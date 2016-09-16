10 самых «депрессивных» стран мира

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Америка относится к странам с наибольшим уровнем депрессии в мире. С точки зрения количества лет полноценной жизни, потерянных вследствие инвалидности или смерти, общепринятого индикатора общественного здоровья, измеряющего общий уровень заболеваемости тем или иным недугом, Соединенные Штаты заняли третье место по степени заболеваемости монополярными депрессивными расстройствами психики, пропустив вперед лишь Индию и Китай.

Индия, Китай и США также являются странами, в наибольшей степени пораженными нервозностью, шизофренией и биполярными психическими расстройствами, информирует ВОЗ. Приблизительно каждый пятый взрослый житель США каждый год страдает от какой-либо формы психических заболеваний, согласно данным организации National Alliance on Mental Illness, однако лишь 41 процент из этих людей получал в прошлом году психиатрическую помощь или обслуживание.

В августе нынешнего года кандидат в президенты Хилари Клинтон выдвинула план реформирования системы психиатрической помощи в США. Это благоприятный шаг для тех специалистов, которые указывали на такие проблемы как недостаточное количество врачей и высокую стоимость лечения.

Ликвидация разрыва между количеством пациентов и врачей в психиатрической сфере – глобальная проблема. Согласно статистике ВОЗ, «в 2014 году 45 процентов населения планеты жили в странах, где обеспеченность психиатрическими услугами была ниже уровня «1 психиатр на 100 тысяч населения».

В Азии зафиксирована наименьшая концентрация психиатров на душу населения, несмотря, а возможно и по причине исключительно высокой заболеваемости психическими расстройствами в регионе. Европа обладает максимальным показателем обеспеченности психиатрической помощью, впереди всех – Монако, Норвегия, Бельгия и Нидерланды, где, по данным ВОЗ имеется от 20 до 40 психиатров на 100 тысяч человек.

В таблице представлены страны с максимальной степенью заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения. Рейтинг составлен исходя из количества лет, на которые сокращается продолжительность полноценной жизни вследствие инвалидности или смерти от этих заболеваний, с поправкой на численность населения.

Подпись к изображению: Страны с наибольшим уровнем заболеваемости депрессиями, нервозностью, а также алкогольной и наркотической зависимостью

Overall Depression Anxiety Alcohol & Drug Use China Depression: India Anxiety: India Alcohol & Drug Use: China India Depression: China Anxiety: China Alcohol & Drug Use: India U.S. Depression: U.S. Anxiety: U.S. Alcohol & Drug Use: U.S. Russia Depression: Indonesia Anxiety: Brazil Alcohol & Drug Use: Russia Brazil Depression: Brazil Anxiety: Indonesia Alcohol & Drug Use: Brazil Indonesia Depression: Russia Anxiety: Pakistan Alcohol & Drug Use: U.K. Pakistan Depression: Pakistan Anxiety: Bangladesh Alcohol & Drug Use: Germany Bangladesh Depression: Bangladesh Anxiety: Nigeria Alcohol & Drug Use: Mexico Nigeria Depression: Nigeria Anxiety: Turkey Alcohol & Drug Use: Japan Germany Depression: Iran Anxiety: Iran Alcohol & Drug Use: France

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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