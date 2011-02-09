НЛО над Иерусалимом доказано как подделка

Источник перевод mixednews

7.02.2011 Бенджамин Редфорд

В сети появилось несколько видео, где показано, как якобы НЛО парит над исламской святыней, известной как Купол Скалы на Храмовой горе Иерусалима вскоре после полуночи 28 января. Вокруг них разгорелись дебаты о том, получили ли мы, наконец, доказательства существования НЛО.

Расследуя фото и видео НЛО в течение многих лет, я считаю эти видео весьма сомнительными, и все признаки указывают на обман.

Во-первых, никто не знает, откуда эти видео взялись. В отчётах об НЛО, как и в полицейском расследовании, анонимные свидетельства часто указывают на сомнительность события. Существует объективно мало причин того, почему настоящий свидетель не хотел бы разглашать свою личность. (Например, боязнь мести со стороны членов банды или мафии, хотя трудно представить пришельцев, доводящих свидетеля угрозами о том, чтобы он держал язык за зубами).

Если бы вы были одним из первых людей в мире, кто заснял одно из самых удивительных видеодоказательств НЛО за последнее десятилетие, зачем вам постить его анонимно на YouTube, вместо того, чтобы представить его на профессиональный анализ, или заработать денег, продав его CNN или MSNBC? (Вообще есть предположение, что все, или большинство видео, залиты одним человеком, что гарантирует обман). Хотя бы один из операторов, или тот, кто с ним работает, за прошедшее время уже проявил бы себя, продав свою историю газетам или таблоидам. Подозрительно.

Во-вторых, мы не только не знаем, кто снял видео, но и никто, кроме снявших его не сообщал о том, что видел огни. Купол Скалы является одним из самых известных и важных религиозных мест в мире, в Иерусалиме много больше миллиона человек, и вблизи Храмовой горы в любое время бродит множество туристов. Весьма вероятно, что в то время поблизости бродили тысячи людей, однако никто из них не сообщал ни о каких огнях. Очень подозрительно.

В-третьих, хотя на одном из видео можно услышать, как какая-то женщина говорит, что загадочный огонь настолько яркий, что «трудно на него смотреть», объект, как видно, не отражается от позолоченного купола внизу. Это также очень загадочно, и наталкивает на мысль, что огни «НЛО» были добавлены на видео позже. (Также имейте в виду, что свет «НЛО» является самой простой подделкой, поскольку не нужно беспокоиться о конструкции и анимации корабля, или об окнах, крыльях, или его тени). Сверхподозрительно.

Кроме того, объект достаточно мал, чтобы быть предполагаемым кораблём пришельцев, размер которого при сравнении с куполом, над которым он парит, условно можно определить в 15 футов (ок. 4,5 м; прим. mixednews), что очень мало для корабля, который, как предполагается, пересёк галактику, чтобы осуществить свой выход перед камерой.

Для тех, кто всё ещё видит, что это НЛО сквозь море доказательств обмана, существует видеоанализ, который выявляет доказательства подделки. Скептик и исследователь случаев НЛО Роберт Шаффер говорит, что «НЛО в Иерусалиме сейчас определённо доказано в качестве подделки. Эффекты на видео, показывающие его обработку в компьютерных программах хорошо видны. Мистификатор использовал эффект Motion Tile с симметричным граневым отражением, чтобы добиться эффекта дрожания камеры. Можно видеть отражающие эффекты по всему краю видео. Это доказывает, что это видео попало на YouTube не прямиком из камеры, а прошло предварительную обработку в специальных программах-редакторах. Если за дело возьмётся опытный мистификатор, то сможет засунуть в видео практически всё что угодно.

С тех пор как оно появилось, видео иерусалимского НЛО наделало много споров, и многие активно защищают его, отстаивая его реальность. Они отвергают объяснения со стороны скептиков (вроде данных выше), но сами не представляют своего анализа. В науке недостаточно просто критиковать какую-то объясняющую теорию — от критиков ожидают, что они представят лучшее объяснение, которое более соответствует фактам.

Появление НЛО в Иерусалиме парадоксально; для многих вера в существование НЛО основана на вере, а не на доказательствах.

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