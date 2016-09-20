Кто из знаменитых людей носит британский бренд Barbour?

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Накопленный вековой опыт английской марки одежды Barbour позволил продукции компании оставаться на пике популярности и до сегодняшних дней. С 1894 года, когда основатель текстильной фабрики Джон Барбур решил создать качественный продукт имени великой Британской Империи, философия бренда не менялась ни разу – строгое следование английскому стилю одежды. Консервативный внешний вид классических предметов гардероба востребован по всему миру истинными ценителями духа heritage в индустрии моды.

Получив в ХХ веке официальное признание Королевского двора Великобритании, Barbour с гордостью именуется мануфактурой Ее Величества. Члены королевской семьи на регулярной основе носят практичные и качественные куртки Barbour во время своих загородных прогулок.

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Королевская семья

Barbour – бренд одежды для мужчин?

В наши дни укоренилось сомнительное мнение, что Barbour больше всего подходит мужскому образу. Свободный крой, минимум экспериментов с дизайном и цветом наводят на ложную мысль о чопорности марки и ее несоответствии женственному образу. И чем больше знаменитых мужчин стали демонстративно попадать в объективы камер в своих вощеных и стеганых куртках производства компании Barbour, тем сильнее это мнение укоренялось.

Вспомнить хотя бы образы Джеймса Бонда в исполнении неподражаемого Дэниэла Крейга или культового актера и спортсмена Стива МакКуина. Их мужественные типажи вряд ли могли стать фактором продвижения на рынок женских каталогов производителя.

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Дэниэл Крейг, Стив_МакКуин.

Но как оказалось, подобное мнение не выдерживает никакой критики, когда видишь на самых привлекательных женщинах по всему миру стильные и аккуратные предметы гардероба женских коллекций Barbour.

Знаменитые женщины в одежде Barbour

Чтобы не быть голословными, хотим предоставить серию фотографий со звездами шоу-бизнеса, которые наглядно демонстрируют, что женские куртки Barbour в полной мере умеют подчеркивать женственность и привлекательность своих непосредственных хозяек.

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Клаудия Шиффер, Сара Джессика Паркер, Мишель Обама.

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Анджелина Джоли, Сара Карбонера и Алекса Чанг

Холли Виллоуби, Фирн Коттон, и Билли Пайпер

Холли Виллоуби, Фирн Коттон, и Билли Пайпер

Многолетняя история Barbour и успех компании неизменно связаны с традициями британского стиля одежды. В этом и уникальность марки, дизайнеры которой тщательно продумывают появление новых моделей в каталогах бренда, чтобы грамотно вписать их в общую картину существующих коллекций. И несмотря на движущийся семимильными шагами технологический прогресс фанатов у Barbour становится все больше и больше.


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