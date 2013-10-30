10 признаков того, что у вас паразиты

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Мысль о том, что в вашем организме живёт паразит – очень пугает, однако вы не одиноки; паразиты распространены намного шире, чем вы думаете. Мифом является утверждение, что от паразитов страдает лишь население слаборазвитых стран.

10 признаков того, что у вас паразиты

У большинства пациентов среднестатистической клиники обнаруживаются паразиты. Из данной статьи вы узнаете, что наличие паразитов в организме проявляется через огромное количество различных симптомов, всего несколько из которых связаны с пищеварением.

Что такое паразит?

Паразит – это любой организм, который живёт в другом организме и питается за счёт него. Под кишечными паразитами понимаются крохотные организмы, обычно глисты, которые питаются тем, что вы едите.

Примерами паразитов являются трихофитии, солитёры, острицы, трихоцефалы, анкилостоматиды и многие другие. В связи с тем, что паразиты различаются большим количеством форм и размеров, они могут вызывать очень разные проблемы.

Некоторые поедают вашу пищу, оставляя вас голодным после каждой трапезы и не давая вам набрать вес. Другие питаются красными кровяными тельцами вашей крови, вызывая малокровие. Некоторые откладывают яйца, которые вызывают зуд, раздражительность, и даже бессонницу. Если вы тысячью способов пытались вылечить свой кишечник и безуспешно старались избавиться от симптомов, главной причиной большинства этих необъяснимых и не поддающихся лечению симптомов могут быть паразиты.

10 причин того, что в вашем организме, возможно, живут паразиты:

  1. Вы страдаете от запоров, диареи, газов, или других симптомов синдрома раздражённого кишечника.
  2. Вы путешествовали по миру, и помните, что за границей у вас была диарея путешественников.
  3. У вас есть история пищевых отравлений, и с тех пор ваше пищеварение изменилось.
  4. Вам трудно уснуть, или же вы просыпаетесь много раз за ночь.
  5. У вас на коже появляются раздражения, необъяснимые высыпания, крапивница, розовые угри или экзема.
  6. Вы скрипите зубами во сне.
  7. У вас болят или ноют мышцы или суставы.
  8. Вы чувствуете себя переутомлённым, у вас случается депрессия или частые приступы апатии.
  9. После приёма пищи вы никогда не наедаетесь и не чувствуете удовлетворения.
  10. У вас диагностировали железодефицитную анемию.

Симптомы наличия в организме паразитов часто могут казаться несвязными и необъяснимыми. Как уже было отмечено ранее, существует большое количество видов паразитов, которым подвержен человеческий организм.

Чаще всего паразиты в организме приводят к запорам, а не к диарее, однако некоторые из них способны изменять жидкостный баланс в вашем кишечнике, тем самым вызывая диарею.

Проблемы со сном, раздражения кожи, изменения настроения и боль в мышцах могут быть вызваны токсинами, которые паразиты выпускают в кровоток. Эти токсины часто становятся причиной беспокойства, которое может проявляться в разных формах.

Например, вы часто просыпаетесь посреди ночи или скрепите зубами во сне – всё это признаки того, что ваш организм находится в состоянии беспокойства в то время как вы отдыхаете.

Когда вышеупомянутые токсины вступают во взаимодействие с вашими нейромедиатарами или клетками крови, они могут привести к смене настроения или к появлению раздражений на коже.

Как провериться на наличие паразитов

Лучший способ провериться на паразитов – сдать анализ кала. Большинство врачей, в случае подозрения на паразитов, назначат стандартный анализ кала, однако такие анализы не так точны, как развёрнутые, использующиеся в медицине функциональных расстройств.

Стандартные анализы кала на яйца глистов и паразитов

Стандартные анализы кала могут выявить паразитов или их яйца, однако такие анализы во многом ограничены. Проблема этих анализов в том, что они лишь условно эффективны. Для них требуется три отдельных образца кала, которые отсылаются в лабораторию, где патолог рассматривает их под микроскопом. Жизненный цикл паразитов уникален – он позволяет им находиться в промежуточном состоянии между спячкой и функционированием.

Чтобы обнаружить паразитов в ходе стандартных анализов, образец кала должен содержать живого паразита, паразит должен оставаться живым пока образец доставляется в лабораторию, а затем патолог должен увидеть живого паразита в микроскоп.

В то время как для некоторых такой вид анализов может быть важным, они не выявляют спящих паразитов, и по этой причине данный вид анализов кала часто даёт ошибочный отрицательный результат.

Развёрнутый анализ кала, применяющийся в медицине функциональных расстройств.

Развёрнутый анализ намного более точный, чем стандартный анализ кала, за счёт того, что в нём применяется технология полимеразной цепной реакции (ПЦР), делающая ДНК паразита более заметным. Это означает, что паразит может быть мёртв, или находиться в спячке, но в ходе этого анализа он всё равно будет выявлен.

Поскольку в этом анализе используется технология ПЦР, его успешность не зависит от способности патолога разглядеть паразита в микроскоп. Довольно частым является диагностирование паразита у пациента, стандартный анализ кала которого не выявил вредителя.

Как вылечиться от паразитов

Развёрнутый анализ кала способен выявить 17 различных паразитов, поэтому когда врач узнаёт, какой именно вредитель находится в организме больного, он выписывает ему те лекарства, которые направлены на уничтожение определённого вида паразитов.

Однако в случае если паразит не может быть выявлен, врач может прописать больному смеси лечебных трав, среди которых магнезия с каприловой кислотой, барберин, экстракты якорцы, полыни однолетней, грейпфрута, барбариса, медвежьей ягоды, и чёрного грецкого ореха.

Обычно данные ингредиенты можно найти в аптеке. Путём образования полезных кишечных бактерий, эти травяные формулы обеспечивают широкий спектр действий по борьбе с наиболее распространёнными патогенными микроорганизмами, встречающимися в желудочно-кишечном тракте человека.

Перед началом борьбы с паразитами с помощью лечебных трав, рекомендуется проконсультироваться с врачом, и, в случае перенесённых ранее заболеваний печени, чрезмерного употребления алкоголя, или же отмечавшегося ранее повышения уровня энзимов печени, стоит проверить их уровень ещё раз.

Если у вас имеются подозрения о наличии паразита в вашем организме, вам следует обратиться к врачу, чтобы он назначил вам развёрнутый анализ кала. Ведь всё это начинается в кишечнике, а кишечник – путь к здоровью. Здоровый кишечник – здоровый человек.


Источник перевод для MixedNews — Анастасия Букина

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  1. лариса:
    08.07.2015 в 10:28 пп

    Я нашла у себя все симптомы описанные выше. Я сдавала анализы на паразитов-кал, кровь, но ничего не нашли. Самочувствие ужасное, постоянно сбрасываю вес, жуткая худоба, постоянное чувство голода. Прошу Вас о помощи, просто не знаю, что делать. С уважением, Лариса. Заранее благодарна

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  2. Людмилаа:
    15.10.2015 в 9:07 пп

    У меня уже около десяти лет боли в животе, больше никаких симптомов, обследовала кишечник(ирригоскопия, колоноскопия).Никаких патологий. По женски тоже всё нормально. Врачи ставили гастрит, лечили, облегчений никаких. Боли бывают невыносимые, разной локализации и характера! Диагноза конкретного нету, жизнь не полноценная, на почве этого: депрессии, апатия! Заболела туберкулёзом лёгких, вылечилась, а живот не проходит, сдавала кал на паразитов несколько раз! Вопрос: может это быть паразиты, которые тяжело диагностировать! Как мне быть, может посоветуете что- нибуть! Мне 30 лет , хочу нормальной жизни, ребёночка здорового! Помогите, пожалуста!!!

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    • Angelllin:
      26.10.2015 в 3:45 дп

      Если Вы имеете армянскую кровь, то возможно это «ереванская болезнь». Почитайте об этом…

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      • Супер:
        10.01.2016 в 6:15 пп

        Вполне возможно, что Вам просто необходимо приложить больше усилий для выявления паразитов — их действительно часто не так легко найти. Мне знаком один случай, когда человеку пришлось потратить 300$ и прилично времени, но все же проблему решили. Поэтому, попробуйте других врачей, другие методы диагностирования. Пройдите один из народных профилактических курсов, на всякий случай.

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    • Катерина:
      20.02.2016 в 5:09 пп

      Обследуйте позвоночник, различные проблемы с позвонком, защемление нервных окончаний и.т.п. могут вызвать подобные симптомы.

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    • Ксения:
      20.04.2016 в 3:01 пп

      Здравствуйте! Противопаразитарно-оздоровительный комплекс, наверное это как раз для вас, я сама пью и качество жизни улучшилось

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  3. Ра:
    26.03.2016 в 6:32 дп

    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, как именно называется этот развернутый анализ кала?

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  4. Саня:
    27.03.2016 в 10:28 пп

    Меня лечили несколько лет от Синдрома Раздраженного Кишечника, запичкали таблетками до повышенной кислотности желудка, потом попала к врачу, которая сразу проверяла на наличие паразитов и нашли бластоцисты (в анализе единичные) и стафиллокок (по заключению санация не требовалась). После приема пищи сразу было расстройство стула, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕ УСПОКОИЛОСЬ. Так что ищите нормального врача.

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    • Ирина:
      12.09.2016 в 11:09 пп

      скаижите пожалуйста акак они обнаружили на бластоцисты
      пр анализе кала и куда вы его сдавали в обычную лаюораторию обычной поликлиники или
      в платную лаюораторию

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    • Светлана:
      08.11.2016 в 7:51 пп

      Где нашли врача, как зовут, где принимает?

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  5. Гари:
    28.03.2016 в 10:02 пп

    нужно сдать кровь..
    затем провести чистки.. то есть клизмы.. серию.. все будет ок!

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  6. Андрей:
    26.06.2016 в 9:10 пп

    Напишите как выявить паразитов которые живут не только в кишечнике , а в других внутренних органах.

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  7. Ксения:
    21.07.2016 в 8:17 дп

    Необходимо сделать антипаразитарную программу, например Тригельм.

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  8. Stefan:
    24.08.2016 в 10:55 пп

    Скидывай вес, и постоянная апатия.
    Чтоб выявить поразитов, нужно сделать: общий анализ калла, крови, флюорографию и все? А если УЗИ?
    И мне дышать трудно стало, это может быть из-за паразитов?
    Я слышал есть такие что через макооту яйца в легких выращивают

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  9. Татьяна:
    11.09.2016 в 8:35 дп

    Являются ли папиломы одним из признаков наличия паразитов в организме ? Я тоже плохо сплю , часто просыпаюсь верчус ночью . Просыпаюсь и ловлю себя на том что мои зубы твердо стиснуты до того что болят. Вздутие живота , запоры, газообразования, частая боль в желудке, учащенное сердцебиение. Я незнаю связано ли это как нибудь между собой или нет . Запах изо рта вокруг гланды появляються кааик белые куски которые надо вычещать, врачи абсолютно не хотят заниматься. Что делать

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    • Доброжелатель :):
      28.09.2016 в 10:00 дп

      Добрый день!
      Советую посмотреть лекции по очищению Марвы Оганян.
      На youtube много информации и люди выкладывают свои ролики с впечатлениями после таких чисток. Практически у всех выходят паразиты (((

      Ответить
    • Светлана:
      27.10.2016 в 5:25 пп

      Татьяна, столкнулась с этой же проблемой- сейчас лечусь. Нашли Хеликобактор пилори- делайте ФГДС с хелп-тестом и тестом на кислотность, УЗИ брюшной полости, копрограмма( но предварительно попейте 1 неделю хофитол для того, чтоб пожелчегонить-желчь яд для паразитов и они «побегут, если есть), кальпротектин в кале, биохимию крови и станд анализ крови. У меня случайно нашли бластоцисты- начала принимать антибиотики для лечения гастрита с хеликобактер и врач попросил снова сдать копрограмму- они и выявились. лечатся трихополом.

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  10. Марина:
    14.09.2016 в 11:28 дп

    Подскажите к какому вообще врачу нужно обратиться,чтоб направил на нужное обследование паразитов???Пол года мучаюсь с болями в животе и врачи разводят руками…

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  11. Наина:
    23.02.2017 в 11:47 дп

    Здравствуйте всем у кого с паразитами проблемы. Моему сыну 4 года. Мы часто болеем. Я думаю все наши болезни от паразитов. По советуйте что и как быть. Какие нам конкретно сдать анализы? Пожалуйста помогите

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    • molten:
      23.02.2017 в 11:48 дп

      Ну а в чем проблема сходить анализы сдать? Как можно видеть как ребенок болеет и сидеть спрашивать советов в интернете?!

      Ответить

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