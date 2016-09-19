Россия продолжает оказывать всестороннюю поддержку Курдистану

Имеющий курдские корни российский предприниматель и депутат Государственной Думы заявил в пятницу, что Россия оказывает помощь Курдистану по всем направлениям, подтверждая свою приверженность поддержке курдов во всем мире.

В пятый раз участвующий в выборах в Думу в качестве кандидата Зелимхан Муцоев, уже являвшийся депутатом парламента в течение четырёх сроков, поделился с журналистами канала Kurdistan24 своим мнением о проблеме независимости Курдистана в свете российско-курдских отношений.

Он призвал курдских парламентариев оставить внутренние политические распри и сосредоточиться на борьбе с ИГ.

Муцоев объяснил, что главным препятствием на пути Курдистана к независимости является не отсутствие международной поддержки или война с ИГ, а внутренние разногласия.

«Необходимо объединить все фракции и стать одной мощной силой для защиты Курдистана и президента [Барзани]», — отметил он.

Обращаясь к конфликтующим курдским политическим партиям в регионе, он добавил: «Вас должно объединять одно — ваш общий враг [ИГ], поэтому необходимо сосредоточиться на борьбе с ним».

«Курды в России избирали меня на протяжении 17 лет, и даже если мне не удастся победить на этих выборах, я буду оказывать поддержку моему народу во всём мире, а не только в России, с помощью своей предпринимательской деятельности», — объяснил Муцоев.

Российско-курдские отношения

По поводу двусторонних отношений между Россией и Курдистаном Муцоев отметил, что они намного лучше, чем раньше.

«Россия поддерживала курдов политически и материально в борьбе с [ИГ], и кроме того, в последнее время было поставлено много оружия в Курдистан», — сказал он.

«Российско-курдские отношения будут улучшаться в будущем», — добавил политик.

Что касается освобождения Мосула и обеспечения президентом Барзани гарантий для езидов и соблюдения их прав, Муцоев высоко оценил усилия, предпринятые Пешмергой и Региональным правительством Курдистана.

«Президент Барзани и Пешмерга проделали большую работу. Они нанесли поражение ИГ и освободили Шингал», — сказал он.

«Региональное правительство Курдистана приняло более 300 тысяч езидов в Курдистане», — добавил Муцоев.

Семья предпринимателя, в частности, его брат Амирхан Мори, пожертвовала один миллион долларов для беженцев- езидов в Курдистане через благотворительный фонд Барзани.

В заключение Муцоев призвал бизнесменов и депутатов Курдистана поддержать президента Барзани и курдские силы ополчения.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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