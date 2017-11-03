Глава ЦБ РФ заявляет о восстановлении российской экономики вопреки западным санкциям

Председатель Центрального банка России заявляет, что по ее мнению западные экономические санкции сохранятся надолго. Однако, возможно, европейцы и американцы будут удивлены, но российская экономика адаптируется к этим условиям.

Конец 2014 года стал для российской экономики чем-то вроде «идеального шторма», вспоминает Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка страны. В дополнение к санкциям, введенным США и Евросоюзом, России пришлось столкнуться с обвалом цен на нефть. «Цены на нефть произвели значительно больший негативный эффект, чем санкции, – сказала она в интервью. – Впрочем, сейчас экономика приспособилась к обоим факторам. В стране восстановился экономический рост».

Возможно, это вовсе не то, что хотели бы услышать европейские и американские лидеры. Ведь, в конце концов, весь смысл экономических санкций заключался именно в том, чтобы убедить политических лидеров, и прежде всего президента России Владимира Путина, изменить курс. Санкции были наложены на Россию после присоединения Крыма, ранее принадлежавшего Украине.

Данные статистики подтверждают слова Эльвиры Набиуллиной. Во втором квартале нынешнего года российская экономика выросла на 2,5 процента в годовом исчислении. Это самый высокий темп роста почти за пять лет и третий квартал подряд позитивного экономического роста после почти двухлетней рецессии. Международный валютный фонд считает, что в целом за 2017 год экономика России вырастет на 1,8 процента.

Комментарии Набиуллиной могут дать пищу для размышлений многим заинтересованным лицам по обе стороны Атлантики: критики санкций, в том числе ряд немецких политиков и бизнесменов, имеющих тесные деловые связи с Россией, могут отметить, что нет смысла продолжать делать то, что практически не дает эффекта. Сторонники санкций, напротив, могут заявить, что это аргумент в пользу дальнейшего ужесточения санкций. Именно это предполагают сделать Соединенные Штаты в одностороннем порядке, угрожая санкциями против энергетических компаний, несмотря на жесткую оппозицию немецких и других европейских политиков, которые опасаются, что их собственная экономика окажется под перекрестным огнем.

Разумеется, Эльвира Набиуллина – не политик. Ее работа в качестве главы Центрального банка заключается в том, чтобы управлять российской экономикой. Но все же она сказала, что, по ее мнению, санкции сохранятся. «Наши прогнозы дальнейшего экономического развития строятся исходя из предположения, что санкции против России будут продлены».

Даже если российская экономика на самом деле приспособилась, было бы ошибкой утверждать, что санкции вообще не имели никакого эффекта. Так, Набиуллина подтвердила, что уровень прямых иностранных инвестиций упал с декабря 2014 года, поскольку экономика ушла в нисходящую спираль. Впрочем, по ее словам, некоторые иностранные инвесторы уже начинают возвращаться на российские рынки облигаций. «Это демонстрирует макроэкономическую стабильность России», – сказала она.

Инфляция также оказывает смешанный эффект на экономику. Эльвира Набиуллина отметила, что темп инфляции упал до 3 процентов в год. Это даже лучше, чем намеченная ей же промежуточная цель – удержать рост цен в пределах 4 процентов. Однако, Набиуллина заявляет, что россияне еще не поверили окончательно в то, что цены будут оставаться стабильными. Учетная ставка, которая в прошлую пятницу была незначительно снижена и составляет теперь 8,25 процента, удерживается в России на относительно высоком уровне, поскольку потребительское поведение и бизнес-решения зависят скорее от инфляционных ожиданий, чем от фактического уровня инфляции. «Население привыкло к высокой инфляции и еще не верит, что она может оставаться на низком уровне в течение долгого времени, – сказала она. – Вот почему наша денежно-кредитная политика остается жесткой».

«Санкции, разумеется, не назовешь позитивным фактором для нашего финансового сектора», – добавила она. Впрочем, и в этой сфере, по ее словам, российские банки провели достойную работу и многого добились в направлении компенсации дефицита кредитных ресурсов, образовавшегося после ухода международных банков.

Финансовый сектор России переживает и другие проблемы, связанные со спекуляциями накануне финансового кризиса 2007-2008 годов. Этот кризис привел к тому, что банковский сектор России сократился с примерно 2500 банков в конце девяностых годов до менее 600 по состоянию на сегодняшний день. Эльвира Набиуллина сказала, что Центральный банк на протяжении последних четырех лет активно решает эту проблему, и уже около 350 лицензий отозвано у банков, практиковавших сомнительные бизнес-модели. «Мы будем, вероятно, вынуждены продолжить эту чистку в течение еще одного-двух лет», добавила она.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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