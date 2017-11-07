Дипломатический скандал в Центральной Азии вредит России и Европе

Эскалация дипломатического и торгового споров между Казахстаном и его небольшим центрально-азиатским соседом Кыргызстаном вредит компаниям, находящимся далеко оттуда — даже в Лондоне, и при этом растет давление на Россию, чтобы она вмешалась и примирила своих союзников.

Акции британского горнодобывающего предприятия Kaz Minerals, среди акционеров которого есть казахские бизнесмены, упали более чем на три процента в четверг после того, как правительство Кыргызстана ненадолго приостановило операции на своем золотом и медном рудниках, что является очевидной ответной мерой на то, что Бишкек называет «блокадой» границы, введенной Астаной.

Водители грузовиков, застрявшие на кыргызско-казахской границе, говорят, что задержки, связанные с длинными очередями на таможне, ставшие результатом ужесточения проверок казахстанской стороной, влияют на компании в России, Беларуси и Турции.

Скандал разгорелся в сентябре, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с киргизским оппозиционным политиком, баллотировавшимся на пост президента 15 октября.

Правительство уходящего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обратило на это внимание и назвало комментарии, сделанные Назарбаевым, вмешательством во внутренние дела страны. За этим последовал обмен гневными обвинениями в адрес друг друга.

Казахстан повысил ставки в октябре, ужесточив контроль на границе под предлогом того, что хочет защитить свой рынок от контрафактной продукции. Он также запретил импорт молочных продуктов, производимых несколькими киргизскими фирмами, ссылаясь на проблемы со здоровьем и безопасностью.

Блокада

Борьба однобока: население Казахстана в три раза больше, чем в Кыргызстане, а его экономика превышает экономику последнего в 20 раз, благодаря огромным запасам нефти и полезных ископаемых.

Кыргызстан, не имеющий выхода к морю, также осуществляет большую часть своей своей торговли через Казахстан.

Грузовики, которым раньше требовалось несколько часов, чтобы пересечь границу, теперь должны ждать от пяти до шести дней в очередях протяженностью более 10 км, говорят водители.

Корреспондент Reuters видел около 600 грузовиков в очереди на контрольно-пропускном пункте у города Кант на прошлой неделе.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана развернуло полевую кухню возле контрольно-пропускного пункта, чтобы раз в день кормить водителей пловом.

Москва как арбитр

Атамбаев в этом месяце сказал, что у Бишкека были «чрезмерные надежды» на возглавляемый Россией Евразийский Экономический Союз (ЕврАзЭС), постсоветский экономический блок, куда входят как Кыргызстан, так и Казахстан.

Атамбаев прекратил угрожать выходом из блока, но сказал, что Бишкеку придется больше полагаться на другие рынки, в том числе на соседний Китай. Его подчиненные заявили, что ожидают вмешательства Москвы.

Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев сказал, что Бишкек хотел бы, чтобы главный исполнительный орган ЕврАзЭС принял срочное решение по этому вопросу.

«Вопросы, касающиеся основных принципов функционирования союза, должны решаться в течение нескольких дней», — сказал он.

На встрече глав правительств стран бывшего СССР в Узбекистане в пятницу премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сказал в присутствии своих казахских и российских коллег, что действия Астаны противоречат правилам ЕврАзЭС и Всемирной торговой организации.

После того, как премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев категорически отклонил эти обвинения как «неправомерные», Дмитрий Медведев сказал: «Будем надеяться, что у нас появятся возможности для решения этой проблемы».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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