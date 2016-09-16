Запад дурачили фальшивками об Ираке, затем о Ливии, теперь – о России

После того как в Британии был опубликован доклад, разоблачающий обман и использование ложных данных для оправдания вторжения в Ирак в 2003 году, новые парламентские расследования позволили обнаружить подобную недобросовестность в истории с атакой против Ливии в 2011 году. Однако, никакие уроки так и не извлечены из нынешней западной пропаганды в отношении России, пишет Роберт Пэрри.

Британское парламентское расследование относительно фиаско в Ливии позволило выяснить то, что должно было казаться очевидным с самого начала 2011 года, и для некоторых так оно и было: военная интервенция западных стран для «защиты» гражданских лиц в Бенгази была лишь прикрытием для очередной катастрофической операции по «смене режима».

Доклад комитета по международным делам британского парламента подтверждает, что США и другие западные правительства существенно преувеличили угрозу в сфере прав человека, исходившую от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Затем они стремительно превратили «гуманитарную» миссию в военное вторжение, которое привело к свержению и смерти Каддафи, а также воцарению в стране политического и социального хаоса.

Значение этого доклада состоит в том, что он убедительно демонстрирует, сколь немногое было усвоено в качестве урока из истории катастрофического фиаско иракской войны, в которой администрация Джорджа Буша-младшего подтасовала и фальсифицировала разведданные для оправдания вторжения в Ирак и убийства его лидера Саддама Хуссейна. В обоих случаях британские лидеры следовали в русле пропаганды основных западных СМИ, служивших главным образом как проводники непрофессиональной пропаганды, а вовсе не выполнявшие в обществе свою изначальную роль «цепных псов справедливости».

Сегодня мы наблюдаем еще более опасное повторение того же сценария: очернение российского президента Владимира Путина, дестабилизация российской экономики и давление с целью «смены режима» в Москве. На фоне пропагандистской вакханалии против Путина, практически никто в информационном мейнстриме не проявляет сдержанности и не извлекает уроков из убедительных примеров Ирака и Ливии.

А между тем, когда речь идет о России, риски на несколько порядков выше, чем в случаях с Ираком или Ливией, и в этом легко убедиться, вспомнив о результатах бездарных проектов «смены режима» на Украине и в Сирии. Перспектива политического хаоса в Москве, когда экстремисты вступят в схватку за власть и контроль над ядерными кодами, должна была бы, в конце концов, вдохнуть хоть каплю здравого смысла и ответственности в западных политиков и прессу, однако, увы, этого не происходит.

Что касается Путина и России, речь идет о том старом приеме с преувеличениями и фальшивками, что так легко дезинформировал общество в отношении угроз, якобы исходивших от Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи. Так же как в свое время президент Джордж Буш-младший изображал оружие массового поражения Саддама Хуссейна в качестве опасности для американцев, а госсекретарь Хилари Клинтон бессовестно приписывала Каддафи осуществление геноцида, сегодняшние американские политики и обозреватели создают образ Путина, напоминающий какого-то мультяшного злодея или нового Гитлера.

И в точности так же, как в свое время «The New York Times», «Washington Post» и другие официальные СМИ распространяли пропаганду об Ираке и Ливии, вместо того, чтобы поставить ее под сомнение и противостоять ей, эти так называемые журналистские структуры сегодня выполняют ту же функцию по отношению к России. Главное различие заключается в том, что сегодня речь идет о потенциальной катастрофе ядерного взаимного уничтожения.

Как и в случаях фиаско в Ираке и Ливии, американские ведущие политики продолжают игнорировать или оттеснять американских аналитиков разведслужб, обладающих информацией, которая поставила бы под сомнение необходимость эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Несмотря на то, что администрация Обамы в последние два года

развязала новую холодную войну с Россией, а подобная перспектива может обойтись американским налогоплательщикам в триллионы долларов и связана с риском термоядерной войны, по данным из источников в разведывательном сообществе США, до сих пор не опубликован документ «Краткосрочные прогнозы изменения политической ситуации в мире» (NIE), представляющий собой общее мнение 16 американских разведслужб относительно того, насколько реальной является российская угроза.

Один из источников утверждает, что главная причина отсутствия NIE заключается в том, что американские политики ожидали более алармистского отчета, чем оказались готовы представить аналитики разведслужб. «Они называют панику вокруг российской угрозы обусловленной скорее политическими, чем фактическими основаниями», заявил источник. «Они не могут лгать».

Тот же источник добавил, что аналитики вынуждены признать, насколько полезным оказалось участие Путина в ряде чувствительных стратегических ситуаций, как например обеспечение вывода химических вооружений из Сирии, или принятия Ираном жестких условий сделки по его ядерной программе.

«У Израиля имеется ядерное оружие и безумный лидер», заявил источник об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху. «Если бы не Путин, этот парень мог бы применить его в Иране. Он (Путин) сумел утихомирить ситуацию в Сирии. Они (аналитики ЦРУ) вовсе не так глупы. По правде говоря, следовало бы поблагодарить Путина за то, что он спас Ближний Восток от большой беды».

Аналитики американских разведслужб также, вероятно должны были бы объединить свои оценки в отношении того, действительно ли именно сирийские повстанцы, а не правительственные войска Асада, применили нервнопаралитический газ зарин в окрестностях Дамаска 21 августа 2013 года. То же касается истории со сбитым лайнером малайзийских авиалиний Flight 17 над восточной Украиной 17 июля 2014 года.

Эти два пропагандистских сюжета, обвиняющих соответственно, Сирию и Россию, активно распространялись западными официальными СМИ и бесчисленными «солдатами информационной войны» в интернете. Соответственно, они стали центральными темами при обсуждении проекта «смены режима» в Сирии и при развязывании холодной войны против России. Если бы аналитики разведслужб подвергли сомнению эти истории в NIE, пропагандистские СМИ были бы разоблачены и дискредитированы.

Кроме того, учитывая тот мощный разрушительный эффект, который оказали два британских правительственных доклада на пропаганду, использованную для оправдания операций по «смене режима» в Ираке и Ливии, удар по «авторитету» Запада, в случае если бы подобные признания появились в отношении Сирии и России, был бы поистине катастрофическим.

Однако, сегодняшняя надежда официального Вашингтона состоит в том, что американское общество в очередной раз не заметит лжи, и люди будут по-прежнему игнорировать знаменитое предупреждение «одурачу тебя раз — позор мне, одурачу второй — тебе», которое однажды безобразно исковеркал президент Джордж Буш-младший: «одурачил меня раз — позор, эм, тебе; одурачил — и больше не одурачишь»

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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