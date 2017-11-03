В ВС России создано специальное подразделение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника

В российской армии было создано специальное наземное подразделение, специализирующееся на задаче по «вынужденной посадке» беспилотных летательных аппаратов противника. Это подразделение, первое в своем роде в России, отвечает за работу систем электронного подавления, которые теоретически способны прервать радиосвязь между беспилотными летательными аппаратами и их наземными операторами.

Системы РЭБ российского производства, по имеющимся сообщениям, успешно «сажали» дроны в недавнем прошлом. Однако это не означает, что огромный парк американских военных беспилотников оказался беззащитен.

Подразделение противодействия БЛА сформировано в Курске, о чем Кремль объявил 28 октября. «Боевая единица укомплектована военнослужащими-контрактниками, сержантами и офицерами – специалистами по борьбе с беспилотными летательными аппаратами с помощью средств радиоэлектронной борьбы», – сказано в сообщении Кремля.

«Это специальные силы электронной войны», – добавил в своем официальном заявлении командир подразделения полковник Александр Востриков.

На фотографии, сопровождающей заявление Кремля, изображена станция «Красуха», по сути представляющая собой мощный радиопередатчик, смонтированный на тяжелом грузовике. Москва развернула системы «Красуха» в Сирии с целью сформировать своего рода электронный щит над российскими силами и их союзниками в стране. Станция радиоэлектронного подавления может заглушить собственные сигналы противника, чтобы таким образом помешать наземным операторам управлять беспилотными аппаратами через спутник.

Подпись к изображению: Российская станция РЭБ «Красуха- 2/4»

Иран приобрел у России более старые станции РЭБ «Автобаза». Сообщается, что иранская «Автобаза» сыграла решающую роль в тщательно скоординированной операции Тегерана обеспечению вынужденной посадки беспилотного аппарата ВВС США RQ-170 на ирано-афганской границе в декабре 2011 года.

Иранские войска использовали систему «Автобаза» чтобы нарушить связь между американскими спутниками и стелс-дроном RQ-170, а затем передали БЛА свои собственные команды, заставив его совершить посадку, рассказал бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, глава воздушного подразделения Корпуса стражей исламской революции в 2011 году. Затем Тегеран демонтировал и тщательным образом скопировал бесшумный беспилотник противника.

Частотный диапазон, в котором работали иранцы, чтобы посадить RQ-170, предоставил некоторое преимущество американским операторам. Силам Тегерана потребовалось целых четыре года, чтобы научиться отслеживать дроны RQ-170 и предугадывать его движение вдоль границы.

Для того, чтобы станция радиоэлектронного подавления работала, она должна находиться достаточно близко к источнику сигнала, который ее экипаж должен заглушить. По словам независимого аналитического центра Air Power Australia, специализирующегося на военных электронных системах, станция «Автобаза» может обнаруживать цели на расстоянии до 150 километров. Подавление требует большей мощности, чем обнаружение, поэтому максимальное расстояние, с которого «Автобаза» способна посадить беспилотный летательный аппарат, наверняка составляет менее 140 километров.

Вот почему не факт, что российские постановщики помех и новый «спецназ» по борьбе с дронами, который ими управляет, представляют особо серьезную угрозу для боевых дронов США. Российские охотники за дронами могут и не справиться с задачей обнаружения целей. «Это может оказаться трудной задачей, если только противнику не известно заранее, где они будут находиться и когда именно», – рассказал на условиях анонимности один американец, бывший разработчик дронов.

Кремль, похоже, осознает этот факт, и делает акцент на подготовке персонала для своего нового подразделения по борьбе с дронами. «Работа по обучению военнослужащих этого подразделения осуществляется в соответствии с программой, которая по срокам превышает обучение персонала обычных подразделений», – сказал полковник Востриков.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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