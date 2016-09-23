Совокупная стоимость всей наличной валюты, золота, серебра и цифровой валюты биткойн во всем мире меньше чем долг США

Когда суммы превращаются в миллиарды или триллионы, они начинают терять смысл.

Государственный долг США относится к таким суммам. В настоящее время он составляет около $ 19,5 трлн. Цифра на самом деле настолько велика, что простому человеку действительно трудно ее даже представить.

Чтобы понять насколько значителен данный показатель, сопоставим его с числовыми данными, которые легче осознать.

Сегодня сумму государственного долга США сравнивают с различными показателями, начиная от активов под управлением крупнейших в мире финансовых менеджеров, заканчивая годовой стоимостью производства золота.

Государственный долг США превышает стоимость 500 крупнейших публичных акционерных компаний в Америке.

S&P 500 – индекс фондового рынка, который отслеживает стоимость 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Сюда входят такие компании-гиганты, как Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Alphabet, Facebook, Johnson & Johnson и многие другие. Летом 2016 года совокупная стоимость всех этих 500 компаний составила $ 19,1 трлн – чуть меньше общей суммы долга.

Он в 25 раз больше стоимости мирового экспорта нефти за 2015 год.

Да, такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Россия получают большую прибыль от продажи своей нефти по всему миру. Тем не менее стоимость экспорта в данном случае ничтожна по сравнению с суммой долга. Так например, чтобы полностью погасить долг, саудовцам необходимо будет пожертвовать свои доходы от экспорта нефти, полученные в течение следующих 146 лет.

Фактически национальный долг США превышает совокупную стоимость всей наличной валюты, золота, серебра и цифровой валюты биткойн в мире.

Действительно, если вы подсчитаете каждый доллар, евро, иену, фунт, юань и любую другую существующую в мире банкноту или монету, в сумме они составят лишь мизерные $ 5 трлн. Добавив сюда мировое физическое золото ($ 7,7 трлн), серебро ($ 20 млрд) и криптовалюту ($ 11 млрд), в общей сложности получим до $ 12,73 трлн. Что составляет примерно 65% национального долга США.

Источник перевод для MixedNews — Елена Матюшина (9 голосов, среднее: 4,56 из 5)

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