Кто из знаменитых людей носит британский бренд Barbour?

Накопленный вековой опыт английской марки одежды Barbour позволил продукции компании оставаться на пике популярности и до сегодняшних дней. С 1894 года, когда основатель текстильной фабрики Джон Барбур решил создать качественный продукт имени великой Британской Империи, философия бренда не менялась ни разу – строгое следование английскому стилю одежды. Консервативный внешний вид классических предметов гардероба востребован по всему миру истинными ценителями духа heritage в индустрии моды.

Получив в ХХ веке официальное признание Королевского двора Великобритании, Barbour с гордостью именуется мануфактурой Ее Величества. Члены королевской семьи на регулярной основе носят практичные и качественные куртки Barbour во время своих загородных прогулок.

Barbour – бренд одежды для мужчин?

В наши дни укоренилось сомнительное мнение, что Barbour больше всего подходит мужскому образу. Свободный крой, минимум экспериментов с дизайном и цветом наводят на ложную мысль о чопорности марки и ее несоответствии женственному образу. И чем больше знаменитых мужчин стали демонстративно попадать в объективы камер в своих вощеных и стеганых куртках производства компании Barbour, тем сильнее это мнение укоренялось.

Вспомнить хотя бы образы Джеймса Бонда в исполнении неподражаемого Дэниэла Крейга или культового актера и спортсмена Стива МакКуина. Их мужественные типажи вряд ли могли стать фактором продвижения на рынок женских каталогов производителя.

Но как оказалось, подобное мнение не выдерживает никакой критики, когда видишь на самых привлекательных женщинах по всему миру стильные и аккуратные предметы гардероба женских коллекций Barbour.

Знаменитые женщины в одежде Barbour

Чтобы не быть голословными, хотим предоставить серию фотографий со звездами шоу-бизнеса, которые наглядно демонстрируют, что женские куртки Barbour в полной мере умеют подчеркивать женственность и привлекательность своих непосредственных хозяек.

Многолетняя история Barbour и успех компании неизменно связаны с традициями британского стиля одежды. В этом и уникальность марки, дизайнеры которой тщательно продумывают появление новых моделей в каталогах бренда, чтобы грамотно вписать их в общую картину существующих коллекций. И несмотря на движущийся семимильными шагами технологический прогресс фанатов у Barbour становится все больше и больше.

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