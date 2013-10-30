10 признаков того, что у вас паразиты

Мысль о том, что в вашем организме живёт паразит – очень пугает, однако вы не одиноки; паразиты распространены намного шире, чем вы думаете. Мифом является утверждение, что от паразитов страдает лишь население слаборазвитых стран.
У большинства пациентов среднестатистической клиники обнаруживаются паразиты. Из данной статьи вы узнаете, что наличие паразитов в организме проявляется через огромное количество различных симптомов, всего несколько из которых связаны с пищеварением.
Что такое паразит?
Паразит – это любой организм, который живёт в другом организме и питается за счёт него. Под кишечными паразитами понимаются крохотные организмы, обычно глисты, которые питаются тем, что вы едите.
Некоторые поедают вашу пищу, оставляя вас голодным после каждой трапезы и не давая вам набрать вес. Другие питаются красными кровяными тельцами вашей крови, вызывая малокровие. Некоторые откладывают яйца, которые вызывают зуд, раздражительность, и даже бессонницу. Если вы тысячью способов пытались вылечить свой кишечник и безуспешно старались избавиться от симптомов, главной причиной большинства этих необъяснимых и не поддающихся лечению симптомов могут быть паразиты.
10 причин того, что в вашем организме, возможно, живут паразиты:
- Вы страдаете от запоров, диареи, газов, или других симптомов синдрома раздражённого кишечника.
- Вы путешествовали по миру, и помните, что за границей у вас была диарея путешественников.
- У вас есть история пищевых отравлений, и с тех пор ваше пищеварение изменилось.
- Вам трудно уснуть, или же вы просыпаетесь много раз за ночь.
- У вас на коже появляются раздражения, необъяснимые высыпания, крапивница, розовые угри или экзема.
- Вы скрипите зубами во сне.
- У вас болят или ноют мышцы или суставы.
- Вы чувствуете себя переутомлённым, у вас случается депрессия или частые приступы апатии.
- После приёма пищи вы никогда не наедаетесь и не чувствуете удовлетворения.
- У вас диагностировали железодефицитную анемию.
Симптомы наличия в организме паразитов часто могут казаться несвязными и необъяснимыми. Как уже было отмечено ранее, существует большое количество видов паразитов, которым подвержен человеческий организм.
Проблемы со сном, раздражения кожи, изменения настроения и боль в мышцах могут быть вызваны токсинами, которые паразиты выпускают в кровоток. Эти токсины часто становятся причиной беспокойства, которое может проявляться в разных формах.
Например, вы часто просыпаетесь посреди ночи или скрепите зубами во сне – всё это признаки того, что ваш организм находится в состоянии беспокойства в то время как вы отдыхаете.
Когда вышеупомянутые токсины вступают во взаимодействие с вашими нейромедиатарами или клетками крови, они могут привести к смене настроения или к появлению раздражений на коже.
Как провериться на наличие паразитов
Лучший способ провериться на паразитов – сдать анализ кала. Большинство врачей, в случае подозрения на паразитов, назначат стандартный анализ кала, однако такие анализы не так точны, как развёрнутые, использующиеся в медицине функциональных расстройств.
Стандартные анализы кала на яйца глистов и паразитов
Стандартные анализы кала могут выявить паразитов или их яйца, однако такие анализы во многом ограничены. Проблема этих анализов в том, что они лишь условно эффективны. Для них требуется три отдельных образца кала, которые отсылаются в лабораторию, где патолог рассматривает их под микроскопом. Жизненный цикл паразитов уникален – он позволяет им находиться в промежуточном состоянии между спячкой и функционированием.
В то время как для некоторых такой вид анализов может быть важным, они не выявляют спящих паразитов, и по этой причине данный вид анализов кала часто даёт ошибочный отрицательный результат.
Развёрнутый анализ кала, применяющийся в медицине функциональных расстройств.
Развёрнутый анализ намного более точный, чем стандартный анализ кала, за счёт того, что в нём применяется технология полимеразной цепной реакции (ПЦР), делающая ДНК паразита более заметным. Это означает, что паразит может быть мёртв, или находиться в спячке, но в ходе этого анализа он всё равно будет выявлен.
Как вылечиться от паразитов
Развёрнутый анализ кала способен выявить 17 различных паразитов, поэтому когда врач узнаёт, какой именно вредитель находится в организме больного, он выписывает ему те лекарства, которые направлены на уничтожение определённого вида паразитов.
Обычно данные ингредиенты можно найти в аптеке. Путём образования полезных кишечных бактерий, эти травяные формулы обеспечивают широкий спектр действий по борьбе с наиболее распространёнными патогенными микроорганизмами, встречающимися в желудочно-кишечном тракте человека.
Перед началом борьбы с паразитами с помощью лечебных трав, рекомендуется проконсультироваться с врачом, и, в случае перенесённых ранее заболеваний печени, чрезмерного употребления алкоголя, или же отмечавшегося ранее повышения уровня энзимов печени, стоит проверить их уровень ещё раз.
Если у вас имеются подозрения о наличии паразита в вашем организме, вам следует обратиться к врачу, чтобы он назначил вам развёрнутый анализ кала. Ведь всё это начинается в кишечнике, а кишечник – путь к здоровью. Здоровый кишечник – здоровый человек.
Я нашла у себя все симптомы описанные выше. Я сдавала анализы на паразитов-кал, кровь, но ничего не нашли. Самочувствие ужасное, постоянно сбрасываю вес, жуткая худоба, постоянное чувство голода. Прошу Вас о помощи, просто не знаю, что делать. С уважением, Лариса. Заранее благодарна
Сделайте флюорографию
Есть какие-то биорезонансные анализы. Они определяют паразитов не только в кишечнике. Часто паразиты живут в печени, в других тканях и анализ кала в их обнаружении тут вообще не поможет.
С вашими жалобами нужно обратиться к эндокринологу.
проверьтесь на целиакию. это может спасти вашу жизнь.
У меня уже около десяти лет боли в животе, больше никаких симптомов, обследовала кишечник(ирригоскопия, колоноскопия).Никаких патологий. По женски тоже всё нормально. Врачи ставили гастрит, лечили, облегчений никаких. Боли бывают невыносимые, разной локализации и характера! Диагноза конкретного нету, жизнь не полноценная, на почве этого: депрессии, апатия! Заболела туберкулёзом лёгких, вылечилась, а живот не проходит, сдавала кал на паразитов несколько раз! Вопрос: может это быть паразиты, которые тяжело диагностировать! Как мне быть, может посоветуете что- нибуть! Мне 30 лет , хочу нормальной жизни, ребёночка здорового! Помогите, пожалуста!!!
Если Вы имеете армянскую кровь, то возможно это «ереванская болезнь». Почитайте об этом…
Вполне возможно, что Вам просто необходимо приложить больше усилий для выявления паразитов — их действительно часто не так легко найти. Мне знаком один случай, когда человеку пришлось потратить 300$ и прилично времени, но все же проблему решили. Поэтому, попробуйте других врачей, другие методы диагностирования. Пройдите один из народных профилактических курсов, на всякий случай.
Обследуйте позвоночник, различные проблемы с позвонком, защемление нервных окончаний и.т.п. могут вызвать подобные симптомы.
Здравствуйте! Противопаразитарно-оздоровительный комплекс, наверное это как раз для вас, я сама пью и качество жизни улучшилось
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как именно называется этот развернутый анализ кала?
Меня лечили несколько лет от Синдрома Раздраженного Кишечника, запичкали таблетками до повышенной кислотности желудка, потом попала к врачу, которая сразу проверяла на наличие паразитов и нашли бластоцисты (в анализе единичные) и стафиллокок (по заключению санация не требовалась). После приема пищи сразу было расстройство стула, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕ УСПОКОИЛОСЬ. Так что ищите нормального врача.
скаижите пожалуйста акак они обнаружили на бластоцисты
пр анализе кала и куда вы его сдавали в обычную лаюораторию обычной поликлиники или
в платную лаюораторию
Где нашли врача, как зовут, где принимает?
нужно сдать кровь..
затем провести чистки.. то есть клизмы.. серию.. все будет ок!
Напишите как выявить паразитов которые живут не только в кишечнике , а в других внутренних органах.
сдать анализ крови на паразитов. это общий анализ на паразитов
Необходимо сделать антипаразитарную программу, например Тригельм.
Скидывай вес, и постоянная апатия.
Чтоб выявить поразитов, нужно сделать: общий анализ калла, крови, флюорографию и все? А если УЗИ?
И мне дышать трудно стало, это может быть из-за паразитов?
Я слышал есть такие что через макооту яйца в легких выращивают
Являются ли папиломы одним из признаков наличия паразитов в организме ? Я тоже плохо сплю , часто просыпаюсь верчус ночью . Просыпаюсь и ловлю себя на том что мои зубы твердо стиснуты до того что болят. Вздутие живота , запоры, газообразования, частая боль в желудке, учащенное сердцебиение. Я незнаю связано ли это как нибудь между собой или нет . Запах изо рта вокруг гланды появляються кааик белые куски которые надо вычещать, врачи абсолютно не хотят заниматься. Что делать
Добрый день!
Советую посмотреть лекции по очищению Марвы Оганян.
На youtube много информации и люди выкладывают свои ролики с впечатлениями после таких чисток. Практически у всех выходят паразиты (((
Татьяна, столкнулась с этой же проблемой- сейчас лечусь. Нашли Хеликобактор пилори- делайте ФГДС с хелп-тестом и тестом на кислотность, УЗИ брюшной полости, копрограмма( но предварительно попейте 1 неделю хофитол для того, чтоб пожелчегонить-желчь яд для паразитов и они «побегут, если есть), кальпротектин в кале, биохимию крови и станд анализ крови. У меня случайно нашли бластоцисты- начала принимать антибиотики для лечения гастрита с хеликобактер и врач попросил снова сдать копрограмму- они и выявились. лечатся трихополом.
Подскажите к какому вообще врачу нужно обратиться,чтоб направил на нужное обследование паразитов???Пол года мучаюсь с болями в животе и врачи разводят руками…
Здравствуйте всем у кого с паразитами проблемы. Моему сыну 4 года. Мы часто болеем. Я думаю все наши болезни от паразитов. По советуйте что и как быть. Какие нам конкретно сдать анализы? Пожалуйста помогите
Ну а в чем проблема сходить анализы сдать? Как можно видеть как ребенок болеет и сидеть спрашивать советов в интернете?!