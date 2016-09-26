Турция и Россия договариваются о полетах над Сирией

Турция и Россия обсуждают разработку протокола по координации полетов своей боевой авиации в сирийском воздушном пространстве с целью предотвращения нежелательных инцидентов, подобных истории со сбитым над сирийской границей 24 ноября 2015 года российским самолетом. Об этом недавно заявил высокопоставленный источник в турецком военном командовании.

В процессе подготовки протокола две стороны также договорились о «джентельменском соглашении» о недопущении входа самолетов одной из сторон в зоны, где другая сторона проводит свои военные операции. Решение о сотрудничестве по координации боевых вылетов в Сирии было принято в ходе встречи начальников генеральных штабов двух стран, генерала Валерия Герасимова и его турецкого коллеги генерала Хулуси Акара, состоявшейся 15 сентября в Анкаре.

Два военачальника одобрили создание горячей линии между ВВС Турции и России с целью недопущения аварий и нежелательных инцидентов. «Продолжается работа на высшем уровне по разработке протокола», заявил высокопоставленный военный источник в интервью ежедневной газете Hürriyet на условиях анонимности 22 сентября. В случае подписания, этот протокол ознаменует важный шаг в развитии отношений между военным командованием и координации действий между Турцией и Россией на сирийском театре военных действий.

Необходимость в создании протокола по координации полетов в сирийском небе с Россией приобрела особую важность после того, как 24 августа турецкая армия начала масштабную операцию на территории Сирии с целью оттеснить боевиков ИГИЛ (ДАИШ) от своей границы.

«Мы предприняли 97 боевых вылетов против объектов ДАИШ в рамках операции «Щит Евфрата», заявил упомянутый источник. Согласно его заявлению, пока продолжаются переговоры на высшем уровне о подписании официального протокола, две стороны соблюдают устные договоренности, которые он назвал «джентельменским соглашением». В соответствии с этими договоренностями, турецкие военные проинформировали российскую сторону о координатах тех зон, в которых они осуществляют военные операции и где имеют место действия турецкой боевой авиации.

«Мы знаем, в каких зонах потребуется проведение воздушных операций. Наши самолеты взлетают по тревоге при необходимости оказать поддержу силам Свободной сирийской армии (FSA), ведущей наземные операции», заявил источник. «При этом наши коммуникации с Россией функционируют идеально».

Согласно заявлению того же анонимного источника, российская сторона также действует исключительно аккуратно и осторожно, чтобы избежать нарушений турецкого воздушного пространства и регулярно предоставляет информацию о своих вылетах вблизи турецкой территории, особенно провинции Хатай.

Самый близкий полет российской авиации от границы турецкого воздушного пространства имел место в четырех километрах от провинции Хатай, сообщил турецкий источник, и добавил, что турецкие военные были заранее проинформированы об этом.

Газета Hürriyet напоминает, что Турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года под предлогом якобы нарушения воздушного пространства Турции, что вызвало тяжелый дипломатический кризис между двумя странами. Нормализация отношений началась лишь после официальных извинений Турции за этот инцидент.





Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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