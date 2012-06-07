Khosrow: Почему американцы против образования?

Yyyyzyyy: Меня уже достало слышать как высокомерные европейцы называют Америку самой тупой страной в мире. И знаете что? Я думаю что Европа самая тупая страна в мире!

Shiningwolf88: Хе, Европа это не страна :/

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