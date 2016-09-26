Последняя неделя обрушила американо-российские отношения

Катастрофический провал мирного соглашения по Сирии всего через неделю после его вступления в силу обрушил отношения между Россией и Соединенными Штатами на новый рекордно низкий уровень. Никогда с момента окончания холодной войны риторика между Москвой и Вашингтоном, противными сторонами в глобальном конфликте, не была столь жесткой. Обе стороны обвиняют друг друга в неспособности повлиять на своих протеже в Сирии.

Москва была взбешена атакой на позиции сирийской армии, которую в прошлые выходные осуществили самолеты возглавляемой США международной коалиции, в ходе которой были убиты более 60 сирийских военнослужащих.

Американские официальные лица заявили, что удар под городом Дайр-эз-Заур в восточной Сирии был ошибкой, случаем «стрельбы по своим». Соединенные штаты утверждают, что они считали, что ведут огонь по ДАИШ.

Однако, российское Министерство иностранных дел отвергло это оправдание, созвав чрезвычайную сессию Совета Безопасности ООН и сделав сенсационное заявление, в котором обвинило США в пособничестве боевикам ДАИШ в Сирии.

Однако, через несколько дней в Сирии произошел другой устрашающий инцидент, который нанес почти фатальный удар по мирному соглашению и завел американо-российские отношения в еще больший тупик. Гуманитарный конвой ООН, доставивший в осажденный Алеппо груз одеял, продуктов и другой гуманитарной помощи, подвергся сокрушительному удару. Очевидцы говорили о падающих баррельных бомбах и самолетах, кружащихся в ночном небе.

Соединенные Штаты заявили, что все признаки указывают на удар российской авиации, однако Россия настаивает, что ни ее ВКС, ни авиация сирийского правительства не осуществляли атаки, которая была осуждена правозащитными организациями как военное преступление, унесшее жизнь как минимум 20 гражданских сотрудников ООН.

«Я думаю, мы должны воздержаться от эмоциональных реакций и от немедленных комментариев», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Мы должны провести самое тщательное и профессиональное расследование», добавил он.

Москва уже представила альтернативное объяснение атаке, заявив, что гуманитарный конвой, возможно, был подожжен повстанцами, или даже что этот удар мог нанести американский беспилотник «Predator». Все это показалось не более чем натяжкой раздраженному госсекретарю США Джону Керри, который в течение нескольких месяцев обсуждал с Россией мирное соглашение по Сирии, и который выступил с жесткой вербальной отповедью в адрес своего кремлевского коллеги.

«Я слушал моего коллегу из России и у меня такое ощущение, будто мы живем в параллельных вселенных», заявил он. «Если вы подписываете мирное соглашение и не соблюдаете его, каким доверием и авторитетом вы можете пользоваться?

Это дипломатическое скрещивание мечей по поводу Сирии, разумеется, возникло не на пустом месте. Россия и США в течение многих лет находятся на противоположных позициях по целому ряду международных проблем: начиная от войны в Персидском заливе 1990 года и заканчивая Арабской весной, начавшейся в 2010-м. Следует добавить к этому экспансию НАТО и американские системы ПРО, чтобы понять, что хотя холодная война и завершилась, двустороннее соперничество и взаимная подозрительность никуда не исчезли.

Последний раунд напряженности между США и Россией начался в 2014 году, когда народное прозападное восстание свергло украинское правительство. Кремль ответил фактическим вторжением, а затем и аннексией стратегически важного полуострова Крым, где Россия арендовала базу для своего Черноморского флота.

Затем Москва способствовала восстанию в Восточной Украине, вооружая мятежников и даже направляя, согласно утверждениям американских официальных лиц, свои военные подразделения для участия в боевых действиях. Ответ Соединенных Штатов был крайне жестким, и вскоре последовали экономические санкции, воскресившие и закрепившие старую и хорошо знакомую вражду между этими двумя бывшими противниками.

В самом сердце крайне напряженных отношений между Россией и США стоит Владимир Путин, человек, который возглавляет свою страну как президент, премьер-министр, а затем снова президент, уже в течение 17 лет. Именно его силовая внешняя политика, направленная на то, чтобы вынудить мир снова считаться с Россией как с великой державой, так разозлила Запад, и она же сделала его столь популярным дома.

Несмотря на тяжелые экономические условия, усиленные низкими ценами на нефть и экономическими санкциями со стороны США и ЕС, он по прежнему пользуется таким уровнем поддержки в России, о каком любой американский президент мог бы только мечтать.

Действительно, недавние парламентские выборы в России были отмечены относительно низкой явкой избирателей. Но это не обязательно отражает спад популярности Путина. В конечном итоге, ведь он лично в этих выборах вообще не принимал участия.

Даже в американской политике фактор Путина стал серьезным вопросом избирательной кампании, на фоне утверждений, которые Москва категорически отвергает, о том что Кремль пытается оказывать влияние на результаты президентских выборов в США.

Влияние российского лидера трудно игнорировать. Ведь на самом деле именно этот фактор Путина решает, что будет дальше происходить в сирийской кровавой бане. Госсекретарь Керри в своем эмоциональном призыве в ООН к возобновлению прекращения огня заявил, что это «момент истины».

Возможно, он обращался ко всему составу Совета Безопасности ООН в этот момент, но на самом деле его слова были адресованы лишь одному человеку.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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