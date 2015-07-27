Аренда квартиры посуточно к вашим услугам

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Недавно мне пришлось отправиться на пару дней в деловую командировку в город Екатеринбург. Не забронировав себе гостиницу заранее, я столкнулся с проблемой – отсутствия жилья. И тогда, как альтернативный вариант мне посоветовали воспользоваться сервисом рент-индекс, предоставляющим квартиры посуточно в Екатеринбурге.

Arlington-Apartments

Прежде всего меня интересовала стоимость и месторасположение жилья. Цена складывалась от количества комнат, района, состояния и оборудованности квартиры. Меня порадовала возможность выбора. Мне предоставили целую подборку квартир от бюджетных вариантов до элитных апартаментов. Я выбрал для себя оптимальный вариант – однокомнатную квартиру вблизи работы, что позволило мне сэкономить на транспортных расходах.

Сделка – аренда квартиры посуточно мне обошлась в два раза дешевле, чем проживание в гостинице, так как сервис рент-индекс работает без посредников и комиссионных. К тому же мне предоставили полный пакет отчетных документов для бухгалтерии, что согласитесь очень актуально для командировочных.

Теперь поподробнее о самом жилье. Когда мы приехали по адресу нахождения квартиры, прежде чем подписать договор, сотрудник компании предложил мне все тщательно осмотреть и, если все устраивает, заключить сделку. Это оказалась комфортабельная однокомнатная квартира с полным комплектом бытовой техники и множеством приятных мелочей. В общем, там было все для комфортного и спокойного проживания. Я даже пожалел, что моя командировка всего два дня.

Еще в пользу квартиры посуточно хочу отнести момент приватности. Гостиницы и отели – это общественные заведения, где необходимо проходить регистрацию и волей-неволей сталкиваться со многими людьми. И к тому же, вы можете оказаться в номере с неприятным вам человеком. А в варианте – жилье на короткий срок никакой регистрации, и приводи кого хочешь и когда удобно тебе. Никаких документов твой посетитель не обязан при себе иметь. Никто не попросит его удалиться после 23:00, пусть хоть остается на ночь. Никакой дополнительной оплаты. И что еще важно – можно смело оставлять любые вещи, не боясь, что непорядочный штатный сотрудник проявит к ним нездоровый интерес.

Одним словом, если вам необходимо жилье на короткий срок или место для встречи, то квартиры посуточно в Екатеринбурге от сервиса рент-индекс – это идеальный вариант. Это удобное и качественное жилье на сутки, оснащенное по последнему слову техники, позволит вам почувствовать себя комфортно и уютно. А, главное,  существенно сэкономить!


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  1. Powerman:
    06.08.2015 в 8:45 дп

    Круто помогло!

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  2. Лилия:
    14.10.2015 в 8:43 пп

    Спасибо, советую, хороший выбор, быстро заселили, в течении часа

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  3. Ольга.А:
    06.04.2016 в 9:56 дп

    Советую рент индекс.ру! сняла с их помощью квартиру в Екатеринбурге у собственницы за 15 тысяч все в ключено на автовокзале! это просто супер цена!

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  4. Марина Николаева:
    27.05.2016 в 2:19 пп

    Спасибо rent-index.ru в Челябинске, у вас отличная группа в контакте и сайт! удачи во всем, вы очень помогаете людям.

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  5. Елена:
    17.06.2016 в 11:00 пп

    Спасибо!
    вы супер! уже третий раз арендую недвижимость без посредников

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  6. Сергей Марунов:
    03.07.2016 в 11:03 пп

    Спасибо за статью, пробовал снять квартиру на сутки в когда ездил в екб, в целом доволен, дешевле чем в гостинице, но надо заранее бронировать, потому что не всегда свободны квартиры.

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  7. Алина Петрова:
    07.09.2016 в 2:51 пп

    Пожалуйста введите на сайте раздел с новостройками, очень не хватает

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  8. Евгения Петрова:
    09.09.2016 в 8:38 дп

    Спасибо администраторам сайта, что позволяете найти жилье людям без присосок риелторов!
    Выручили меня и мою подругу уже второй раз, процветания вам.
    С уважением Евгения Петрова и Алина Круглова.

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  9. Евгения:
    18.09.2016 в 1:40 пп

    Хочу выразить благодарность создателям ресурса, вы меня очень выручили, сдала свою квартиру за 2 часа!!!

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  10. Мария Устюжанина:
    21.02.2017 в 10:41 пп

    Впервые встречаю ресурс с проверенными квартирами посуточно! Спасибо, вы даете людям возможность снимать жилье уверенно, нет страха что обманут!

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