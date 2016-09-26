Турция и Россия договариваются о полетах над Сирией

Турция и Россия обсуждают разработку протокола по координации полетов своей боевой авиации в сирийском воздушном пространстве с целью предотвращения нежелательных инцидентов, подобных истории со сбитым над сирийской границей 24 ноября 2015 года российским самолетом. Об этом недавно заявил высокопоставленный источник в турецком военном командовании.
В процессе подготовки протокола две стороны также договорились о «джентельменском соглашении» о недопущении входа самолетов одной из сторон в зоны, где другая сторона проводит свои военные операции. Решение о сотрудничестве по координации боевых вылетов в Сирии было принято в ходе встречи начальников генеральных штабов двух стран, генерала Валерия Герасимова и его турецкого коллеги генерала Хулуси Акара, состоявшейся 15 сентября в Анкаре.
Два военачальника одобрили создание горячей линии между ВВС Турции и России с целью недопущения аварий и нежелательных инцидентов. «Продолжается работа на высшем уровне по разработке протокола», заявил высокопоставленный военный источник в интервью ежедневной газете Hürriyet на условиях анонимности 22 сентября. В случае подписания, этот протокол ознаменует важный шаг в развитии отношений между военным командованием и координации действий между Турцией и Россией на сирийском театре военных действий.
Необходимость в создании протокола по координации полетов в сирийском небе с Россией приобрела особую важность после того, как 24 августа турецкая армия начала масштабную операцию на территории Сирии с целью оттеснить боевиков ИГИЛ (ДАИШ) от своей границы.
«Мы предприняли 97 боевых вылетов против объектов ДАИШ в рамках операции «Щит Евфрата», заявил упомянутый источник. Согласно его заявлению, пока продолжаются переговоры на высшем уровне о подписании официального протокола, две стороны соблюдают устные договоренности, которые он назвал «джентельменским соглашением». В соответствии с этими договоренностями, турецкие военные проинформировали российскую сторону о координатах тех зон, в которых они осуществляют военные операции и где имеют место действия турецкой боевой авиации.
«Мы знаем, в каких зонах потребуется проведение воздушных операций. Наши самолеты взлетают по тревоге при необходимости оказать поддержу силам Свободной сирийской армии (FSA), ведущей наземные операции», заявил источник. «При этом наши коммуникации с Россией функционируют идеально».
Согласно заявлению того же анонимного источника, российская сторона также действует исключительно аккуратно и осторожно, чтобы избежать нарушений турецкого воздушного пространства и регулярно предоставляет информацию о своих вылетах вблизи турецкой территории, особенно провинции Хатай.
Самый близкий полет российской авиации от границы турецкого воздушного пространства имел место в четырех километрах от провинции Хатай, сообщил турецкий источник, и добавил, что турецкие военные были заранее проинформированы об этом.
Газета Hürriyet напоминает, что Турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года под предлогом якобы нарушения воздушного пространства Турции, что вызвало тяжелый дипломатический кризис между двумя странами. Нормализация отношений началась лишь после официальных извинений Турции за этот инцидент.