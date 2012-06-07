Самая тупая страна в мире

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Khosrow: Почему американцы против образования?

Yyyyzyyy: Меня уже достало слышать как высокомерные европейцы называют Америку самой тупой страной в мире. И знаете что? Я думаю что Европа самая тупая страна в мире!

Shiningwolf88: Хе, Европа это не страна :/


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  1. Ербол:
    28.11.2016 в 7:43 пп

    Если Америка такая тупая, то почему она самая развитая страна, и есть тупые люди и есть умные люди

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  2. Улугбек:
    25.10.2017 в 12:39 пп

    Вы все не правы самая тупая страна это Африка

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