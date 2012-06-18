Лучшие снайперы по версии Military Channel

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Хороший снайпер может подорвать боевой дух врага, выводя из сторя его ключевые фигуры. Они могут помешать противнику выполнить его задание.

Но следующие десять человек не просто хорошие снайперы; это великие снайперы. Они лучшие из лучших. Они — 10 лучших снайперов по версии Military Channel.

Снайперы «морских котиков»

После того, как пиратам не удалось захватить его корабль «Маерск Алабама», капитан Ричард Филлипс сдался бандитам для того, чтобы гарантировать безопасность своей команды.

Пираты несколько дней держали капитана Филлипса на борту спасательной шлюпки, пытаясь при этом вести переговоры с Военно-морскими силами США. Но в конце концов на шлюпке закончилось топливо и пираты согласились разрешить ВМС США присоединить к шлюпке буксирный трос с военного корабля «Бейнбридж».

Это было их роковой ошибкой.

Данный шаг позволил трём снайперам подразделения сил специальных операций ВМС США SEAL занять позиции на свесе кормы «Бейнбриджа» – всего в 75 футах (23 м; здесь и далее – прим. mixednews.ru) от пиратов.

Одолеваемые морской болезнью и находящиеся в возбуждённом состоянии, пираты становились всё агрессивнее. Командование на месте, обеспокоенное грозящей Филлипу смертельной опасностью, дало снайперам добро на уничтожение пиратов для спасения жизни капитана.

«Котики» должны были произвести синхронные выстрелы, чтобы и пиратов снять, и капитан остался живой. Снайперы находились на идущем по океану судне, а их мишени – в подпрыгивающей на волнах шлюпке, и на то, чтобы сделать всё правильно, у них был только один шанс.

Снайперы держали на прицеле головы двух пиратов в окне рубки. Но они не были уверены относительно местонахождения третьего пирата. Третий снайпер ожидал визуального контакта.

Как только он его получит, все они смогут стрелять. И вот, возможность – мучимый морской болезнью третий пират высовывает голову из окна шлюпки.

Третий котик передаёт – цель обнаружена. Все три снайпера делают свои выстрелы.

Роб Фёрлонг

Канадскому капралу Робу Фёрлонгу (здесь не его изображение) принадлежит рекорд по дальности поражения цели снайпером. Он уничтожил члена миномётного расчёта Аль-Каиды с расстояния 2340 метров.

Неплохо для канадца, а?

Чак Мэвинни

Даже родная жена не подозревала, что Чак Мэвинни (здесь не его изображение) был одним из лучших снайперов Корпуса морской пехоты США во Вьетнаме, пока его приятель не написал книгу, в которой подробно рассказывалось о службе Мэвинни.

Книга «Дорогая мама. Вьетнам снайперов» пролила свет на рекорд Мэвинни в 103 подтверждённых ликвидаций во Вьетнаме, при ещё 213 неподтверждённых. Это отвратительный рекорд, такой, который Мэвинни не спешил обнародовать, полагая, что ни у кого он энтузиазма не вызовет.

Мэвинни покинул Вьетнам в 1969 году, спустя 16 месяцев работы снайпером, когда военный священник посчитал, что Мэвинни, возможно, страдает от боевого истощения. После короткого периода службы в качестве инструктора по огневой подготовке в Кемп-Пендлтон, Мэвинни ушёл из морской пехоты и возвратился домой в сельский Орегон.

«Я просто делал то, чему меня учили, – сказал он в интервью The Standard. – Я долгое время был в очень горячем месте за пределами США. Я не делал ничего особенного».

Снайперы Американской революции

Да ладно, не скромничай, Чак. Ты по-прежнему в десятке.

Не будет большим прегрешением сказать, что Соединённые Штаты обязаны своей независимостью снайперу.

Нет, серьёзно, вот как было дело.

Битва при Саратоге была поворотной точкой в Войне за независимость. А одной из главных поворотных точек в битве была гибель генерала британской армии Саймона Фрезера от выстрела снайпера Тимоти Мёрфи 7 октября 1777 года.

Мёрфи, из кентуккских стрелков Даниэля Моргана (американский полководец и государственный деятель; прим.), попал в генерала Фрезера с дистанции около 500 ярдов (457 м; прим.), используя одно из знаменитых длинноствольных ружей «кентукки».

Соединённые Штаты обязаны своей независимостью ещё одному снайперу – на сей раз по причине не меткого выстрела, а отсутствия такового.

Во время сражения при Брендивайне, всего за считанные месяцы до того, как Мёрфи сразил Фрезера, капитан Патрик Фергюсон держал на мушке своей винтовки (Фергюсон пользовался оригинальным нарезным оружием своего изобретения; прим.) высокого, выделяющегося своим видом американского офицера. Офицер находился спиной к Фергюсону, и снайпер решил, что стрелять в такой ситуации было бы не по-джентельменски.

Лишь позднее Фергюсон узнал, что Джордж Вашингтон был в тот день на поле сражения.

Василий Зайцев

Несколько снайперов нашего топа-10 изображались в кино или служили прототипами для героев фильмов, но никто из них не становился в итоге более знаменитым, чем Василий Зайцев, чьи записи легли в основу картины 2001 года «Враг у ворот».

Знаете, если узнаваемый актёр с прекрасной внешностью, вроде Джуда Лоу, играет вас в фильме о вашей жизни, значит, вам удалось оставить свой след в истории.

Очень жаль, что поединок, поставленный в центр картины, был вымышленным.

Профессиональные историки, и точно так же исследователи-любители, пытались разобраться в том, имела ли вообще место схватка между русским асом-снайпером и равнозначным ему немецким стрелком. Документальные данные по этому вопросу разноречивы, и обычный здравый смысл говорит, что советские СМИ изобрели дуэль в качестве орудия пропаганды. Впрочем, ей не нужно было особо суетиться.

Боевые достижения Зайцева говорят сами за себя: 149 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника, при том, что счёт неподтверждённым убитым может достигать 400.

Людмила Павличенко

Когда русский снайпер Людмила Павличенко давала интервью журналу Time в 1942 году, она высмеяла американские СМИ.

«Один журналист даже критиковал длину юбки моей военной формы, сказав, что в Америке женщины носят юбки короче, кроме того, моё обмундирование меня полнит», – сказала она.

Наверняка, длина юбки не имела значения для 309 нацистских солдат, чья смерть вменена в заслугу Павличенко, или для множества русских, которых она вдохновила своей отвагой и мастерством.

По информации Financial Times, Павличенко родилась 12 июля 1916 года на южной Украине и с самого начала отличалась мальчишеским нравом. Забудьте об игре в куклы – Павличенко нужно было охотиться на воробьёв из рогатки; и конечно же, в этом занятии она превосходила большинство мальчишек своего возраста.

Когда Германия объявила войну России в 1941 году, Павличенко хотела сражаться. Но стоило ей попасть на фронт, и всё оказалось не так-то просто, как казалось ранее.

«Я знала, что моя задача – стрелять в живых людей, – вспоминала она в русской газете. – В теории всё было гладко, но я знала, что на практике будет совсем по-другому». Она оказалась права.

Хотя Павличенко могла видеть врага с того места, где она, припав к земле, провела свой первый день на поле боя, она так и не смогла заставить себя выстрелить.

Но всё изменилось, когда немец застрелил молодого русского солдата, находившегося возле Павличенко. «Он был таким хорошим, счастливым мальчиком, – сказала она, – И он был убит прямо рядом со мной. После этого меня уже ничто не могло остановить».

Френсис Пегамагабо

Подвиги и достижения снайпера Первой мировой войны Френсиса Пегамагабо звучат, будто они взяты из книжки комиксов или летнего блокбастера.

Воину племени оджибуа Пегамагабо, который сражался вместе с канадцами в битвах при Монсорреле, Пашендале и Скарпе, приписывают 378 убитых в качестве снайпера.

И словно этого мало, он ещё был награждён медалями за работу связным под сильным огнём противника, руководство критически важной спасательной операцией, когда его командир был выведен из строя, а также за доставку под вражеским огнём недостающих боеприпасов для своего отряда.

В The Toronto Star высказано предположение, что Пегамагабо применял на войне свои навыки, которые отточил ещё в детстве в резервации Шаванага у Джорджиан-Бей, но историк Тим Кук придерживался другой теории, отвечающей на вопрос, почему Пегамагабо и другие представители коренных народов Канады пошли на войну и так самоотверженно бились за морями: «Они чувствовали, что их жертва даст им право требовать больше прав в обществе».

Но не так было с Пегамагабо. Хотя среди своих боевых товарищей в Европе он был героем, стоило ему вернуться домой в Канаду, как о нём практически забыли.

Адельберт Ф. Уолдрон III

Попробуйте поискать информацию о лучших снайперах США, и вам попадётся пара имён. Карлос Хэскок – легенда, но самое большое количество убитых не у него. Чарльз Бенджамин «Чак» Мэвинни – без сомнений, талантливый снайпер, но и он не чемпион.

И кто же тогда? Штаб-сержант Адельберт Ф. Уолдрон III. Он – один из самых успешных снайперов за всю историю США, имеющий 109 подтверждённых ликвидаций.

Отрывок из книги «В перекрестье прицела. Снайперы во Вьетнаме» полковника Майкла Ли Леннинга описывает, каким хорошим был выстрел Уолдрона: «Однажды он плыл по реке Меконг на лодке «Танго» (бронированный речной десантный катер ATC; прим.), когда снайпер противника на берегу чиркнул по судну. Пока все остальные на лодке изо всех сил пытались найти врага, который бил с береговой линии на удалении 900 метров, сержант Уолдрон взял свою винтовку и с одного выстрела снял вьетконговца с верхушки кокосовой пальмы (и это с движущейся платформы). Таковы были способности нашего лучшего снайпера».

Уолдрон – один из немногих, дважды награждённых крестом «За выдающиеся заслуги», оба из которых он получил в 1969 году.

Он умер в 1995 году и был похоронен в Калифорнии.

Симо Хяюхя

Финн Симо Хяюхя может быть одним из самых успешных снайперов всех времён. Но не слишком расстраивайтесь, если никогда о нём не слышали. Почти неизвестный за пределами своей родной страны, Хяюхя применял свои навыки во время войны, которую американские дети в школе никогда не проходили.

Когда русские вторглись в Финляндию в ходе Зимней войны 1939-1940 гг., Хяюхя прятался в снегу и за короткий трёхмесячный период убил свыше 500 русских. Он был известен как «Белая смерть».

Он стрелял по-старинке, без лазерных прицелов или боеприпасов 50-го калибра. Всё, что было у Хяюхя, это его чувства и обычная винтовка с открытым прицелом и продольно-скользящим поворотным затвором.

В конце концов Финляндия проиграла Зимнюю войну, но для России это не было настоящей победой. Финны потеряли 22 830 человек по сравнению с 126 875 потерь у русских, у которых была полуторамиллионная армия вторжения.

Как вспоминал один генерал Красной Армии, «мы завоевали 22 тысячи квадратных миль территории. Как раз достаточно, чтобы похоронить своих мёртвых».

Карлос Хэскок

Пусть он даже не является обладателем рекордов по количеству подтверждённых попаданий или дальности выстрела, легенда Карлоса Хэскока продолжает жить. Он – Элвис снайперов, он – Йода.

Самая высокая награда морской пехоты за меткую стрельбу носит его имя; как и стрельбище в Кемп-Лиджен (учебный центр морской пехоты в штате Северная Каролина; прим.). В его честь была посвящена библиотека морской пехоты в Вашингтоне. Виргинское подразделение Гражданского авиапатруля решило назвать себя его именем.

Хэскок, которого иногда называют «Белое перо» за носимое им в шляпе перо, вступил в ряды морской пехоты в возрасте 17 лет. Корпусу не пришлось долго ждать, чтобы понять, что у нищего мальчика из Арканзаса талант. Ещё в учебке он зарекомендовал себя отличным стрелком и почти сразу начал выигрывать престижные соревнования по стрельбе. Но у военных были свои виды на Хэскока, которые предполагали нечто большее, чем простое завоевание кубков; в 1966 году его направили во Вьетнам.

Как пишет Los Angeles Times, во время двух своих сроков службы Хэскок вызывался на такое количество заданий, что начальство было вынуждено держать его в казарме, чтобы он мог отдохнуть.

«Это была охота, которая мне нравилась, – как-то сказал он Washington Post. – Вступать в поединок с другим человеком. Во Вьетнаме не давали второго места – вторым местом был мешок для трупа. Страшно было всем, а те, кому нет, – лгут. Но страх можно поставить себе на службу. Он делает вас более бдительным, чутким, вот к чему я пришёл. Он заставлял меня быть лучшим».

И он был лучшим. За время двух сроков службы за Хэскоком числится 93 подтверждённых убитых; действительный итог может быть выше. Считается, что неподтверждённые попадания Хэскока измеряются сотнями. Как бы то ни было, цифры были такими высокими, что Северный Вьетнам в какой-то момент предложил за его голову награду в 30 тысяч долларов.

В конечном счёте, ни награда, ни вражеский снайпер не смогли ничего поделать с Карлосом Хэскоком. Он умер в 1999 году в возрасте 57 лет, пав в битве с рассеянным склерозом.

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