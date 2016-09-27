Босния: поле битвы между Россией и Западом

Накануне прошедшего в воскресенье референдума расположенная на территории Боснии и Герцеговины Республика Сербская превратилась в арену гибридной политической борьбы между Западом и Россией. Возникшая в этом мини-государстве напряженность спровоцировала опасения новых столкновений через двадцать лет после окончания балканской войны. Референдум также отражает значительные разногласия между западными странам, поддерживающими босняков и хорватов, и Россией, твердо стоящей на стороне сербов.

Несмотря на существующее решение боснийского конституционного суда, согласно которому дата голосования означает дискриминацию против несербского населения, референдум определит, будет ли День Республики Сербской по-прежнему отмечаться 9 января, в тот день, когда это преимущественно сербское государственное образование было создано накануне вспышки боевых действий в 1992 году.

Голосование породило серьезные трения между западными странами, поддерживающими босняков и хорватов и Россией, выступающей на стороне сербов. Посольство Соединенных Штатов в Сараево угрожало необозначенными «последствиями», если референдум не будет отменен, в то время как российский посол открыто поддержал его проведение, заявив, что он является актом демократии. Россия – традиционный сторонник православных славян сербов. Высокопоставленные представители Европейского союза предостерегали Республику Сербскую от проведения референдума. Однако боснийские сербы не приняли во внимание решение конституционного суда и отмечали этот день несмотря на запрет.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, который инициировал проведение референдума и ездил на прошлой неделе в Москву встречаться с Владимиром Путиным, назвал реакцию босняков «истерией». «Это не референдум об отделении, как многие пытаются его представить», заявил он. «Это даже не начало подобного процесса».

Международные представители, наблюдающие за соблюдением боснийских мирных договоренностей были возмущены вызывающим поведением Додика и угрозами новых столкновений. «За последние 20 лет мы ни разу не слышали подобных речей», заявил Верховный представитель ЕС пр Боснии, австрийский дипломат Валентин Инцко.

Референдум, назначенный на 25 сентября прошел по инициативе правительства Республики Сербской. Это государственное образование на территории Боснии, преимущественно населенное сербами, является одним из двух подобных регионов, наряду с федерацией, где проживает главным образом боснийско-хорватское большинство. Оба эти образования имеют свои собственные правительства, парламенты и правосудие.

День Республики Сербской создавал напряженность внутри Боснии, поскольку он связан с сепаратистскими амбициями сербов. Он также противоречит Дейтонскому соглашению, мирному договору, положившему конец войне в 1995 году. Помимо вызова принципу верховенства закона в стране, босняки также опасаются, что этот референдум станет тестом и стартовой площадкой для более серьезного плебисцита в 2018 году по вопросу о независимости, который не может закончиться миром, предостерегают официальные лица в Сараево.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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