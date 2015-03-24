Отзыв о сайте знакомств Табор.ру

Сижу на сайтах знакомств уже девять лет. Давно накопился круг знакомых по интересам, даже знаю, кто в какое время появляется на сайте: кто-то убивает рабочее время, пока начальство не видит, кто-то выходит в онлайн только ночью,. А неделю назад, сисадмин поставил запрет на соцсети! Теперь ни вконтакте, ни одноклассников, ни знакомств. Пробовала заходить с телефона: грузит медленно, трафик исчезает на глазах, а толку все равно нет. Сообщения не загружаются, аватарок и имен не видно. Пожаловалась одному интернет-знакомому, что теперь не могу появляться в сети, а он мне предложил альтернативный — Табор.ру http://tabor.ru.

Загрузила мобильную версию, достаточно шустренько и регистрация простая: не надо вводить адрес почты, ждать письма и ходить по ссылкам. Вбила номер телефона, через минуту пришло сообщение с кодом. Сначала побаивалась вводить номер, вдруг отразиться в анкете и будут приходить звонки и назойливые смски, но номер телефона нужен только для регистрации — никаких следов на страничке нет. Понравилось, что можно бесплатно смотреть гостей, в моем предыдущем опыте эта услуга была платной, нужно было приобретать Вип-статус или постоянно совершать рекламные клики. В итоге постоянно тратить немалые деньги на ВИП надоедало, а кликами много не соберешь. Посетители так и оставались загадкой.

С домашнего компьютера дала ссылку старым знакомым на свою страничку с Табора, оказалось, что практически все давно им пользуются. Я даже никого не потеряла, зато нашла новых: посетителей очень много, не успеваю отвечать на сообщения. Вот, пожалуй, и минус: затягивает надолго! Нравится, что фотографии можно лайкать и комментировать, как вконтакте. Приятно все же, настроение улучшается. Зальешь новую фотку, а через 20 минут уже куча лайков, еще и в комментариях кто-то пару букетив пришлет! Нашла парочку смешных статусов у людей : «Любой, даже самый офигенный или самый дерьмовый день рано или поздно закончится долбанным интернетом…» — жизненно 🙂 и еще у девушки : «Думала где бы мне отдохнуть, подсчитала зарплату и поняла, что не устала» — очень актуально, в преддверии лета 🙂

Еще заметила странную особенность: у некоторых пользователей на Таборе скрыты фотографии, оказалось, можно поставить пароль на фото и открывать только тем, кому хочешь себя показать. Мне раньше приходилось все время загружать рисунок с компа, а на Табор.ру можно просто доступ давать.

В принципе, я всем довольна. Наконец-то нашла сайт знакомств, где действительно многолюдно и пользователи все прибывают и прибывают — на главной странице Табор.ру постоянно обновляются новые лица. Единственное, чего еще хотелось бы — бесплатных подарков! Вроде недорогие, но они такие разнообразные, хочется часто их всем дарить.

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