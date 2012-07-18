Сменится множество поколений, и наши машины будут питаться энергией, которую они смогут получать в любой точке вселенной. Ведь энергия повсюду вокруг нас. – Никола Тесла, 1892 год
Никола Тесла начал привлекать настоящее внимание и породил серьёзные дебаты вокруг своих изобретений спустя почти семьдесят лет после своей смерти. Кем он был на самом деле? Сумасшедшим? Частью раннего эксперимента по корпоративно-правительственному контролю?
Что мы знаем точно, так это то, что его преследовали крупные поставщики электрической энергии своего времени – особенно Томас Эдисон, которого мы все привыкли считать истинным гением. Он также подвергался нападкам Джона Пирпойнта Моргана и других «флагманов индустрии». После смерти Теслы 7 января 1943 года, агенты американского правительства вломились в его лабораторию и конфисковали результаты всех его научных исследований, и ни одна из этих работ до сих пор не стала достоянием общественности.
Помимо его преследования людьми, поддерживавшими государственно-корпоративные интересы (которые по своей сути являются удостоверением аутентичности), существует, по крайней мере, одно твёрдое свидетельство о целостности характера Николы Тесла – он разорвал контракт с Westinghouse, стоивший миллионы, чтобы спасти компанию он выплат ему гигантских отчислений в виде роялти.
Переменный ток
Вот где лежат истоки всей этой истории, и что наделало такой переполох на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Вскоре после неё разгорелась война между взглядом Эдисона и взглядом Теслы на то, каким именно образом должен вырабатываться и распределяться электрический ток. Различие может быть обобщено в терминах стоимости и безопасности: постоянный ток, который разрабатывал Эдисон (и поддерживала General Electric) стоил дорого при передаче на большие расстояния и создавал опасные искры на необходимом для него конверторе (называемом «коммутатор»). Однако Эдисон и его приверженцы использовали главные опасности электрического тока, чтобы внушить людям страх перед альтернативой Теслы: переменным током. Якобы для подтверждения своей точки зрения, Эдисон в целях демонстрации иногда убивал животных электричеством. В результате он подарил миру электрический стул, и одновременно опорочил попытки Теслы предложить людям безопасный переменный ток по более низкой цене.
Свет
Разумеется, Тесла не изобрёл освещение, но он открыл, как свет может быть «захвачен» и распространён. Тесла разработал и использовал флюоресцентные лампы в своей лаборатории за сорок лет до того, как их «открыла» промышленность.
Рентгеновские лучи
Электромагнитное и ионизирующее излучение весьма пристально изучалось в последние годы девятнадцатого века, но Тесла исследовал целый диапазон. Всё, от предвестников Кирлиановой фотографии, которая сумела документально подтвердить существование жизненной силы, до тех аппаратов, которые мы сейчас используем в медицинской диагностике – всё это было трансформацией изобретения, в котором Тесла играл центральную роль.
Открытие рентгеновских лучей, также как и многие другие изобретения Теслы, произошло из его убеждения, что всё, что там нужно для понимания вселенной, постоянно находится вокруг нас, и нам нужно лишь использовать наш разум, чтобы создать реальные устройства, которые усилят наше внутреннее восприятие реальности.
Радио
Гильермо Маркони был объявлен его первоначальным изобретателем, и многие в наши дни верят, что именно он создал его. Однако Высший суд отменил патент Маркони в 1943 году, когда было доказано, что Тесла изобрёл радио на много лет раньше Маркони. Радиосигналы – это всего лишь другая частота, которая требует для своей передачи трансмиттер и ресивер, которые Тесла также продемонстрировал в 1893 году перед Национальной ассоциацией электрического освещения.
Дистанционное управление
Это изобретение было естественным продолжением концепции радио. Патент №613809 представлял собой первую дистанционно управляемую лодку, продемонстрированную в 1898 году. Она использовала несколько больших батарей, и управляемых по радио переключателей, которые питали винт лодки, руль, и бегущие габаритные огоньки.
Эта технология некоторое время не имела широкого распространения, однако радиоуправляемые танки уже применялись Германией во Вторую мировую войну, и разработки в этой области с тех пор сильно отклоняются от направления человеческой свободы.
Электродвигатель
Изобретение Теслой электродвигателя было популяризировано автомобилем, носившим его имя. И хотя технические спецификации выходят за рамки этой обзорной статьи, достаточно сказать, что изобретенный Теслой двигатель с вращающимися магнитными полями может освободить человечество быстрее, чем мёртвая хватка Большой нефти. К несчастью, его изобретение стало жертвой экономического кризиса 1930 годов и последовавшей за ним мировой войной.
Роботизация
Чрезвычайно развитый научный ум Теслы привёл его к идее, что все живые существа движимы внешними импульсами. Он утверждал: «Каждой своей мыслью и каждым своим действием я демонстрировал, и продолжаю делать это каждый день к моему полному удовольствию, что я просто автомат, снабжённый движущей силой, который всего лишь реагирует на внешние стимулы».
Лазер
Это изобретение Теслы является, быть может, лучшим примером того, как добро и зло сплетаются в разуме одного человека. Лазеры произвели революцию в хирургических операциях и дали начало большой части наших современных цифровых медиа. Однако, с этим скачком в инновациях, мы также попали и в исконные земли научной фантастики. От Рейгановской лазерной оборонной программы «Звёздных войн» до современных видов Оруэлловского «нелетального оружия», которые включают в себя лазерные винтовки и направленные «лучи смерти», мы наблюдаем огромный потенциал для развития в обоих направлениях.
Беспроводные коммуникации и неисчерпаемая бесплатная энергия
Два этих изобретения тесно связаны между собой, и они стали последней каплей, переполнившей чашу терпения энергетической элиты – ведь какая польза от энергии, если её нельзя измерять и контролировать? Да ещё и бесплатной? Нет, никогда. Джон Пирпойнт Морган поддержал Теслу чеком в 150 тысяч долларов для строительства башни, которая бы использовала естественные колебания нашей вселенной, чтобы передавать различные данные, в том числе широкий спектр изображений, голосовых сообщений и текста.
не передергивайте и не обманывайте Тесла отказался от передачи то что вы называете бесконечной и бесплатной энергии, потому что он узнал то, что для вас загадка, Земля живая осознающая сущность, вернее суперсущность, и такое невозможно без вреда для неё, вам будет приятно если вас будут постоянно бить током??? Во избежание того чтобы планета разозлилась и долбанула хорошенько наглого человечишка, не следует этого делать никогда.
Ты идиот!
В племени майя тоже так считали)))
Вы просто напросто являетесь представителем до человеческой цивилизации ,если у вас не появляется желание изведать мир электричества, насладиться его красотой и грацией. Никола Тесла сумел постигнуть всю эту красоту, но толстосумы ни при каких обстоятельствах не дали Тесла открыть эту красоту для обычных людей. Никола Тесла -это человек с большой буквы.
Кто лазер изобрёл? Нет в списках причастных к теме.