Отзыв о сайте знакомств Табор.ру
Сижу на сайтах знакомств уже девять лет. Давно накопился круг знакомых по интересам, даже знаю, кто в какое время появляется на сайте: кто-то убивает рабочее время, пока начальство не видит, кто-то выходит в онлайн только ночью,. А неделю назад, сисадмин поставил запрет на соцсети! Теперь ни вконтакте, ни одноклассников, ни знакомств. Пробовала заходить с телефона: грузит медленно, трафик исчезает на глазах, а толку все равно нет. Сообщения не загружаются, аватарок и имен не видно. Пожаловалась одному интернет-знакомому, что теперь не могу появляться в сети, а он мне предложил альтернативный — Табор.ру http://tabor.ru.
Загрузила мобильную версию, достаточно шустренько и регистрация простая: не надо вводить адрес почты, ждать письма и ходить по ссылкам. Вбила номер телефона, через минуту пришло сообщение с кодом. Сначала побаивалась вводить номер, вдруг отразиться в анкете и будут приходить звонки и назойливые смски, но номер телефона нужен только для регистрации — никаких следов на страничке нет. Понравилось, что можно бесплатно смотреть гостей, в моем предыдущем опыте эта услуга была платной, нужно было приобретать Вип-статус или постоянно совершать рекламные клики. В итоге постоянно тратить немалые деньги на ВИП надоедало, а кликами много не соберешь. Посетители так и оставались загадкой.
С домашнего компьютера дала ссылку старым знакомым на свою страничку с Табора, оказалось, что практически все давно им пользуются. Я даже никого не потеряла, зато нашла новых: посетителей очень много, не успеваю отвечать на сообщения. Вот, пожалуй, и минус: затягивает надолго! Нравится, что фотографии можно лайкать и комментировать, как вконтакте. Приятно все же, настроение улучшается. Зальешь новую фотку, а через 20 минут уже куча лайков, еще и в комментариях кто-то пару букетив пришлет! Нашла парочку смешных статусов у людей : «Любой, даже самый офигенный или самый дерьмовый день рано или поздно закончится долбанным интернетом…» — жизненно 🙂 и еще у девушки : «Думала где бы мне отдохнуть, подсчитала зарплату и поняла, что не устала» — очень актуально, в преддверии лета 🙂
Еще заметила странную особенность: у некоторых пользователей на Таборе скрыты фотографии, оказалось, можно поставить пароль на фото и открывать только тем, кому хочешь себя показать. Мне раньше приходилось все время загружать рисунок с компа, а на Табор.ру можно просто доступ давать.
В принципе, я всем довольна. Наконец-то нашла сайт знакомств, где действительно многолюдно и пользователи все прибывают и прибывают — на главной странице Табор.ру постоянно обновляются новые лица. Единственное, чего еще хотелось бы — бесплатных подарков! Вроде недорогие, но они такие разнообразные, хочется часто их всем дарить.
Хороший отзыв! Хороший сайт знакомств!
Полностью согласен. Сайт лучший среди себе подобных.
Почитала отзывы в интернете об этом сайте. Были разные-и плохие и хорошие. Из любопытства зарегистрировалась, выложила 5 фото. Мне 50 лет, выгляжу гораздо моложе, фигура миниатюрная, фото скромные. Никакой информации не выкладывала о себе. Результат-посыпались сообщения, оценки фото. Покоробило от количества сообщений от сопливых юнцов,младше моего сына, которому 25, с предложениями познакомиться, встретиться или типа: «Привет, куколка!». Были, конечно, мужчины примерно моего возраста и старше, пишут о себе, что женаты, а нужен им всем секс, кто прямо говорит, кто малограмотно пишет завуалированными фразами, сразу и не поймёшь, что человек имеет в виду. Познакомилась с одним, вроде адекватный, даже приятный в общении мужчина. А он по вайберу мне себя прислал, как моется в душе с демонстрацией всех своих достоинств. Потом ещё фото в том же виде. По разговору вроде нормальный, а по сути- «озабоченный». Посмотрела фото женщин от 35 лет-мочалки, предлагающие себя бесплатно. К проституткам и то больше уважения- оплачиваемая работа. Короче, я быстренько удалила свои фото и удалиться хотела быстренько с сайта этого, так нет, за это нужно деньги платить или сколько-то ждать. Нормальным людям, если хотят быть на этом сайте, нужно быть осторожней. Доверчивым и порядочным женщинам здесь не место.
Полностью согласна с Вероникой. Мне тоже за 50. Выгляжу, как писали многочисленные гости моей анкеты, намного моложе. Очень много озабоченных юнцов, младше моего сына или молодых мужчин, которые сразу обращаются на «ты» и «зая, солнышко» и т.д. Причём сразу предлагают секс. А, если даже начинает писать галантный мужчина постарше, все равно оказывается, что одному просто нужна любовница, а другой при моём согласии на встречу, тут же собрался искать для встреч квартиру и задавать неприличные вопросы. Хотела удалить анкету, не получилось, т.к. с момента регистрации не прошло 10 дней. Теперь надо подать заявку и ждать 30 дней, а в это время анкета всё равно будет на сайте. Жаль, что я поленилась тщательно почитать отзывы о сайте. Вывод такой: доверчивым и порядочным женщинам здесь не место.
На сайтах знакомств в основном ищущие секса, мало людей, желающих создать семью. Но всяких маньяков нужно просто игнорировать или блокировать, вот и все. И продолжать искать свою половинку, а не трусливо сбегать!!!
Сижу на сайте некоторое время,месяца два.Есть разные,и озабоченные и те кто просто общение и поговорить.Есть вирты(новая мода)!но всем не хватает общения и понимания.Не важно кто и откуда
Прочитала отзывы о сайте и не со всеми согласна.
Я на сайте уже около месяца. О нем мне рассказала, моя лучшая подруга, которая в свои 52 года наконец-то встретила мужчину своей мечты. И не поверите, она его встретила на Таборе.
О сайте могу сказать , что тут людей всяких хватает, как и в реальной нашей с вами жизни. Только в реальной жизни чтобы узнать человека нужно гораздо больше времени. В интернете же мужчины показывают свою суть практически сразу. Пользуюсь сайтом, я уже познакомилась с достаточным количеством потенциальных женихов) Пока мило общаемся, возможно скоро произойдет и первое свидание.
Совет девушкам, если вам не приятны какие-то люди, которые вам пишут, добавляйте их в игнор и будет вам счастье. А ваш мужчина, однажды, напишет вам — я уверена.
Всем счастья и любви.)
С уважением, Елена.
Сайт конченый, люди грубые. Жалуешься админу, а он еще их и не блокирует.В основном, пишут из зоны, большая половина озабоченных. Не советую.На днях удалилась, один из самых хужих сайтов. Это и не удивительно, ведь изначально он был сайт по оказанию интим услуг.