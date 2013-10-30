10 признаков того, что у вас паразиты

Мысль о том, что в вашем организме живёт паразит – очень пугает, однако вы не одиноки; паразиты распространены намного шире, чем вы думаете. Мифом является утверждение, что от паразитов страдает лишь население слаборазвитых стран.

У большинства пациентов среднестатистической клиники обнаруживаются паразиты. Из данной статьи вы узнаете, что наличие паразитов в организме проявляется через огромное количество различных симптомов, всего несколько из которых связаны с пищеварением.

Что такое паразит?

Паразит – это любой организм, который живёт в другом организме и питается за счёт него. Под кишечными паразитами понимаются крохотные организмы, обычно глисты, которые питаются тем, что вы едите.

Примерами паразитов являются трихофитии, солитёры, острицы, трихоцефалы, анкилостоматиды и многие другие. В связи с тем, что паразиты различаются большим количеством форм и размеров, они могут вызывать очень разные проблемы.

Некоторые поедают вашу пищу, оставляя вас голодным после каждой трапезы и не давая вам набрать вес. Другие питаются красными кровяными тельцами вашей крови, вызывая малокровие. Некоторые откладывают яйца, которые вызывают зуд, раздражительность, и даже бессонницу. Если вы тысячью способов пытались вылечить свой кишечник и безуспешно старались избавиться от симптомов, главной причиной большинства этих необъяснимых и не поддающихся лечению симптомов могут быть паразиты.

10 причин того, что в вашем организме, возможно, живут паразиты:

Вы страдаете от запоров, диареи, газов, или других симптомов синдрома раздражённого кишечника. Вы путешествовали по миру, и помните, что за границей у вас была диарея путешественников. У вас есть история пищевых отравлений, и с тех пор ваше пищеварение изменилось. Вам трудно уснуть, или же вы просыпаетесь много раз за ночь. У вас на коже появляются раздражения, необъяснимые высыпания, крапивница, розовые угри или экзема. Вы скрипите зубами во сне. У вас болят или ноют мышцы или суставы. Вы чувствуете себя переутомлённым, у вас случается депрессия или частые приступы апатии. После приёма пищи вы никогда не наедаетесь и не чувствуете удовлетворения. У вас диагностировали железодефицитную анемию.

Симптомы наличия в организме паразитов часто могут казаться несвязными и необъяснимыми. Как уже было отмечено ранее, существует большое количество видов паразитов, которым подвержен человеческий организм.

Чаще всего паразиты в организме приводят к запорам, а не к диарее, однако некоторые из них способны изменять жидкостный баланс в вашем кишечнике, тем самым вызывая диарею.

Проблемы со сном, раздражения кожи, изменения настроения и боль в мышцах могут быть вызваны токсинами, которые паразиты выпускают в кровоток. Эти токсины часто становятся причиной беспокойства, которое может проявляться в разных формах.

Например, вы часто просыпаетесь посреди ночи или скрепите зубами во сне – всё это признаки того, что ваш организм находится в состоянии беспокойства в то время как вы отдыхаете.

Когда вышеупомянутые токсины вступают во взаимодействие с вашими нейромедиатарами или клетками крови, они могут привести к смене настроения или к появлению раздражений на коже.

Как провериться на наличие паразитов

Лучший способ провериться на паразитов – сдать анализ кала. Большинство врачей, в случае подозрения на паразитов, назначат стандартный анализ кала, однако такие анализы не так точны, как развёрнутые, использующиеся в медицине функциональных расстройств.

Стандартные анализы кала на яйца глистов и паразитов

Стандартные анализы кала могут выявить паразитов или их яйца, однако такие анализы во многом ограничены. Проблема этих анализов в том, что они лишь условно эффективны. Для них требуется три отдельных образца кала, которые отсылаются в лабораторию, где патолог рассматривает их под микроскопом. Жизненный цикл паразитов уникален – он позволяет им находиться в промежуточном состоянии между спячкой и функционированием.

Чтобы обнаружить паразитов в ходе стандартных анализов, образец кала должен содержать живого паразита, паразит должен оставаться живым пока образец доставляется в лабораторию, а затем патолог должен увидеть живого паразита в микроскоп.

В то время как для некоторых такой вид анализов может быть важным, они не выявляют спящих паразитов, и по этой причине данный вид анализов кала часто даёт ошибочный отрицательный результат.

Развёрнутый анализ кала, применяющийся в медицине функциональных расстройств.

Развёрнутый анализ намного более точный, чем стандартный анализ кала, за счёт того, что в нём применяется технология полимеразной цепной реакции (ПЦР), делающая ДНК паразита более заметным. Это означает, что паразит может быть мёртв, или находиться в спячке, но в ходе этого анализа он всё равно будет выявлен.

Поскольку в этом анализе используется технология ПЦР, его успешность не зависит от способности патолога разглядеть паразита в микроскоп. Довольно частым является диагностирование паразита у пациента, стандартный анализ кала которого не выявил вредителя.

Как вылечиться от паразитов

Развёрнутый анализ кала способен выявить 17 различных паразитов, поэтому когда врач узнаёт, какой именно вредитель находится в организме больного, он выписывает ему те лекарства, которые направлены на уничтожение определённого вида паразитов.

Однако в случае если паразит не может быть выявлен, врач может прописать больному смеси лечебных трав, среди которых магнезия с каприловой кислотой, барберин, экстракты якорцы, полыни однолетней, грейпфрута, барбариса, медвежьей ягоды, и чёрного грецкого ореха.

Обычно данные ингредиенты можно найти в аптеке. Путём образования полезных кишечных бактерий, эти травяные формулы обеспечивают широкий спектр действий по борьбе с наиболее распространёнными патогенными микроорганизмами, встречающимися в желудочно-кишечном тракте человека.

Перед началом борьбы с паразитами с помощью лечебных трав, рекомендуется проконсультироваться с врачом, и, в случае перенесённых ранее заболеваний печени, чрезмерного употребления алкоголя, или же отмечавшегося ранее повышения уровня энзимов печени, стоит проверить их уровень ещё раз.

Если у вас имеются подозрения о наличии паразита в вашем организме, вам следует обратиться к врачу, чтобы он назначил вам развёрнутый анализ кала. Ведь всё это начинается в кишечнике, а кишечник – путь к здоровью. Здоровый кишечник – здоровый человек.

Источник перевод для MixedNews — Анастасия Букина (25 голосов, среднее: 4,20 из 5)

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