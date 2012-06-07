Самая тупая страна в мире
Khosrow: Почему американцы против образования?
Yyyyzyyy: Меня уже достало слышать как высокомерные европейцы называют Америку самой тупой страной в мире. И знаете что? Я думаю что Европа самая тупая страна в мире!
Shiningwolf88: Хе, Европа это не страна :/
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Если Америка такая тупая, то почему она самая развитая страна, и есть тупые люди и есть умные люди
Вы все не правы самая тупая страна это Африка