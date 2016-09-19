Турция, Россия и новый мировой порядок

В то время как Европе приходится бороться за оздоровление экономики после большой рецессии, империалистическим странам, таким как Соединенные Штаты, ничего не остается, как уходить с Ближнего Востока. Этот вакуум будет заполнен Россией, и в определенном смысле это станет первым контактом между Москвой и мусульманским миром.

С началом холодной войны между США и Советским Союзом, мусульманские страны также должны были занять свою позицию в этом новом мироустройстве. Хотя ближневосточные страны, где арабский национализм был глубоко укоренен, были в определенном смысле ближе к Советам в силу их антиимпериалистической и антизападной политики, Соединенные Штаты начали настраивать их против «атеистического» и «коммунистического» Советского Союза, проводя пропаганду нового мира, где все, включая религиозные убеждения, является свободным.

Холодная война заняла свое место на страницах истории как период, когда США и СССР находились на грани войны, но не вступили в прямое столкновение, а боролись друг с другом посредством «гибридных войн». Одним из наиболее ярких примеров такой войны стал Афганистан. После советского вторжения в эту страну в 1979 году по призыву марксистского правительства, взявшего власть путем переворота в апреле 1978 года, США сотрудничали с мусульманами и осуществляли ряд мер, таких как вооружение Талибана, получившего известность как «воины джихада», или джихадисты, обучение и финансирование их деятельности.

Однако, в однополярном мире, сформировавшемся после распада Советского Союза, группы джихадистов, поддерживаемые США в рамках проекта «Green Generation», вышли из повиновения, точно так же, как в свое время сеть организаций «Гладио» на Западе, и начали заменять коммунистическую «угрозу» на «американскую». Верные бойцы холодной войны превратились в новое мировое зло. В знаменитом отчете RAND Corporation, американского аналитического центра, где мусульманское население делилось на такие категории как «фундаменталисты», «традиционалисты», «модернисты» и «светские», предусматривалась необходимость пересмотра проекта «Green Generation» и поддержка «умеренного ислама» во главе с «модернистами». Однако, эта поддержка привела не только к притеснению «фундаменталистов», которые определялись западной культурой как закоренелые радикалы, но со временем и к давлению на «традиционалистов», которых можно вкратце определить как консерваторов, другими словами, на основы мусульманского общества.

«Арабская весна», которая началась шесть лет назад, поначалу получила поддержку США, что диктовалось той же логикой. Фактически, были активированы определенные катализаторы, подтолкнувшие волну революций в арабском мире, который стремился к свободе, при этом молодежные движения и либеральные структуры получили финансирование.

Соединенные Штаты предлагают арабским странам новую американскую мечту, воплощенную в iPhone, Twitter и Facebook. Америка показывает мусульманам ту же самую мечту, которую она показывала в свое время русским, увлекая их Макдональдсом, Голливудом и Диснеем в надежде, что это сработает. Когда диктаторы будут свергнуты, придет свобода и арабы выберут светский либерализм под ширмой «демократии». Этого, однако, не произошло. Консерваторы начали выигрывать на выборах, мусульмане, чья воля была освобождена, начали использовать полученные преимущества, вставая на сторону исламизма.

Другими словами, «Арабская весна» вышла из-под контроля и необходимо было вмешательство. В связи с этим, на контрреволюции, финансировавшиеся странами Персидского залива в таких государствах как Египет и Ливия, Запад смотрел сквозь пальцы и даже поддерживал. Впрочем его позиция изменилась на этапе Сирии, где Россия остановила этот эффект домино. Приблизительно в тот же период гюленисты предприняли попытку захватить контроль в Турции.

Подобно тому Соединенные Штаты сотрудничали с мусульманами против «атеистического» и «коммунистического» Советского Союза в период холодной войны, на этот раз они могут сотрудничать с русскими против «радикалов» и «джихадистов». Первыми шагами в осуществлении этого плана стали американо-российские переговоры по поиску политического решения в Сирии, личные встречи министров иностранных дел двух стран, военное сотрудничество против ДАИШ, обмен разведданными и решения о прекращении огня, которые так и не были реализованы. Акция, предпринятая с целью превратить Россию во врага Турции, которая планировала интервенцию на севере Сирии, то есть инцидент со сбитым российским самолетом, также была частью этого плана. Появившиеся в мае сигналы о том, что Турция и Россия восстанавливают свои связи, вызвали большую обеспокоенность. Однако в случае успеха государственного переворота 15 июля, эта проблема была бы полностью решена.

К счастью, переворот не удался. Вдобавок к провалу, секретные планы были разоблачены и стали достоянием гласности, поскольку все происходило на глазах множества людей. Улучшение отношений с Россией получило дополнительный стимул и стало набирать обороты после провала попытки переворота. Сегодня многие проблемы, включая урегулирование в Сирии и военное сотрудничество, обсуждаются двумя странами в определенным смысле впервые. Похоже, впервые за многие годы, неожиданное сотрудничество и вероятность возникновения нового мироустройства возникают вопреки планам и проектам мировой супердержавы, управлявшей этими территориями из-за океана. Попытка переворота 15 июля перетасовала все карты, и Соединенные Штаты никак нельзя назвать выигравшей стороной в этой неожиданной ситуации.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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