Америка 90-х гг. 19 века: взгляд на прошлое, которое повторяется

Источник перевод для mixednews – Stonehenge

14.05.2011

Говорят, что безумие определяется как попытка повторить уже пройденное и ожидать от своих действий другого результата. Хотя в некотором смысле это может рассматриваться как настойчивость, пытаться снова и снова сделать, что-то вопреки очевидному, и это в некотором роде можно назвать сумасшествием. Да, несмотря на вопиющие преступления, совершённые против американцев Больши?ми банками, Больши?ми финансами, Большой нефтью, Большой фармой и корпоративной и финансовой элитой в целом, кажется, что американцы им ещё больше доверяют, допуская ликвидацию профсоюзов из-за неуместного доверия, что об их насущных интересах позаботятся те, кто совсем недавно грабил их экономику.

Несмотря на дерегулирование, рост благосостояния корпораций и массу законов, дружественных к корпорациям и финансовой сфере, в течение последних тридцати лет возникло радикальное неравенство в уровне богатства, нападение же на американский рабочий класс продолжается намного, намного дольше.

Улучшения и защита, которые преобладали в интересах рабочих Америки в течение прошедшего столетия, были действительно необходимы, и это были меры по спасению их жизни. Оглядываясь назад, когда люди ещё понимали, что целью экономики является служение обществу, а не наоборот, как это происходит сегодня, по всей Америке возникло реальное профсоюзное движение, хотя корпорации и до этого вводили рабочих в заблуждение, поработили их и превратили их в предметы потребления.

Это движение достигло успехов, жертвуя жизнями своих членов, испытывая репрессии со стороны правительства и столкновения с военными. Рабочие пережили заключение в тюрьмы и разрушение своих домов. Теперь, десятилетие за десятилетием, результатом их жертв стал восьмичасовой рабочий день, минимальная оплата труда, больничные, прекращение детского труда, право на профсоюзы, и любой другой закон в сфере трудового права и стандарты, которые сегодня считаются как нечто само собой разумеющееся.

Предложения, звучащие в данный момент, призывают покончить с прожиточным минимумом, запретить профсоюзы и ввести законодательство о «праве на работу», что эффективно уничтожит всё из тех приобретений, над достижением которых упорно трудились предыдущие поколения. В очередной раз корпорации окажутся в таком положении, чтобы обращаться с целым государством как «городом, принадлежащим компании», как с плантацией, где рабочая сила полностью лишена гражданских прав и корпорации и финансовые институты владеют работниками и всем остальным.

Корпорации должны увеличивать доходы. И они отвечают за это. И у них нет никакой другой цели. Благосостояние и процветание рабочих является противоположностью их главной цели. Им необходимо управлять затратами на производство, и, следовательно заработными платами, затратами на медицинское обслуживание работников, на отпуска по болезни, оплатами за сверхурочную работу, мерами обеспечения безопасности и так далее и так далее. При минимальных, насколько это возможно, затратах ресурсов на рабочих от них будет требоваться максимальное производительность. Вы и ваш труд будете максимально обесценены, насколько это возможно, чтобы помочь достичь им увеличения доходов.

Ожидание, что предоставление налоговых льгот для корпораций приведёт к увеличению выгодности найма для них, является простодушием, которое столкнётся с целенаправленной изворотливостью корпораций. Ожидание, что устранение защиты рабочих будет заменено благотворительностью, и ответственный менеджмент обеспечит рабочим процветание – это не только иллюзия либо ошибочное доверие неизвестности, это совершенно противоположно доказательствам, имеющимся уже в течение последнего столетия, а также тому, что корпорации и финансовые институты говорят прямо в лицо.

До того, как вы сдадитесь, и перейдёте на сторону корпоративных льстецов, прочтите о тех, кто начал борьбу и выиграл те права, которые почти потеряны.

Мари Эллен Лиз, участник съезда в 1890 г. в местечке Топика, штат Канзас, писала о том, что

«Уолл-стрит владеет всем государством. В государстве больше нет правительства своего народа, формируемого из его представителей и для народа, но есть правительство Уолл-стрит, формируемое из представителей Уолл-стрит и для Уолл-стрит…Наши законы являются результатом системы, которая одевает мошенников в мантии и честных людей в лохмотья…»

«В США существует всего тридцать человек (а сегодня их около сотни), совокупное богатство которых составляет 1.5 миллиарда долларов (1% самых богатых сегодня владеют бо?льшим богатством, чем 95% вместе взятых). Полмиллиона людей ищут работу (сегодня этот показатель ещё больше)…Мы хотим денег, земли?, транспортных средств. Мы хотим устранения национальных банков… Мы хотим отменить ненавистную систему лишения права выкупа закладной…Мы будем наготове в наших домах и вынужденно останемся у каминов, если это будет необходимо, и мы не будем оплачивать наши долги компаниям-ростовщикам до тех пор, пока правительство не оплатит наши долги за нас».

«Люди находятся в безвыходном положении, позволяют агентам из мира денег травить нас таким образом».

В заголовке, предшествующего основным принципам трудовых соглашений и сформулированного Игнатиусом Донелли из Сент-Луиса, штата Миссури в 1892 году, указано, что

«Мы собрались в центре государства, которое доведено до края морального, политического и материального разрушения. Коррупция преобладает над тайным голосованием, законодательной властью, Конгрессом и касается даже судей. Люди деморализованы…Газетам и СМИ дают взятки либо заставляют их молчать, общественное мнение подавляется, бизнес заставляют подчиниться, наши дома покрыты закладными, рабочие доведены до нищеты, и государство сконцентрировано в руках капиталистов.

За городскими рабочими не признаётся право на профсоюзы для самозащиты, доведённые до нищеты рабочие-иммигранты (теперь аутсорсинг) сбивают их зарплаты, постоянная армия наёмников…создана, чтобы одержать верх над ними…Плоды тяжёлого труда миллионов дерзко украдены, чтобы создать колоссальные состояния… Из того же самого изобилующего источника правительственной несправедливости мы получили два класса – бедняков и миллионеров (миллиардеров)…».

Купите одну либо две книги по истории профсоюзного движения в Америке. Познакомьтесь с той битвой, которой велась в ваших интересах. И перед тем, как вы капитулируете и с готовностью откажетесь от всего, во имя чего они жертвовали, помните, кому должна служить экономика. Ни Уолл-стрит, ни ФРС, ни Bank of America, ни Wal-Mart, ни Monsanto, ни Koch Industries либо Exxon Mobil и др. Они используют ресурсы государства, и природные и человеческие для того, чтобы накапливать доходы. Вы должны добиться большего, чем потратить всю свою жизнь в труде и постоянно увеличивать задолженность перед ними.

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