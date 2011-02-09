НЛО над Иерусалимом доказано как подделка

7.02.2011 Бенджамин Редфорд
В сети появилось несколько видео, где показано, как якобы НЛО парит над исламской святыней, известной как Купол Скалы на Храмовой горе Иерусалима вскоре после полуночи 28 января. Вокруг них разгорелись дебаты о том, получили ли мы, наконец, доказательства существования НЛО.
Расследуя фото и видео НЛО в течение многих лет, я считаю эти видео весьма сомнительными, и все признаки указывают на обман.
Во-первых, никто не знает, откуда эти видео взялись. В отчётах об НЛО, как и в полицейском расследовании, анонимные свидетельства часто указывают на сомнительность события. Существует объективно мало причин того, почему настоящий свидетель не хотел бы разглашать свою личность. (Например, боязнь мести со стороны членов банды или мафии, хотя трудно представить пришельцев, доводящих свидетеля угрозами о том, чтобы он держал язык за зубами).
Если бы вы были одним из первых людей в мире, кто заснял одно из самых удивительных видеодоказательств НЛО за последнее десятилетие, зачем вам постить его анонимно на YouTube, вместо того, чтобы представить его на профессиональный анализ, или заработать денег, продав его CNN или MSNBC? (Вообще есть предположение, что все, или большинство видео, залиты одним человеком, что гарантирует обман). Хотя бы один из операторов, или тот, кто с ним работает, за прошедшее время уже проявил бы себя, продав свою историю газетам или таблоидам. Подозрительно.
Во-вторых, мы не только не знаем, кто снял видео, но и никто, кроме снявших его не сообщал о том, что видел огни. Купол Скалы является одним из самых известных и важных религиозных мест в мире, в Иерусалиме много больше миллиона человек, и вблизи Храмовой горы в любое время бродит множество туристов. Весьма вероятно, что в то время поблизости бродили тысячи людей, однако никто из них не сообщал ни о каких огнях. Очень подозрительно.
В-третьих, хотя на одном из видео можно услышать, как какая-то женщина говорит, что загадочный огонь настолько яркий, что «трудно на него смотреть», объект, как видно, не отражается от позолоченного купола внизу. Это также очень загадочно, и наталкивает на мысль, что огни «НЛО» были добавлены на видео позже. (Также имейте в виду, что свет «НЛО» является самой простой подделкой, поскольку не нужно беспокоиться о конструкции и анимации корабля, или об окнах, крыльях, или его тени). Сверхподозрительно.
Кроме того, объект достаточно мал, чтобы быть предполагаемым кораблём пришельцев, размер которого при сравнении с куполом, над которым он парит, условно можно определить в 15 футов (ок. 4,5 м; прим. mixednews), что очень мало для корабля, который, как предполагается, пересёк галактику, чтобы осуществить свой выход перед камерой.
Для тех, кто всё ещё видит, что это НЛО сквозь море доказательств обмана, существует видеоанализ, который выявляет доказательства подделки. Скептик и исследователь случаев НЛО Роберт Шаффер говорит, что «НЛО в Иерусалиме сейчас определённо доказано в качестве подделки. Эффекты на видео, показывающие его обработку в компьютерных программах хорошо видны. Мистификатор использовал эффект Motion Tile с симметричным граневым отражением, чтобы добиться эффекта дрожания камеры. Можно видеть отражающие эффекты по всему краю видео. Это доказывает, что это видео попало на YouTube не прямиком из камеры, а прошло предварительную обработку в специальных программах-редакторах. Если за дело возьмётся опытный мистификатор, то сможет засунуть в видео практически всё что угодно.
С тех пор как оно появилось, видео иерусалимского НЛО наделало много споров, и многие активно защищают его, отстаивая его реальность. Они отвергают объяснения со стороны скептиков (вроде данных выше), но сами не представляют своего анализа. В науке недостаточно просто критиковать какую-то объясняющую теорию — от критиков ожидают, что они представят лучшее объяснение, которое более соответствует фактам.
Появление НЛО в Иерусалиме парадоксально; для многих вера в существование НЛО основана на вере, а не на доказательствах.
На конец то прилетели,по чаще бы к нам !!!))))))
С коментом не согласен ,так как 1 кто сказал что оно не продано,почему это видео светит по центральным каналам тв.2 не у всех людей камера под рукой когда люди теряются при виде необъяснимого и как вы успели заметить объект не долго ждал чтобы его засняли.3 А с чего вы взяли что бы необъяснимое равнялось обще принятым понятиям нашего понимания.И далее по тексту Роберт Шаффер человек которому надо светиться в подобных моментах,сейчас конечно с 2012 годом и так шумиха и лишние волнения не кому не нужны и не чего что факт что любое правительство мира заминает все что касаемо НЛО ,и так кризис,проблемы с продовольствием ,природные катаклизмы ,а тут еще и НЛО вот мое мнение.А вообще ваш сайт очень индивидуален и интересен желаю вам процветания с уважением ваш читатель,,,,,.
мне кажется это очередной пиар голливудского кино (Например битва за Лос-Анжелес), как было с фильмом Тимура Бекмамбетова «Особо опасен».
Автору, стоит задуматься над своими словами..так есть съёмка этого объекта в близи, из окна) если вы есть вконтакте, то прошу — http://vkontakte.ru/video6723913_159210184
Почему все думают, что мы люди, одни в нашей галактике?) пусть будет так, но галактик то, более 30) то и есть млечный путь. Это все равно, что на планете Земля — живёт только 1 город, так же не лепо звучит. С чего вы думаете, что они не могут к нам прилететь?)
Не вижу достаточных аргументов скептиков. 1.Это не аргумент,все люди разные, а сейчас модно выставлять все на ю-тюбе..и почему обязательно бежать и пытаться продать это? Парень 1-го нашелся..он прятался неделю..и не удивительно, при таких военно напряженных условиях жизни в израиле-я бы сделала тоже-самое.Зачем его другу делать тоже-самое? Тот, у кого было видео и выставил на ю-тубе.Первый факт скептиков вообще глупый аргумент.К тому же мы знаем что видео заснято 4 разными камерами одновременно..разными людьми.Почему о них скептики молчат в прессе???
2.О том что голос за кадром-фактов нет,только разговоры.НЛО может светить как угодно не касаясь земли светом..это многие очевидцы утверждали неоднократно при многократных контактах с НЛО.Но в земной физике все должно быть соответственно.
3.Почему матке-кораблю бы не висеть в околоземной орбите, а запустить обычный проб..как во множестве случаев.НЛО маленькие и разные. да и классификация серых идет колеблеться от 30 см до 3 метров..так что..Это тоже не аргумент.
4.Если скептики выяснили размер объекта..значит это был не только свет…иначе как можно определить размер комка света что-ли?
5.массовые свидетели..тоже не аргумент..было много случаев когда из группы людей только несколько человек могли видеть объект, другие смотрели в пустоту..
6.не все люди смотрят на небо 24 часа..тем более в 1 ночи..и не важно..достаточно пол-города свидетелей как массовое НЛО в ЛА..все равно опровергли как ХОКС.Да и вообще все опровергают..буквально каждый НЛО..
7.Существует анализ-покажите и проведите при мне..а так можно что угодно сказать..вот результат-ЖУЙТЕ! нет, пардон..хочу видеть полный анализ.Так все НЛО нам разжевывали на публике..а люди потом глотали результат.НЕ ВЕРЮ.
8.Самое интересное, что скептики утверждают что видео..все 3 можно подделать..но пока точную подделку МЫ НЕ ВИДЕЛИ…
9.вполне возможно. что звонки свидетелей были во все инстанции..но это можно быстро опровергнуть властями..остануться только друзья и родственники кто там живет и видел и сайти на иврите..А таких полно! Так что УВЫ,скептики..вам была задача дана опровергнуть..чтобы успокоить город..вы с этим справились..как обычно на УРА..Позиция скептика всегда была удобна..разрушить легче чем построить.Факты давайте а не бла-бла…
Я не сторонник и не любитель уфо. Скорее скептик. Но приведенные в статье аргументы скептиков вызывают улыбку. Например о размере этого явления. Типа 4 метра мало для корабля.)))) С чего вы ввзяли что это корабль и откуда вам знать размеры? Может быть это англе, а может быть душа святого, а может быть это живое существо-небесный молюск))) и на месте парня я поступил бы также-на ютуб и чтобы меня никто не знал. А может быть и вовсе не выкладывал. Потому как видели те кто должен был…если вам явился Ангел необязательно об этом кричать…даже глупо. Насчет отражения тоже просто. В смартфоны сейчас встраивают поляризационные фидьтры, они убирают отраженный свет и делают картинку четче. Вот и все объяснение. Дрожит изображение и прлграмная обработка-съемка с рук и включена стабилизация в смартфоне. Все видео в смртфонах обрабатываются програмно хотите вы этого или нет. И реакция людей вполне естественная. Ну а тот охотник за тарелками что проявид скесис-зависть. Столько лет за уфо гоняться а оно явилось каким то профанам во всей красе.