и регуляторным технологиям. В июле этого года глава отделения по обработке данных и информации Управления по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) Ник Кук сообщил, что организация изучает данные, которые предоставили разработчики регуляторных технологий, чтобы оценить свою готовность к использованию автоматизированных цифровых методов. FCA планирует сделать так, чтобы искусственный интеллект смог понять правила организации, представленные на портале Handbook, а затем начал бы следить за их соблюдением. Это значит, что компьютер сможет понимать и непосредственно применять правила.

Сейчас FCA изучает аналитические приложения, которые преобразуют речь в текст и обрабатывают данные из социальных сетей. Кук отметил, что помимо прочего искусственный интеллект поможет выявить финансовые нарушения.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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