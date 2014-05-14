Корица известна, прежде всего, как одна из самых популярных пряностей. Когда-то, в древности, она была доступна лишь королям и императорам, а сегодня найдётся в арсенале любой хорошей хозяйки.

Корицу используют для выпечки, изготовления десертов, шоколада, добавляют в кофе, нередко коричные палочки хранят в шкафу и просто для запаха. На Востоке корицей часто приправляют блюда из баранины и птицы. Но мало кто задумывается о том, какими полезными и вредными свойствами обладает этот продукт. А зря. Корица — это высушенная кора коричных деревьев. В ней содержатся эфирные масла (около двух процентов), дубильные вещества, смола, она богата кальцием и пищевыми волокнами. Так каким же воздействием на организм обладает корица? Какую она способна принести пользу, и какой от неё может быть вред?

Давайте разбираться:

Полезные и лечебные свойства корицы

1. Благодаря своему составу корица препятствует развитию таких страшных заболеваний, как, например, рак толстой кишки. Волокна и кальций «связывают» соли желчных кислот, после чего эти вредные для толстой кишки вещества выводятся из организма.

2. Содержащиеся в корице волокна представляют собой прекрасное профилактическое средство для борьбы с запорами и диареей.

3. Немаловажное значение имеют антиоксидантные и антибактериальные свойства корицы, вытяжка из неё используется в качестве одного из компонентов для изготовления противопростудных лекарственных препаратов. Всем известен и старый добрый «бабушкин» рецепт от простуды — мёд с корицей.

4. Научные исследования показывают, что эта пряность способствует снижению сахара в крови, чем представляет особую ценность для диабетиков. Всего половина чайной ложки корицы может заметно повлиять на активность инсулина и способность клеток абсорбировать глюкозу. 5. Корица способствует снижению содержания в крови «плохого» холестерина. Привычка выпивать чашку чая с корицей перед началом трудового дня может существенно снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний. Даже тем, кто уже перенёс инфаркт, корица может сослужить добрую службу — поможет укрепить сердечную мышцу и снизить риск повторного инфаркта.

6. Благодаря своим антибактериальным свойствам, корица может использоваться при консервировании, особенно в качестве компонента для приготовления маринадов. Ну и в целом корица позволяет продлить срок хранения продуктов, в которые её добавили.

7. Масло корицы обладает свойством снимать раздражение кожи, поэтому его добавляют в различные крема и мази.

8. Аромат корицы обладает способностью поднимать настроение, улучшать работу мозга и зрительную память.

Корица как средство для повышения потенции у мужчин

Польза корицы для мужского здоровья известны давно. Вот только один из рецептов, помогающих улучшить эрекцию: Для приготовления снадобья понадобится стакан кипячёной воды, ложка молотой корицы и две ложки мёда. Заливаем корицу кипятком, настаиваем 30-40 минут. Когда смесь остынет, добавляем в неё мёд, тщательно перемешиваем и пьём по полстакана раз в день. Желательно провести курс в течение двух месяцев.

Ещё одно средство для повышения потенции — эфирное масло чайного дерева и корицы, которое понемногу можно добавлять в пищу. Но тут сначала необходимо убедиться, что масло высокого качества, без химии и красителей.

Корица как средство для похудения

Корица действительно может помочь желающим сбросить лишний вес благодаря своему свойству ускорять обменные процессы. Для этих целей лучше всего подойдёт чай с молотой корицей и мёдом. Готовить его лучше с вечера, а выпивать в два приёма — утром и вечером.

Рецепт прост: чайную ложку порошка корицы заливаем стаканом кипятка, добавляем две чайные ложки мёда, даём остыть, и ставим на ночь в холодильник. Полстакана выпиваем на следующий день перед завтраком, остальное — перед сном.

Кроме того, корицу с той же целью можно добавлять в кофе, йогурты, каши (тыквенную, рисовую, овсяную) и другие блюда.

Кофе с корицей

Многие поклонники кофе с корицей и не подозревают, что таким образом помогают своему организму поддерживать нормальный вес. Готовить кофе с корицей проще простого — щепотка порошка добавляется в напиток, и готово.

Главное условие — не добавлять никаких жиров и сахаров, потому как в сочетании с ними корица лишается львиной доли своих полезных свойств. Никаких сливок, сахара, мороженого и мёда — только кофе и корица.

В крайнем случае, можно добавить ещё каких-нибудь специй вроде корня имбиря и кардамона — каждой пряности на кончике ножа.

Противопоказания

Как и в случае с любым другим, даже самым полезным продуктом, с корицей важно не переусердствовать. Полчайной ложки в день вряд ли могут кому-нибудь повредить, но с более серьёзными дозами нужна осторожность:

1. В корице содержится вещество под названием «кумарин» (в цейлонской корице его совсем немного, в китайской — значительно больше). Это вещество может вызывать головную боль и оказывать неблагоприятное влияние на работу печени, если принимать корицу в больших количествах.

2. В некоторых случаях потребление корицы в больших количествах может привести к повышению нервной возбудимости. Иногда приём корицы может усиливать головную боль у людей с высокой температурой.

3. На начальных стадиях беременности с корицей тоже стоит быть поосторожней — в больших количествах она может привести к сокращению матки и даже спровоцировать выкидыш.

4. Гипертоникам также рекомендуется употреблять корицу с осторожностью.

5. Не стоит злоупотреблять корицей и страдающим кровотечениями (как внешними, так и внутренними).

6. Корица разжижает кровь, поэтому её следует избегать людям с низкой свёртываемостью.

7. Индивидуальная непереносимость корицы.

Остаётся добавить, что любителям корицы стоит прислушаться, прежде всего, к своему организму.

Помните: даже самый полезный продукт может нанести вред, если переусердствовать с его потреблением.

Видео: как на Суматре собирают корицу



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