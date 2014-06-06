Пол Крейг Робертс: США планируют превентивный ядерный удар

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол Робертс утверждает, что США вынашивают планы ядерной войны с «врагами Америки».

Вот слова доктора Робертса:

Вашингтон планирует нанести упреждающий ядерный удар не только по России, но и, возможно, по Китаю. В Вашингтоне достаточно много тех, кто поддерживает идею ядерной войны, делая заявления вроде «Какой прок от ядерного оружия, если его не использовать»… Между тем применение только одного процента ядерного оружия, что находится в распоряжении США и России, приведёт к уничтожению не менее двух миллиардов человек. А если взорвать половину ядерного арсенала наших двух стран, то жизнь на планете Земля прекратит своё существование.

Далее доктор Робертс продолжил так:

Я говорил об этом на протяжении нескольких лет. Я предупреждал, что политика администрации Буша изменила американскую военную доктрину таким образом, что роль ядерного оружия больше не рассматривается как возможность ответа на агрессию в отношении Соединённых Штатов. Теперь оно получило статус средства для превентивного обезоруживающего ядерного удара. В настоящий момент наша доктрина состоит в том, что мы можем начать ядерную войну против любого, кто нам не нравится, или того, кто с нами не согласен, или того, кто (как нам кажется) может готовиться к войне с нами. Эта доктрина распространяется и на те страны, которые не обладают ядерным оружием.

Почему Россия может стать мишенью для американских ядерных ракет? Робертс отвечает на это вопрос следующим образом:

Россия — это огромная страна с огромными ресурсами. Этих ресурсов достаточно, чтобы помешать Вашингтону сохранить мировое господство. По этой причине Россия всегда была мишенью для доктрины ядерной войны. Как они это осуществляют? В настоящее время Соединённые Штаты размещают вблизи российских границ базы своей системы противоракетной обороны. Во времена Рейгана это называлось «Звёздные войны». Эти ракеты предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических снарядов. Поэтому, если мы нанесём удар по России и превратим её в пустыню, и Россия нажмёт свою ядерную кнопку, запустив в ответ межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США, то эта ракета будет сбита системой противоракетной обороны и с Америкой ничего не случится. В настоящее время в Вашингтоне превалирует идея, что Соединённые Штаты могут выиграть ядерную войну, потому что у них есть ПРО.

Итак, можно ли сказать, что Америка в безопасности? Робертс считает, что это совершенно не так:

Даже если американским городам и удастся избежать возмездия, американцы всё равно погибнут от радиации и «ядерной зимы»… климат резко изменится, и температура будет стремительно снижаться каждый день на протяжении трёх лет. Ясно, что в таких условиях на земле ничего не будет расти. И это помимо того, что делает с людьми радиация. Это очень серьёзная ситуация, что Соединённые Штаты действительно вынашивают планы ядерной войны и хотели бы стереть Россию и Китай с лица Земли, и всё ради того, чтобы никто не мешал Вашингтону навязывать миру свою волю. Это вопиющее зло.

Почему об этом не говорят в американских национальных СМИ? На это доктор Робертс, который в своё время занимал пост главного редактора Wall Street Journal, говорит:

New York Times и Washington Post принимают в этом участие. Они целиком и полностью поддерживают эти войны. Объясняется это просто — они куплены или запуганы, потому что если вы скажете что-нибудь негативное о Вашингтоне, то будете объявлены анти-американцем. В этом вся суть абсурда.

Что если Россия и Китай первыми нанесут удар? Вы не допускаете такой возможности? Доктор Робертс отвечает:

То, что я вам говорю — это общедоступная информация. Это не просто моё мнение. Это открыто, и каждый может это прочитать. И русские и китайцы всё это осознают… Для Вашингтона это очень опасная доктрина, как и её осуществление при помощи разворачивания системы ПРО в Польше… Американские базы уже есть в Польше и их будет больше. Польское правительство подписало человечеству смертный приговор… Они дали Вашингтону уверенность, что они могут совершить удар по России без всяких последствий для себя… Конечно, эти системы никогда не будут работать так, как задумывали создававшие их люди. В этой войне не будет победителей. Это просто невежество. Однако вера в возможность победы делает перспективу ядерной войны всё более вероятной.

Источник перевод для MixedNews — Полина Шелест (9 голосов, среднее: 4,89 из 5)

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