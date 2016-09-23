Философия конструирования оружия в Советском Союзе

Упадочность советской системы не должна затмевать того факта, что некоторые явления в Советском Союзе все же заслуживают признания своей жизнеспособности. Одним из таких явлений было конструирование военного оружия. Все Советское оружие проектировалось по очень конкретному рабочему принципу: простота, надежность и массовое производство – первостепенные условия для победы. Такая позиция являлась преимущественной с учетом всех обстоятельств.
Это суть концепции Советского Союза в создании оружия. Основываясь на приобретенном во Второй мировой войне опыте, советские планировщики и инженеры выяснили то, чего не заметили их западные коллеги: вычурные конструкции военных машин неплохо смотрятся на парадах, но зачастую бесполезны в реальных боевых действиях.
Рассмотрим советское стрелковое вооружение Второй мировой войны, такое как ППШ-41 (пистолет-пулемет Шпагина) и ППС (пистолет-пулемет Судаева). Это оружие не было таким замысловатым, как немецкое: оно имело ограниченную дальнобойность и выглядело грубее. Зато оно было приспособлено для выпуска в любом механическом цехе. Ствол оружия чаще всего был хромированным, что делало его более износостойким и упрощало обслуживание. Это было серьезное оружие, способное выдержать воздействие любых жестких условий, таких как грязь, болотная тина, песок, лед и вода. При этом оно было настолько простым, что научиться пользоваться им мог почти любой неграмотный крестьянин. Ко всему прочему был возможен его серийный выпуск в огромных масштабах.
Рассмотрим также советский танк T-34. Многие специалисты считают этот танк лучшим из всех созданных в течение войны. Советский Союз производил этот танк в баснословных количествах, в то время как немцы выпустили на удивление мало Пантер и Королевских Тигров. Немцами было построено только 4800 тяжелых Пантер, а что касается нашумевших Тигров, и того меньше – всего 485. Сколько же танков произвел Советский Союз? Ответ: приблизительно 102 тысячи танков, из которых 70 тысяч T-34! Факт в том, что T-34 был не только самым мощным танком в мире, но также одним из самых простых в производстве.
Когда немецкие генералы впервые столкнулись с T-34, они были потрясены его продуктивностью и побудили верховное командование скопировать его конструкцию. Но немецкая концепция проекта сильно отличалась от советской. Немцы были слишком сосредоточены на сложных конструкциях, которые, возможно, и выглядели перспективно на бумаге, но были неприменимы к реалиям войны. Можно поспорить, что знаменитый автомат Калашникова в действительности является упрощенной, износоустойчивой версией немецкого МР-44.
Подобными принципами проектирования были пронизаны все сферы советского военного планирования. Если бы советские военные инженеры столкнулись со всем многообразием конструкций, то из всех максимально эффективных они, несомненно, выбрали бы наиболее простой проект. Это касалось даже конструкции воздушных суден. Когда Запад впервые получил возможность испытать советский самолет МиГ 25, в детали особо никто не вникал. Но на тот момент МиГ являлся самым быстрым боевым самолетом в мире и имел самую высокую скорость подъема. Он подходил для массового производства в военное время и был сознательно выбран для запуска на поточных линиях. Вместо титана для конструкции была выбрана сталь.
Советские разработчики также часто производили оружие в двух модификациях. Одна из них выпускалась исключительно «для себя», ее характеристики и детали держались в секрете. Другая, названная «обезьяной», – производилась на экспорт. Это была максимально упрощенная модель, готовая к серийному выпуску в огромном масштабе.
Многим людям на Западе была непонятна эта концепция. Они смеялись над «убогостью» и «примитивностью» советского оружия. Но они ошибались, поскольку ущербность, напротив, оказалась мощью. Советские планировщики понимали, что война – не соревнование по спортивной стрельбе, не игра в крикет. В войнах выигрывают преимущество надежные и прочные конструкции, которые можно быстро воспроизвести.
Военнослужащий Советской армии Виктор Суворов рассказывает обнажающую суть курьезную историю:
– Однажды я видел фильм, в котором сравнивались советский и американский танки. Механику-водителю предоставили возможность управлять обеими моделями, после чего спросили: «Какой лучше?»
«Американский, конечно», – ответил водитель. – «У него есть автоматическая коробка передач, тогда как в советском танке скорость нужно переключать, что не так просто в тяжелой машине».
И он совершенно прав. В том случае, если рассматривать войну, как приятную прогулку. Советские конструкторы осознавали, что любая будущая война будет чем угодно, только не веселым времяпрепровождением. Они совершенно правильно считали, что в случае массовых бомбардировок, уничтожения промышленных зон и обрыва линий связи большой протяженности, вопрос о массовом производстве танков с автоматической коробкой передач даже не стоит обсуждения. Единственно правильным в такой ситуации был выбор механической коробки передач.
Не имело никакого значения, удобно ли водителю. Основными принципами были простота, надежность и возможность выполнения поставленных задач в критической ситуации.
Рассея применяет самый слабый в мире табельный патрон..
Патрон это полевая сила нации. Сила патрона это — Сила пули, её баллистические и динамические характеристики в момент встречи с целью. Это физический эквивалент силы оружия. (Сила пули: — половина произведения массы пули на квадрат скорости.)
В АК Самый слабый табельный боевой патрон в мире.
Это патрон образца 1943 года (7,62х39-мм).
Основной патрон США и НАТО – ПАТРОН Т-65-7,62х51-мм. (.308)Этот патрон даёт 3200 Джоулей при выстреле из основного оружия пехоты США «Автоматик Райфл» — М14А1
(Это больше силы патрона старой Российской «Трёхлинейки» — 2844 Дж).
СССР Патрон обр. 43-го года 7,62х39-мм — 1991 Дж. (АК-47) Калибр 5,56-мм(,45-мм)
Малый калибр. НАТО-США патрон 5.56х45-мм=1780 Дж (Из М-16)
СССР. Принят патрон Кал. 5,45-мм=1316 Дж. (АК-74).
Итог прост. Россия изначально проиграла по мощности патрона своей армии. А это значит что она заранее проиграла по мощности оружия.
На вооружении пехоты мира Калибр 7,62-мм.
ЛИДЕР ТАБЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕХОТЫ МИРА
АВТОМАТ (Затвор С.Г.Симонова) ФН ФАЛ – 120 СТРАН. ВТОРОЕ МЕСТО (Затвор Э.Штека-Грунова)
АВТОМАТ Г-3(Германия) – 64 Страны.
И в этой же схеме и нише: (СЕТМЕ-58 Испания, Швейцария СтГ- 90, Италия Беретта М-59. )
Калибр 5,56-мм:
Автомат ХК-33(Германия), Италия-АР 70/223, Бельгия ФН ФНК и ФН КАЛ, Швейцария ЗИГ- 540, Англия- Л85А1, Австрия-АУГ с 3-мя сменными стволами…
Не смущает тот факт, что у унитарного 5,45 × 39 бронепробиваемость выше, чем у винтовки Мосина?
Дульная энергия патрона 7,62 лежит в пределах от 530 до 2200 Дж.
Так патрон 7,62 УС предназначен для стрельбы с глушителем и имеет дульную энергию в 539 Дж.
А у патрона 7,62 БЗ дульная энергия уже на уровне 2068 Дж.
Плюс стальные сердечники из инструментальных сталей у пуль в бронебойных патронах. Так что, не надо так переживать за немытую Россию.
Вот когда изучите материаловедение, баллистику, термодинамику и научитесь сопоставлять десятки факторов, можете порассуждать о несовершенстве патронов АК.
А пока придется объяснить, что повышенная дульная энергия вынуждает снижать темп стрельбы и приводит к гарантированному перегреву ствола.
Увеличение веса пули приводит к повышению отдачи и снижению кучности стрельбы. При этом, работа выполняемая пороховыми газами, не дает реального выигрыша ни в повышении убойной силы, ни в дальности, ни, уж тем более в точности. Все это должно быть без объяснений понятно любому, кто представляет себе то, как работает сжатый газ в замкнутом объеме и вне его.
Ну и, напоследок.
Стальной шлем пробивается:
пулей со стальным сердечником на расстоянии 900 м с вероятностью 80—90 %,
бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии свыше 1100 м с вероятностью 80—90 %,
Бронежилет 6Б1 пробивается:
пулей со стальным сердечником на расстоянии 600 м с вероятностью 80—90 %,
бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии 1000 м с вероятностью 80—90 %.
Броня стальная высокой твёрдости толщиной 7 мм при угле встречи 90° пробивается бронебойно-зажигательной пулей:
на расстоянии 300 м с вероятностью 50 %,
на расстоянии 200 м с вероятностью 90 %.
Бруствер из плотно утрамбованного снега пробивается пулями со стальным сердечником, трассирующими, бронебойно-зажигательными и зажигательной на расстоянии 500 м на глубину 70—80 см.
Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта пробивается пулями всех типов на расстоянии 500 м на глубину 25—30 см.
Сухие сосновые брусья размерами 20×20 см, скреплённые в штабелях, пробиваются бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником:
на расстоянии 500 м на глубину 25 см,
на расстоянии 150 м на глубину 30—40 см.
Кирпичная кладка пробивается бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником на расстоянии 100 м на глубину 12—15 см.
Мнение пшеков здесь ни кого не интересует.