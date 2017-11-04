Сто лет спустя уроки двух русских революций актуальны не только для самой России, но и для многих других стран

В нынешнем году исполняется 100-летняя годовщина двух российских революций 1917 года — февральской и октябрьской. Эти события сыграли решающую роль в судьбе России и многих других стран Европы и Азии.

Несмотря на тот факт, что эти эпохальные события уже давно являются неотъемлемой частью российской истории, горячие споры между политиками, историками, политологами и обычными гражданами в последнее время лишь обостряются. Историки не могут прийти к единому мнению по вопросу о том, которая из революций была более важной для судьбы России. Некоторые утверждают, что гражданская война завершилась в 1921 году, в то время как другие полагают, что она продолжалась до конца двадцатых годов.

На низовом уровне отношение к октябрьской революции также в значительной степени разнится. Согласно результатам опроса, проведенного в 1990-м году, 36 процентов считали, что эта революция выразила волю наций и народов Российской империи, в то время как 37 процентов не согласны с подобным заявлением. А еще 27 процента опрошенных затруднились высказать свою точку зрения.

В ходе нового опроса общественного мнения в нынешнем октябре респондентам был предложен вопрос: «Кто был заинтересован в октябрьской революции?». В ответ 46 процентов россиян сообщили, что, по их мнению, значительная часть или большинство народа были заинтересованы в революции. Точно такое же количество, 46 процентов, убеждены, что она была совершена в интересах меньшинства или небольшой группы. Какой вывод можно сделать из этих опросов? Единственное, что можно с уверенностью утверждать: российское общество по-прежнему расколото по вопросу об оценке октябрьской революции 1917 года.

На сегодняшний день можно выделить несколько групп населения. К первой из них относятся монархисты. Они считают, что свержение российского императора Николая II в феврале 1917 года было катастрофическим событием для России. Более того, они уверены, что самый лучший и правильный путь для страны – это монархия, и ее восстановление стало бы предпосылкой успешного развития в будущем.

Вторая группа состоит из либералов, которые считают, что февральская революция открыла путь к демократическому развитию России. Все граждане, включая женщин, получили право голоса. Кроме того, законодательно были закреплены свобода слова, религии и собраний. Иными словами, в принципе, в стране были введены все формальные демократические стандарты того времени. Октябрьская же революция, напротив, положила конец демократическому развитию страны, поскольку узурпировавшая власть партия большевиков установила диктатуру пролетариата над остальным обществом. Это не имело ничего общего с либеральной демократией.

Третья группа в российском обществе разделяет взгляды и оценки коммунистической партии. Они считают, что Октябрьская революция проложила путь к истинной свободе для большинства людей в России, освободила их от капиталистической эксплуатации. Она положила конец участию России в Первой мировой войне, поскольку большевики подписали мирный договор с Германией и дали землю крестьянам.

Несмотря на различные оценки и позиции по отношению к обеим революциям в российском обществе, сегодня крайне важно извлечь некоторые уроки для современной России, которые, вероятно, могут оказаться полезными и для других стран.

Во-первых, сегодня России следует любой ценой избегать революционных потрясений. Лучший способ развития страны – эволюционный. Российское общество сильно пострадало во время социально-экономических реформ 1990-х годов. Любые радикальные революционные шаги приведут к росту напряженности в стране.

Во-вторых, во время российских революций насилие становилось нормой. Считалось неизбежным и даже желательным уничтожение прежнего правящего класса. Сегодня насилие должно быть исключено как инструмент решения задач и проблем, стоящих перед страной. Для дальнейшего развития России должны использоваться исключительно мирные средства. Насилие не приводит к каким-либо результатам, за исключением нового, еще большего насилия.

В-третьих, необходимо избегать раскола между различными социальными слоями и этническими группами общества. Ведь Россия – многонациональная страна, в которой живут люди разных религиозных конфессий.

И, наконец, в-четвертых, необходимо сохранить единство нации. Все внутренние разногласия следует отодвинуть на задний план ради сохранения единства России. Необходимо искать и находить компромиссы. Дальнейшее развитие страны невозможно без достижения взаимопонимания и консенсуса по важнейшим вопросам государственной политики.

Выдающийся российский историк Василий Ключевский писал, что история ничему не учит, однако жестоко наказывает за невыученные уроки. Это означает, что необходимо как следует усвоить уроки российских революций, чтобы не пришлось увидеть, как история повторяется вновь.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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