Восемь шифров, которые так и не удалось расшифровать

Компиляция и перевод для mixednews – Света Гоголь

Тайна Тамана Шуда

В 1948 году на одном из пляжей Австралии было найдено тело хорошо одетого мужчины. В его личных вещах, помимо прочего, нашли сборник персидской поэзии, на задней обложке которой кто-то нацарапал пять строк заглавными буквами. Смысл этого послания до сих пор так и не удалось разгадать.

Случай Тамана Шуда является тайной из тайн, обёрнутых в тайну, положенную в тайную посылку и отправленную в тайный дом. Он настолько загадочен, что самые любознательные и дотошные сыщики вроде Шерлока Холмса и иже с ним не смогли бы его распутать.

Первого декабря 1948 года в Аделаиде, Австралия, на пляже Сомертон было обнаружено тело неизвестного мужчины. Он был хорошо развит, совершенно здоров, и очень хорошо одет. Все этикетки с его одежды были срезаны. В его кармане находился билет на поезд. К сожалению он на него так и не попал. Его не могли опознать, и его зубные слепки не совпадали ни с одним человеком. Вскрытие обнаружило что последней съеденной им пищей был мясной пирог, который он съел за 3-4 часа до смерти, и это собственно всё. Тесты на посторонние вещества дали отрицательный результат, но следователи были убеждены что он был отравлен.

Месяц спустя полиция обнаружила коричневый чемодан на железнодорожной станции Аделаиды. На нём также был срезана этикетка, как и на одежде неопознанного человека. Внутри него находилась одежда, все этикетки с которой также были срезаны. Среди его личных вещей в чемодане была кисточка для чистки трафаретов, электрическая отвёртка, и пара ножниц, обычно используемых для вырезания трафаретов. К сожалению следователи не нашли ничего существенного в чемодане, а только установили что пиджак, возможно, американского производства.

В июне 1949 следователи вновь обследовали тело и обнаружили секретный карман в одежде погибшего, в котором лежал клочок бумаги, на котором были написаны всего два слова – «Таман Шуд». После более тщательного осмотра клочка бумаги выяснилось, что он был вырван из сборника произведений Омара Хайяма «Рубайят». Это открытие привело к тому, что все СМИ пытались найти книгу, из которой был вырван кусок. Поиски были успешными. Нашёлся человек, у которого была копия редкого первого издания «Рубайят» в переводе Эдварда Фитцджеральда, которую как он сказал, он нашёл на заднем сидении своего автомобиля в ночь перед тем, как было найдено тело неизвестного мужчины. На задней обложке книги карандашом было небрежно написано следующее:

На книге также был написан номер телефона бывшей медсестры, которая во время работы во Вторую Мировую дала копию «Рубайята» армейскому офицеру Альфреду Бокселлу. Бокселл был всё ещё жив, и у него была неповреждённая копия «Рубайята», и оба они отвергали какую-либо связь с погибшим.

Некоторое предположение было сделано в связи с ещё одним убийством, произошедшем в этом районе, и предполагалось, что этот человек был шпионом, работавшим на какое-то иностранное правительство. Это дело и сегодня остаётся нераскрытым, и, похоже таким останется навсегда.

Криптограммы Бейла

Криптограммы Бейла — это набор из трёх зашифрованных сообщений, в которых содержится информация о легендарном кладе, зарытом где-то в штате Вирджиния. Во всяком случае, так утверждается в брошюре неизвестного автора, опубликованной в 1885 году издательством «Вирджиниан Бук». Или это всего лишь мистификация? Никто ничего не знает наверняка.

В одной из трёх шифровок указано точное место, в котором находятся сокровища из золота, серебра и драгоценных камней. В пересчёте на современные деньги это добро стоит около 65 миллионов долларов. В двух других — детальное описание клада и список «владельцев», то есть ближайших родственников, к которым клад должен перейти по наследству при отсутствии завещания. Там же определялся и сам порядок наследования.

Страсти вокруг трёх криптограмм разгорелись после появления вышеупомянутой брошюры, которая называлась «Документы Бейла или книга, содержащая подлинные факты касательно сокровища, зарытого в 1819 и 1821 гг. неподалеку от Бафордса, округ Бедфорд, Виргиния, и не найденного до настоящего времени». По словам автора этого сочинения, события развивались следующим образом:

В 1822 году Бейл передал запертую на ключ железную коробку с «бумагами исключительной важности» хозяину местной гостиницы и указанием хранить её как зеницу ока. В случае, если ни хозяин, ни его посыльный не объявятся в течение десяти следующих лет, коробку разрешалось вскрыть. После этого Бейл бесследно исчез.

Моррис решился взломать замок только в 1843 году, то есть выждал почти вдвое дольше установленного срока. В коробке оказались три шифровки — листы бумаги, сплошь исписанные рядами цифр. С этого момента и до конца своей жизни Моррис пытался найти ключ к этой головоломке. Безуспешно.

Безымянный автор брошюры утверждает, что получил злополучную коробку вместе со всем содержимым от Морриса перед самой кончиной последнего, и потратил на расшифровку следующие двадцать лет своей жизни.

Сначала он предположил что цифры – это буквы алфавита, но затем отказался от этой мысли. Потом его осенило — криптограммы следует читать по методу «одноразового шифроблокнота», согласно которому ключ представляет собой какая-то определённая книга. Он даже нашёл такую книгу-ключ для одной из шифровок – ей оказалась Декларация независимости США, которая всегда была в гостиничном номере Бейла. Так удалось прочесть одну из криптограмм, ту, в которой содержится описание сокровищ.

Если верить этой записке, в подземном руднике, где-то «неподалеку от Бафорда» в железных сосудах покоятся два фургона золота и серебра. В этом же послании Бейл рассказывает о том, как сокровища попали к нему: в 1820-х годах он, в компании 29-ти таких же искателей приключений, наткнулся на золотую жилу «где-то в 250-800 милях к северу от Санта-Фе».

К сожалению, первый успех оказался и последним – к оставшимся двум шифровкам ключи пока не найдены. Но с того времени, как в 1885 году брошюра была выпущена издательством «Вирджиниан Бук» попытки расшифровать криптограммы не прекращаются, и кто знает, может удача кому-нибудь да улыбнётся…

Головоломка «с часовым механизмом» от Массачусетского технологического института

Специалисты Массачусетского технологического института, гиганта в области криптографии, создали закодированное послание, на расшифровку которого, по их собственным подсчётам, потребуется 35 лет (Если, конечно, какой-нибудь гений не найдёт решение раньше).

Разгадавшего ребус ждёт приз. Что за приз — неизвестно. Известно только, что он хранится в наглухо запечатанном контейнере из свинца в метр высотой, который, в свою очередь, находится в архивах Массачусетского института технических наук. Содержимое контейнера останется тайной до тех пор, пока кто-нибудь не прочтёт прилагающееся к нему зашифрованное сообщение. Правильный ответ знает только один человек — Рон Ривест, соизобретатель алгоритма RSA, одного из самых распространённых систем шифрования электронных сообщений.

Шифровку «с часовым механизмом», которая, кстати, тоже создавалась при помощи алгоритма RSA, впервые представили широкой общественности в 1999 году, во время празднования 35-й годовщины со дня основания лаборатории компьютерной техники МТИ. Если головоломку так никто и не разгадает, контейнер с «инновационной капсулой времени» торжественно вскроют в день 70-летия той же лаборатории, то есть в 2033 году.

Головоломка создана с тем расчетом, чтобы исключить всякую возможность ускорить процесс решения путём обнаружения закономерностей или использования распределённой обработки данных. Эта задачка требует исключительно «последовательного мышления».

Криптос — памятник секретности ЦРУ

Если вам случится посетить центральный офис ЦРУ в городе Лэнгли (штат Вирджиния), обратите внимание на скульптуру во внутреннем дворике — гигантский медный свиток, изогнутый в виде латинской буквы S и испещрённый непонятными знаками. Монумент называется «Криптос». А знаки — зашифрованный текст, над которым вот уже двадцать лет безуспешно бьются самые опытные криптографы. Загадка Криптоса не раз становилась предметом жарких дискуссий, как в ЦРУ, так и за его пределами.

В 1988 году, было принято решение построить для штаб-квартиры ЦРУ новый корпус позади главного. Облагородить пространство между двумя зданиями поручили американскому художнику Джеймсу Санборну. Он и придумал эту композицию с набором из 865 странных символов, и без следов какой-либо системы в порядке их расположения. Своё детище Санборн окрестил «Криптос» — производное от греческого слова «скрытый».

Какие только светлые головы не объединялись для решения этой задачки, все они, включая специалистов самого ЦРУ, смогли разобраться только с тремя фрагментами текста. Их называют K1, K2 и K3. В этих фрагментах нет ничего, что могло бы пролить хоть какой-то свет на содержание оставшейся части криптограммы, скорее еще больше запутывают. Вот их содержание:

К1: «Между легкой тенью и отсутствием света таится оттенок иллюзии» К2: «Оно было совершенно невидимым. Как это возможно? Они использовали магнитные поля Земли. Информация была собрана и передана под землей неизвестно куда. Знает ли об этом Лэнгли? Они должны: это захоронено где-то рядом. Кто знает точное место? Только WW». (WW — это бывший директор ЦРУ Уильям Уэбстер, которому Санборн передал конверт с полной расшифровкой секретного послания) К3: «Дрожащими руками я проделал крохотную щель в верхнем левом углу. А потом, расширив отверстие, я просунул туда свечу и заглянул внутрь. Из-за горячего воздуха, исходящего изнутри, пламя свечи задрожало, но тут же детали помещения выплыли из тумана. Вы что-нибудь видите?» Это перефразированная запись из дневника археолога Говарда Картера, который обнаружил гробницу египетского фараона Тутанхамона

До сих пор нерасшифрованными остаются 97 символов последней части (известной как К4). И чем дальше, тем больше вокруг Криптоса слухов и споров.

Вокруг мастерской Санборна постоянно крутятся шпионы-самоучки. Некоторые даже жертвуют своей карьерой ради Криптоса. Один такой фанатик из Мичигана, например, оставил свой процветающий бизнес в индустрии программного обеспечения, чтобы полностью посвятить себя разгадке криптограммы.

Ещё один «подвижник», по имени Рэнди Томпсон, посвятил Криптосу три года.

Мне кажется, я близок к разгадке. Это может случиться завтра, а может и затянуться до конца моей жизни…

Загадочная скульптура вызвала интерес и Дэна Брауна, автора «Кода Да Винчи» который упомянул Криптос в одном из своих романов.

В 1999 году компьютерный эксперт из Лос Анжелеса по имени Джеймс Гиллогли объявил, что смог прочесть три первых секции шифровки при помощи компьютера Pentium II и собственной программы.

Как только информация об успехе Гиллогли просочилась в прессу, ЦРУ ничего не оставалось делать, как подготовить срочный отчёт. Выяснилось, что за несколько месяцев до Гиллогли те же три секции удалось расшифровать сотруднику ЦРУ Дэвиду Стейну. Причём последний обошёлся бумагой, карандашом и четырьмя сотнями часов рабочего времени. О результатах своей работы Стейн отчитался узкиму кругу коллег в феврале 1998 года. В СМИ, разумеется, эта информация не попала.

И Стейн и Гиллогли не теряют надежды расправиться с оставшимися 97-ю знаками Криптоса.

«Всё это имеет отношение к секретности, — уклончиво отвечает Санборн на вопросы о своём детище, — к состоянию ЦРУ, которое возбуждает наше любопытство и раздувает его до космических размеров. Люди называют меня агентом дьявола, потому что я никому не хочу раскрывать этот секрет. Но Криптос со временем откроет свою сокровенную тайну».

Рукопись Войнича

Конечно, на свете предостаточно неразгаданных зашифрованных посланий. Каждый кладоискатель и любитель головоломок может найти что-нибудь по своему вкусу. Немногие их них, однако, вызывают такой священный трепет как Рукопись Войнича — средневековая книга с изображениями лекарственных растений, астрологических графиков, обнажённых нимф и с текстом, не поддающимся расшифровке. Сто лет учёные бьются над декодированием — и ничего. Не прочитано ни одно слово.

Об истории рукописи известно немного. В 1912 году её нашёл торговец книгами Вилфрид Войнич в одном из итальянских монастырей. Существует версия, что она когда-то принадлежала императору Священной Римской империи Рудольфу II Богемскому.

Непрочитанное послание Эдуарда Элгара

Английский композитор Эдуард Элгар был гениальным криптографом. Одна из музыкальных тем его сочинения «Энигма-вариации», именем которой была названа немецкая шифровальная машина, по словам автора, дополняет мелодию знаменитой песни другого композитора. Что это за песня и кто её композитор — Элгар не счёл нужным сообщить.

Эта музыкальная тайна — не единственная дошедшая до нас головоломка Элгара. В 1897 году он отправил закодированное послание в 87 знаков своей подруге Дорабелле Пенни. Сорок лет спустя она опубликовала его в своих мемуарах, с уверениями, что ей так и не удалось его расшифровать.

В последующие годы множество интеллектуалов — любителей головоломок обломало зубы об эту задачку. Документ содержит различные волнообразные символы расположенные в три строки. Анализ кода допускает, что при создании криптограммы, мог быть использован обычный «подстановочный шифр», в котором каждому знаку соответствует определённая буква алфавита.

Последняя тайна Второй мировой

Вторая мировая война внесла в искусство криптографии свой вклад. Это, в первую очередь, переход от шифрования вручную к машинам, способным использовать комплекс постоянно меняющихся кодов. Самой известной из этих приспособлений стала электромеханическая роторная машина Энигма, которая впервые была опробована германским флотом в 1926 году.

Принцип работы Энигмы сводится к замене символов вводимого текста по таблице соответствия. Роль шифрующего узла при этом играла комбинация из трёх-четырёх роторов, каждый из которых представлял 26 букв латинского алфавита. Установки ротора регулярно менялись, так что при передаче сообщений одинаковые кодировки использовались крайне редко.

Благодаря Алану Тьюрингу (английский математик, логик и криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики; прим. mixednews) и специально разработанным машинам, которые назывались Bombe, специалисты по дешифровке прочли множество сообщений Энигмы, что существенно повлияло на ход войны. Многие, тем не менее, так и остались нераскрытыми.

В 2006 году специалист-любитель по взламыванию шифров Стивен Крах создал свой проект по расшифровке трёх шифровок Энигмы, перехваченных на севере Атлантики в 1942 году. Для этого он попытался объединить тысячи таких же любителей по всему миру. Совместными усилиями за несколько месяцев они расшифровали два первых сообщения — в них оказались координаты немецкой субмарины и сообщение о том, что команда попала под обстрел и вынуждена погрузиться. Третья шифровка пока не поддалась.

Дэвид Кан, автор фундаментального труда по истории криптографии «Взломщики кодов» утверждает, что союзникам удавалось расшифровать энигмовские коды только в тех случаях, когда они могли строить собственные догадки, основываясь на знании реального положения дел. Только после этого они использовали Bombes, задавая наиболее вероятные установки, пока они не подходили к зашифрованному тексту. Без знания ситуации и примерного содержания, по убеждению Кана, возможных комбинаций было бы так много, что на их проверку не хватило бы всей человеческой жизни.

Кто такой Зодиак?

В 60-х годах прошлого столетия неуловимый серийный убийца по прозвищу Зодиак отправил в полицейский участок письмо, в котором называл себя и признавался во всех своих преступлениях. Проблема в том, что послание было зашифровано, и до сих пор никто так и не сумел его расшифровать.

Эта история держала в страхе весь Сан-Франциско с декабря 1968-го по октябрь 1969-го года. За это время от рук Зодиака погибло, по меньшей мере, семь человек. Местные полицейские и редакции газет регулярно получали от убийцы письма с язвительными замечаниями в адрес служителей закона, угрозами и координатами ещё необнаруженных жертв. Некоторые послания были закодированы.

Убийца утверждал, что его личность будет раскрыта, как только шифровки будут прочитаны. Этого не произошло, и убийца так и не был пойман.

Первые три криптограммы состояли из символов, заменяющих буквы. Но в них была одна хитрость: некоторые из наиболее часто встречающихся букв, таких как «е» обозначались несколькими символами, поэтому найти решение при помощи простых дешифровальных техник, таких, как обнаружение наиболее распространённых букв, было невозможно.

Три шифровки были, в конце концов, прочитаны. Помогло предположение, что в подобный текст не мог обойтись без слов «убить» и «убийство». Когда полученные результаты сложили вместе, получилось одно длинное письмо, в котором убийца подробно описывал удовольствие, которое получал, совершая то, что совершал. Никаких намёков на его или её личность не было и в помине.

Вполне возможно, имя убийцы скрывает четвёртая шифровка, датированная ноябрём 1969-го года, которую Зодиак прислал в редакцию местной газеты. В ней 340 символов, это меньше, чем в трёх предыдущих, и методы шифрования в ней использованы абсолютно другие. Начальник отдела криптоанализа ФБР Дэн Олсон как-то заявил, что для его команды эта криптограмма, известная как Z-340 — «приоритет номер один в горячей десятке нерасшифрованных кодов». Он утверждает, что каждый год от 20 до 30 дешифровщиков-любителей предлагают ему свою помощь в решении этой загадки, но никакого положительного результата добиться пока не удалось.

Команда профессионалов проанализировала распределение символов в тексте, чтобы выяснить, не является ли послание «пустышкой». Если никакого решения нет, или текст был изменён до полной неузнаваемости, тогда распределение знаков в строке должно было совпасть с распределением знаков в столбцах, но этого не произошло.

В 2009 году ученый Райан Гарлик, работающий в области компьютерных наук в Университете Северного Техаса в Дантоне, попытался вместе со своими студентами «вывести» решение, используя так называемый генетический алгоритм.

(Класс алгоритмов, базирующийся на генетике и естественном отборе. Его суть заключается в перемешивании наиболее перспективных вариантов решений из первоначального случайного набора вариантов, совмещённом с процессом отбора лучших вариантов; прим. mixednews).

Сначала ученики Гарлика составляли возможные пары английских букв с символами из закодированного текста. После этого они анализировали полученные с их помощью последовательности из двух-трёх букв, отбирая те, которые могли бы содержаться в потенциальном решении, например цепочки букв «th» или «es», характерные для английского.

Самые подходящие пары принимались для дальнейшего отбора и комбинирования. Используя этот метод, они сумели найти ключ к первой криптограмме Зодиака, но с Z-340 серьёзного успеха не добились.

Гарлик предположил, что в этом случае нужна некая перегруппировка символов в тексте. Но, в этом случае, количество возможных действий с текстом бесконечно. Это обескураживает. Учёный уверен, что никакие компьютерные программы не помогут приблизиться к разгадке, пока не удастся разгадать сам принцип, по которому текст был зашифрован.

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