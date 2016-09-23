Новый закон штата Аризона отнес смену подгузников к «растлению малолетних»

В прошлый вторник законодательные власти Аризоны приняли шокирующее решение, согласно которому любые соприкосновения с гениталиями ребенка будут расцениваться как сексуальное преступление. Технически, элементарный акт замены подгузника уже будет являться изнасилованием. В соответствии с новым законом, родители и опекуны теперь считаются растлителями малолетних и сексуальными маньяками.

Вспомните только, насколько убого законодательство Аризоны с точки зрения его суровости и консервативности. Существует вероятность, что вину подозреваемого родителя могут не признать и снять с него обвинения уже после того, как он проведет много долгих месяцев ожидания в заключении. Согласно этой новой статье суд может вынести родителю приговор к заключению сроком до пяти лет.

Неверное и нечеткое истолкование последовало за формулировкой закона, запрещающей «намеренно или сознательно… касаться… любой части гениталий, заднего прохода или женской груди» ребенка «младше пятнадцати лет». Основной проблемой здесь является то, что не указаны различия между сексуальными и несексуальными прикосновениями. Такое важное упущение говорит об обтекаемости закона. Если и есть предмет, с которым не желало бы столкнуться ни одно общество, то это как раз нечеткие, обтекаемые законы. Они предоставляют власть имущим слишком большую область для маневров. Так или иначе, законом не уточняется, что только «сексуальное прикосновение» будет считаться «растлением малолетних». И это составляет реальную проблему, касающуюся родительских прав.

Закон гласит: «непосредственное и случайное прикосновение». Подобные прикосновения легко могут произойти при смене подгузника или в других ситуациях, где родители тесно контактируют с детьми.

Большинство склонилось «внести в документ пункты, требующие подтверждения сексуальной мотивации, тогда как сейчас пункты, содержащие подобные требования, отсутствуют». Более того, суд рассматривает неточности закона как несущественные для отправления правосудия, потому как подследственные могли бы использовать заявление об «отсутствии сексуальной мотивации» как «дополнительный аргумент в свою защиту» на суде. Ответчик должен самостоятельно отстаивать свою невиновность «наличием более веских доказательств».

Факт в том, что мы только читаем статью под очень драматичным заголовком, а подобные лазейки ежедневно используются для подчинения гражданского населения. Правительство не имеет права обладать столь неограниченной властью. Граждане, являющиеся родителями, ни в коем случае не должны доказывать свою невинность таким способом. Это очень жестоко.

Аризона могла бы использовать подобные законы для ограничения деятельности людей путем запугивания. Или, к примеру, для порабощения таких сообществ, как латиноамериканцы, сообщества против вакцинации, религиозные группы.

Это больше, чем просто ошибка формулировки, это – намеренная попытка склонить чашу весов в сторону интересов государственных чиновников.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (4 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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