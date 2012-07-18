Сменится множество поколений, и наши машины будут питаться энергией, которую они смогут получать в любой точке вселенной. Ведь энергия повсюду вокруг нас. – Никола Тесла, 1892 год

Никола Тесла начал привлекать настоящее внимание и породил серьёзные дебаты вокруг своих изобретений спустя почти семьдесят лет после своей смерти. Кем он был на самом деле? Сумасшедшим? Частью раннего эксперимента по корпоративно-правительственному контролю?

Что мы знаем точно, так это то, что его преследовали крупные поставщики электрической энергии своего времени – особенно Томас Эдисон, которого мы все привыкли считать истинным гением. Он также подвергался нападкам Джона Пирпойнта Моргана и других «флагманов индустрии». После смерти Теслы 7 января 1943 года, агенты американского правительства вломились в его лабораторию и конфисковали результаты всех его научных исследований, и ни одна из этих работ до сих пор не стала достоянием общественности.

Помимо его преследования людьми, поддерживавшими государственно-корпоративные интересы (которые по своей сути являются удостоверением аутентичности), существует, по крайней мере, одно твёрдое свидетельство о целостности характера Николы Тесла – он разорвал контракт с Westinghouse, стоивший миллионы, чтобы спасти компанию он выплат ему гигантских отчислений в виде роялти.

Но давайте взглянем на то, что Никола Тесла – человек, который умер сломленным и одиноким – действительно дал миру. К лучшему или к худшему, он изменил лицо планеты так, как это не удавалось прежде возможно ни одному человеку.

Переменный ток

Вот где лежат истоки всей этой истории, и что наделало такой переполох на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Вскоре после неё разгорелась война между взглядом Эдисона и взглядом Теслы на то, каким именно образом должен вырабатываться и распределяться электрический ток. Различие может быть обобщено в терминах стоимости и безопасности: постоянный ток, который разрабатывал Эдисон (и поддерживала General Electric) стоил дорого при передаче на большие расстояния и создавал опасные искры на необходимом для него конверторе (называемом «коммутатор»). Однако Эдисон и его приверженцы использовали главные опасности электрического тока, чтобы внушить людям страх перед альтернативой Теслы: переменным током. Якобы для подтверждения своей точки зрения, Эдисон в целях демонстрации иногда убивал животных электричеством. В результате он подарил миру электрический стул, и одновременно опорочил попытки Теслы предложить людям безопасный переменный ток по более низкой цене. Тесла в ответ свидетельствовал о полной безопасности переменного тока своими знаменитыми демонстрациями, в ходе которых он пропускал электричество через своё тело для зажигания света. Это противостояние Эдисона-Теслы (General Electric — Westinghouse) в 1893 году было кульминацией почти десятилетия тёмных махинаций, краж идей и патентного давления, которые предпринимали Эдисон и его покровители для дискредитации изобретений Теслы. Однако, не смотря на все их усилия, именно система Теслы поставляет миру электричество в наши дни.

Свет

Разумеется, Тесла не изобрёл освещение, но он открыл, как свет может быть «захвачен» и распространён. Тесла разработал и использовал флюоресцентные лампы в своей лаборатории за сорок лет до того, как их «открыла» промышленность. На Всемирной выставке Тесла брал стеклянные трубки и сгибал их в виде имён знаменитых учёных, фактически создав таким образом первое неоновое освещение. Однако самой впечатляющей и противоречивой стала его знаменитая «катушка Теслы». Разумеется, катушка Теслы представляет собой то, что большая индустрия хотела бы подавить: идею, что Земля сама является огромным магнитом, который может вырабатывать электричество, используя частоту как передатчик. Всё, что требуется на принимающем конце – это простое устройство, напоминающее по своему принципу радио.

Рентгеновские лучи

Электромагнитное и ионизирующее излучение весьма пристально изучалось в последние годы девятнадцатого века, но Тесла исследовал целый диапазон. Всё, от предвестников Кирлиановой фотографии, которая сумела документально подтвердить существование жизненной силы, до тех аппаратов, которые мы сейчас используем в медицинской диагностике – всё это было трансформацией изобретения, в котором Тесла играл центральную роль.

Открытие рентгеновских лучей, также как и многие другие изобретения Теслы, произошло из его убеждения, что всё, что там нужно для понимания вселенной, постоянно находится вокруг нас, и нам нужно лишь использовать наш разум, чтобы создать реальные устройства, которые усилят наше внутреннее восприятие реальности.

Радио

Гильермо Маркони был объявлен его первоначальным изобретателем, и многие в наши дни верят, что именно он создал его. Однако Высший суд отменил патент Маркони в 1943 году, когда было доказано, что Тесла изобрёл радио на много лет раньше Маркони. Радиосигналы – это всего лишь другая частота, которая требует для своей передачи трансмиттер и ресивер, которые Тесла также продемонстрировал в 1893 году перед Национальной ассоциацией электрического освещения. В 1897 году Тесла получил два патента — US 645576 и US 649621. В 1904 году, однако, Патентное агентство Соединённых штатов изменило своё решение, отдав патент за изобретение радио Маркони, возможно под влиянием финансовых покровителей Маркони в Штатах, среди которых были Томас Эдисон и Эндрю Карнеги. Это также позволило правительству США (среди прочих) избежать выплачивания роялти, которые по праву требовал себе Тесла.

Дистанционное управление

Это изобретение было естественным продолжением концепции радио. Патент №613809 представлял собой первую дистанционно управляемую лодку, продемонстрированную в 1898 году. Она использовала несколько больших батарей, и управляемых по радио переключателей, которые питали винт лодки, руль, и бегущие габаритные огоньки.

Эта технология некоторое время не имела широкого распространения, однако радиоуправляемые танки уже применялись Германией во Вторую мировую войну, и разработки в этой области с тех пор сильно отклоняются от направления человеческой свободы.

Электродвигатель

Изобретение Теслой электродвигателя было популяризировано автомобилем, носившим его имя. И хотя технические спецификации выходят за рамки этой обзорной статьи, достаточно сказать, что изобретенный Теслой двигатель с вращающимися магнитными полями может освободить человечество быстрее, чем мёртвая хватка Большой нефти. К несчастью, его изобретение стало жертвой экономического кризиса 1930 годов и последовавшей за ним мировой войной. И, тем не менее, его изобретение заложило фундамент для того, что мы сейчас принимаем как данность: промышленные турбины, бытовую электронику, водяные насосы, электроинструменты, дисковые накопители, электронные часы и компрессоры.

Роботизация

Чрезвычайно развитый научный ум Теслы привёл его к идее, что все живые существа движимы внешними импульсами. Он утверждал: «Каждой своей мыслью и каждым своим действием я демонстрировал, и продолжаю делать это каждый день к моему полному удовольствию, что я просто автомат, снабжённый движущей силой, который всего лишь реагирует на внешние стимулы». Так на свет впервые был рождён концепт робота. Однако, как определил Тесла, эти точные реплики человека должны иметь некоторые ограничения – а именно, рост и распространение. Тем не менее, он с полной готовностью принимал всё, что может породить человеческий интеллект.

Лазер

Это изобретение Теслы является, быть может, лучшим примером того, как добро и зло сплетаются в разуме одного человека. Лазеры произвели революцию в хирургических операциях и дали начало большой части наших современных цифровых медиа. Однако, с этим скачком в инновациях, мы также попали и в исконные земли научной фантастики. От Рейгановской лазерной оборонной программы «Звёздных войн» до современных видов Оруэлловского «нелетального оружия», которые включают в себя лазерные винтовки и направленные «лучи смерти», мы наблюдаем огромный потенциал для развития в обоих направлениях.

Беспроводные коммуникации и неисчерпаемая бесплатная энергия

Два этих изобретения тесно связаны между собой, и они стали последней каплей, переполнившей чашу терпения энергетической элиты – ведь какая польза от энергии, если её нельзя измерять и контролировать? Да ещё и бесплатной? Нет, никогда. Джон Пирпойнт Морган поддержал Теслу чеком в 150 тысяч долларов для строительства башни, которая бы использовала естественные колебания нашей вселенной, чтобы передавать различные данные, в том числе широкий спектр изображений, голосовых сообщений и текста. Башня представляла собой первый в мире образец устройства беспроводной коммуникации, но она также означала, что вселенная наполнена бесконечной энергией, которая может быть использована для формирования всемирной сети, объединяющей всех людей и предоставляющей им неисчерпаемую бесплатную энергию . Фактически, нули и единицы вселенной встроены в ткань реальности так, чтобы каждый из нас мог при желании иметь к ним доступ. Никола Тесла был приверженцем идеи дать каждому человеку возможность получать и передавать энергию и информацию практически бесплатно. Но в наши дни все мы знаем, чем закончилась для него эта история…

Источник перевод для MixedNews — Cowanchee (37 голосов, среднее: 4,19 из 5)

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