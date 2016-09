Нью-Дели должен как следует прислушаться к Москве

Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время саммита АСЕАН-Индия в Лаосе, 8 сентября 2016 года

Indian Prime Minister Narendra Modi attends the ASEAN-India Summit in Vientiane, Laos on Sept 8, 2016.

Индия довольна своей первой дипломатической победой: Россия отменяет свои первые совместные военные учения с Пакистаном. Однако, вопрос в том, когда мы потеряли Россию, чтобы теперь завоевывать ее снова? Когда Россия настолько сблизилась с Пакистаном, чтобы прийти к решению о проведении этих совместных учений?

Как заявляли индийские эксперты, тот факт, что учения предполагалось провести в горной местности, означает, что Россия заинтересована в опыте пакистанских военных по проведению контр-повстанческих операций.

Учитывая ее собственный богатый опыт в области подавления мятежей и растущую роль России в сирийской гражданской войне, вполне возможно, что Россия также хотела воспользоваться этими учениями, чтобы продемонстрировать кое-что из своей военной техники, что могло бы пригодиться для пакистанских контр-повстанческих операций, включая боевую авиацию и пехотное оружие.

Однако, минуточку. Они говорят о Пакистане и операциях по подавлению внутренних беспорядков. Ну, разве это не забавно? Если бы Россия на самом деле хотела перенять опыт таких операций, разве не было бы гораздо более логичным, чтобы они взяли урок-другой у индийских войск, которые занимаются этим практически постоянно? С другой стороны, возможно Пакистан может дать им информацию о том, как проникать на территорию противника, если Россия планирует этому научиться.

В 2014 году Россия отменила долгосрочное эмбарго на поставку вооружений в Пакистан, а затем, в августе 2015 года Россия и Пакистан заключили договор о приобретении четырех штурмовых вертолетов Ми-35М.

Ми-35М – экспортная версия ударного вертолета Ми-24. Он особенно хорошо приспособлен для выполнения задач в горных районах и может быть применен в неблагоприятных погодных условиях. Российский вертолет должен заменить пакистанский парк устаревших американских штурмовых AH-1 Cobra, которые в основном применяются при проведении контр-повстанческих операций в стране.

С другой стороны, прежде чем Индия открыла рот, Соединенные Штаты уже дали понять, что любые военные шаги Индии, связанные с пересечением международных границ будут осуждены. И это говорит та самая страна, которая буквально не оставила камня на камне и сравняла с землей целую страну, чтобы найти одного террориста!

Итак, пока мы были заняты бесполезными ухаживаниями за США, планируя купить у них все, от булавок до слонов, разве не потеряли мы нашего единственного сильного в военном отношении настоящего друга и партнера по многим военным связям?

Возможно, пора президенту Моди понять, что его визиты в Соединенные Штаты являются не более чем напрасной тратой времени и не принесут ничего, кроме личного удовольствия от того, что страна, которая в течение девяти лет отказывалась его принять, теперь приветствует его дважды в год.

Обама, Буш, Клинтон или Рейган, все они знают, что Индия – это страна, которая должна оставаться «развивающейся нацией» всю жизнь, поскольку нет в мире лучшего рынка для сброса иностранных товаров. Однако, мы забываем, что фермеры в этой стране идут на поля и выращивают продукты для нас независимо от того, помогает им правительство или нет, а наши солдаты защищают нас несмотря на то, говорит им кто-нибудь делать это или нет. А что если мы ввели бы санкции против американских товаров? Куда в таком случае они стали бы их продавать?

Возможно, вы увидели бы в этом случае совсем другую Америку. Однако, такого, разумеется никогда не произойдет. Это просто никому не нужно. Все, что нам необходимо, это дать понять США, что мы знаем, о чем они думают и что мы не зависим от их милости.

Именно так Россия дала понять Индии, что ее дружбу не следует воспринимать как данность. И теперь, после того, как она преподала Индии урок, Россия дает еще один шанс на возобновление наших отношений. Единственная польза для России от Пакистана заключается в том, чтобы снова привлечь внимание Индии. И Россия была абсолютно права, поступая таким образом. То, что она по-прежнему не отказывается от Индии, абсолютно ясно.

Россия – страна, у которой по-прежнему нет друзей. Она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии. Она очень далека от Соединенных Штатов. Поэтому, если и существует страна, от которой Индия может ожидать равного партнерства, это Россия, страна, лишенная друзей.

И поэтому российское заявление следует читать очень и очень внимательно. Когда они говорят, что «крайне обеспокоены террористическими атаками вблизи линии контроля, и что они встревожены тем фактом, что «военная база близ города Ури подверглась атаке с пакистанской территории», слышим ли мы это?

Автор, Амбарнат Синха, независимый режиссер-документалист из Мумбаи

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

