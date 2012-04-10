Глобальный финансовый кризис в одном эпическом предложении

Источник перевод для mixednews – molten

В начале человек создал пузырь на рынке жилья, когда нечестные банки занимали деньги финансово неблагополучным заёмщикам, чьи совместные незаконные отношения игнорировались дремлющей финансовой прессой и некомпетентной армией регуляторов, которым вместе не удалось добудиться ФБР и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам; прим. mixednews) и других расследующих финансовые злоупотребления организаций, чтобы те начали преследование, в том числе, и банкиров Уолл-стрит, которые умышленно продавали плохие активы с грубо и ошибочно выведенными рейтингами инвесторам с высоким левереджем, по горло забитым дешёвыми деньгами от ФРС, левереджирующим свои финансовые потери и уничтожающим целые счета капиталов, что обанкротило крупные финансовые организации, которых вытащили спасательными пакетами, но произошло это не до того, как был вызван финансовый кризис, во время которого все кредиторы на всех континентах потеряли веру друг в друга, поскольку все были прекрасно осведомлены о мусороподобных активах в собственных запасах, ошеломляющие потери от которых привели к панике в банках в связи с огромным пулом печально известных и никем нерегулируемых деривативов неизвестного объёма, которые должны были быть выплачены в случае наступления события финансового дефолта, непрозрачность которых ещё раз напугала инвесторов, таким образом умножая перепуганное стадо, страх которого передался на высококачественные и высоколиквидные активы, установив тем самым модель того, что должно было стать бесконечной петлёй паники, продолжающейся один или два десятка лет по мере того как поводы для паники заново будут обнаруживаться глобальными рынками, в данный момент сконцентрированными на европейских банках, проводивших жилищные инвестиции со сверхвысоким левереджем, множество из которых (инвестиций) проводились в жилищные пузыри, гораздо более безумные в своей финансовой пирамидности, нежели более чем 120-летний жилищный пузырь в Америке, подкрепляемый её мощью и все более усугубляемый банкирами, требующими сверхбезопасности для своих займов европейским правительствам, из которых многие или даже все сейчас душат сами себя накопленным за 60 с лишним лет социалистическим трудовым законодательством и правоустанавливающими обязательствами, которые, однако, теперь, став удавкоподобными ограничениями и обещаниями, показали себя неработоспособными и невыплачиваемыми, когда новые заимствования должны были быть прекращены как несоответствующие карману, однако даже будучи жалкими и обанкротившимися, европейцы не достигли таких масштабов неотсегомирянства, как в случае с Великим и Ужасным зомби-Японией, где примерно с десяток лет назад ударно работающие островные жители пересекли черту, превратившись из разбитого обанкроченного трупа в странный бессмертный и неплатежеспособный фантазм, что стало последствием того, что жилищный крах эпических масштабов в 1990-х годах не был встречен карающим банкротством и резким крахом, следствием чего стали бы слёзы и кровь на улицах, а нулевыми процентными ставками, не обвалившимися банками и двадцатью годами стимулирующих денег в соответствии с заветами Кейнса, вследствие чего они добились для себя потрясающих поездов и изумительно выглядящих тротуаров, чтобы шагать на работу, но и рвущим жилы и высасывающим все соки 1-процентным ростом и госдолгом примерно в 2.5 раза больше того, что страна назанимала для ведения в своё время полномасштабной «всё поставлено на карту» войны, и теперь они имеют период выплат что-то около 50-100 лет, доказав, что финансовые стимулы и нулевые ставки в странах в период после лопнувшего пузыря не работают, как и то, что притворство о росте может подпитывать самообман, откладывая катастрофу очень долго, и в целом не кажется ли вам, что учитывая такое состояние нынешнего мира, как можно рассчитывать на прогноз относительно переменных в ящике Пандоры или ещё каким-либо образом пытаться предсказать будущее, кроме того чтобы верить, что, безусловно, разумно, что паника должна вернуться, и менее ликвидные и более рискованные активы вроде акций обрушатся с обрыва, обвалившись совершенно зеркально и параллельно тому не столь отдалённому прошлому, когда то, что начиналось в США шесть лет назад, дало старт финансовому кризису, и то, что сейчас рассматривается в качестве паузы перед взрывом цен на жильё теми, кто наконец согласился с состоянием депрессии на рынке жилья, является скорее началом, при котором человек создал пузырь на рынке жилья, когда нечестные банки занимали деньги финансово неблагополучным заёмщикам (читайте статью сначала)

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