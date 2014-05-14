Корица известна, прежде всего, как одна из самых популярных пряностей. Когда-то, в древности, она была доступна лишь королям и императорам, а сегодня найдётся в арсенале любой хорошей хозяйки.
Корицу используют для выпечки, изготовления десертов, шоколада, добавляют в кофе, нередко коричные палочки хранят в шкафу и просто для запаха. На Востоке корицей часто приправляют блюда из баранины и птицы. Но мало кто задумывается о том, какими полезными и вредными свойствами обладает этот продукт. А зря.
Давайте разбираться:
Полезные и лечебные свойства корицы
1. Благодаря своему составу корица препятствует развитию таких страшных заболеваний, как, например, рак толстой кишки. Волокна и кальций «связывают» соли желчных кислот, после чего эти вредные для толстой кишки вещества выводятся из организма.
2. Содержащиеся в корице волокна представляют собой прекрасное профилактическое средство для борьбы с запорами и диареей.
3. Немаловажное значение имеют антиоксидантные и антибактериальные свойства корицы, вытяжка из неё используется в качестве одного из компонентов для изготовления противопростудных лекарственных препаратов. Всем известен и старый добрый «бабушкин» рецепт от простуды — мёд с корицей.
4. Научные исследования показывают, что эта пряность способствует снижению сахара в крови, чем представляет особую ценность для диабетиков.
6. Благодаря своим антибактериальным свойствам, корица может использоваться при консервировании, особенно в качестве компонента для приготовления маринадов. Ну и в целом корица позволяет продлить срок хранения продуктов, в которые её добавили.
7. Масло корицы обладает свойством снимать раздражение кожи, поэтому его добавляют в различные крема и мази.
8. Аромат корицы обладает способностью поднимать настроение, улучшать работу мозга и зрительную память.
Корица как средство для повышения потенции у мужчин
Польза корицы для мужского здоровья известны давно. Вот только один из рецептов, помогающих улучшить эрекцию:
Ещё одно средство для повышения потенции — эфирное масло чайного дерева и корицы, которое понемногу можно добавлять в пищу. Но тут сначала необходимо убедиться, что масло высокого качества, без химии и красителей.
Корица как средство для похудения
Корица действительно может помочь желающим сбросить лишний вес благодаря своему свойству ускорять обменные процессы. Для этих целей лучше всего подойдёт чай с молотой корицей и мёдом. Готовить его лучше с вечера, а выпивать в два приёма — утром и вечером.
Рецепт прост: чайную ложку порошка корицы заливаем стаканом кипятка, добавляем две чайные ложки мёда, даём остыть, и ставим на ночь в холодильник. Полстакана выпиваем на следующий день перед завтраком, остальное — перед сном.
Кофе с корицей
Многие поклонники кофе с корицей и не подозревают, что таким образом помогают своему организму поддерживать нормальный вес. Готовить кофе с корицей проще простого — щепотка порошка добавляется в напиток, и готово.
В крайнем случае, можно добавить ещё каких-нибудь специй вроде корня имбиря и кардамона — каждой пряности на кончике ножа.
Противопоказания
Как и в случае с любым другим, даже самым полезным продуктом, с корицей важно не переусердствовать. Полчайной ложки в день вряд ли могут кому-нибудь повредить, но с более серьёзными дозами нужна осторожность:
1. В корице содержится вещество под названием «кумарин» (в цейлонской корице его совсем немного, в китайской — значительно больше). Это вещество может вызывать головную боль и оказывать неблагоприятное влияние на работу печени, если принимать корицу в больших количествах.
2. В некоторых случаях потребление корицы в больших количествах может привести к повышению нервной возбудимости. Иногда приём корицы может усиливать головную боль у людей с высокой температурой.
3. На начальных стадиях беременности с корицей тоже стоит быть поосторожней — в больших количествах она может привести к сокращению матки и даже спровоцировать выкидыш.
4. Гипертоникам также рекомендуется употреблять корицу с осторожностью.
5. Не стоит злоупотреблять корицей и страдающим кровотечениями (как внешними, так и внутренними).
6. Корица разжижает кровь, поэтому её следует избегать людям с низкой свёртываемостью.
7. Индивидуальная непереносимость корицы.
Помните: даже самый полезный продукт может нанести вред, если переусердствовать с его потреблением.
Видео: как на Суматре собирают корицу
Использованные источники:
Health Benefits of Cinnamon
Is Cinnamon Good For You?
A Pinch of Cinnamon May be Good for Our Health
Study finds a spoonful of cinnamon improves health
То мед с корицей, то никакого меда т.к. корица лишается полезный свойств. А еще эта лживая дама типа «врача». Во общем статья отстой.
читайте правильно и вникайте что с кофе корица лишается полезного состава
как можно в горячую воду добавлять мед?
С вечера заливаю кипятком 1 ч.л корицы и чуть-чуть имбиря
Утром добавляю 1 ст. л. меда и лимона
И вкусно и полезно
через 10 дней перерыв дней 20-25
Советую
У меня был кашель, одна бабушка посоветовала рецепт ….корица(1ч ложка), кусочек лимона, залить кипятком, немного остынет, добавить ложку чайную меда, пить такой чай полезно ВСЕМ, кашель лечит, улучшает кровообращение, омолаживает наши клетки…и вообще СУПЕР!!! стакан утром, стакан вечером…..будьте ЗДОРОВЫ…..
Кто-нибудь может внятно объяснить, зачем настой с водой, медом и корицей, приготовленный вечером и который будет нужно выпить утром — ставить на ночь в холодильник? Ведь ни вода, ни тем более вода с медом за ночь при комнатной температуре не протухнут! В инете тысячи однотипных рецептов и советов о том, что настой этот надо поставить в холодильник и закрыть крышкой? В чем тут смысл?
Я несколько раз в день размешиваю корицу с простоквашей. Стакан простокваши и чайная ложка корицы. Реально снижает сахар…..собственно это единственное чем я спасаюсь после еды от повышенного сахара. Остальное , то что пишут. повышает давление или с мёдом …..я не знаю не пробовал.
Смысл в том, что на усвоение охлажденного напитка организм тратит немного больше энергии.
То,что Малышева лживая тетка ,изображающая из себя знатока, это общеизвестно.
Её слащавое сюсюканье вызывает только отвращение.Она болтает общеизвестные истины
для кухарок,доярок,прачек и прочей челяди .Те ей верят.Нормальные люди нет.Гнать
болтливую дрянь с телевидения и с интернета .
А ВЫ,как я понимаю,господин (хозяин) жизни и на порядок выше кухарок,доярок,прачек и прочей челяди.И позтому Вы намного умнее их.Но,как видно из Вашего комментария,госпожу Малышеву Вы тоже смотрите-вместе с кухарками,доярками,прачками и прочей челядью.Не стыдно, барин? Мне,кстати,Малышева тоже не нравится,но это не повод оскорблять других своими типа умными комментариями.
я Малышеву тоже не люблю, она далека от интеллигентной и профессиональной Белянчиковой.
Вы все неправы. Как врач могу сравнивать Белянчикову (царство небесное) и Малышеву. Последняя на порядок грамотнее и умнее. Подача материала, да, разжевывает очень примитивно для самых необразованных людей.
Но сама смотрю часто её передачи и узнаю много нового и интересного из смежных областей медицины. К тому же медицинские научные новости с колёс в эфир пускает, не всегда самой можно столько охватить, сколько из одной её передачи почерпнёшь. По репликам сужу — базовые знания у неё очень прочные и широкие. Так что зря вы, не стоит повторять расхожие чужие мнения, лучше приглядитесь и прислушайтесь.
Белянчикова была женщина «приятная во всех отношениях», и внешностью и манерами, но вела уж очень ортодоксально и с непростительно устаревшим багажом.
Конкретная просветительская деятельность в каждой передаче от Елены Васильевны.
Люблю ее передачи.Море инициативы и никакого ханжества.
смотрю ее передачи, а разжевывает потому, что иначе нашему народу не понять, кто есть кто