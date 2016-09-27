Став мировым лидером по поставкам пшеницы, Россия доказала бессмысленность санкций

Резкое падение цен на пшеницу нельзя обосновать такими причинами, как вызванные погодными условиями небывалые урожаи или циклический спад экономик основных покупателей. Хотя подобные факторы и сыграли определенную роль на рынке пшеницы, они не столь существенны в сравнении с тем основополагающим фактом, что некогда упадочное сельское хозяйство России стало занимать лидирующую позицию в агропромышленности.

Первостепенное значение этого всеохватывающего развития заключается не в определении места России в мире, а во всей прелести сырьевых рынков.

Благодаря бескрайним пространствам исключительно плодородной земли, известной как «чернозем», Россия важна для мирового рынка зерновых настолько же, насколько горючие сланцы важны для производства топлива.

В своем новом сельскохозяйственном рывке Россия впервые за все время заставила экспортные поставки фермерской продукции превзойти продажи оружия. Прибыли России за ее пределами за последний год, составившие 20 миллиардов долларов (на 15% больше заработанного в предыдущем году), развитие централизованного агропромышленного комплекса российской экономики – несомненная составляющая государственного планирования.

Президент Путин прикладывает массу усилий к восстановлению фермерского класса, уничтоженного большевиками.

Он отдает предпочтение не промышленной экономике, а той, в которой преобладали бы природные ресурсы. Процветание сельскохозяйственного сектора – неотъемлемая часть такого подхода, дающего зеленый свет фермерам и селянам, и в то же время рассматривающего постиндустриальный городской средний класс как класс потенциальных критиков и нарушителей спокойствия.

Сочетание такой позиции с имперскими амбициями Путина настолько же несостоятельно сегодня, насколько было при царе, но с точки зрения сельскохозяйственного производства Западу выгоднее приветственно отнестись к этому явлению и сделать неприятный, но очевидный вывод: Россия не может быть подвергнута санкциям.

Спустя более двух лет после введения Западом санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину, стало ясно, что подобная политика не принесла ожидаемых результатов. Несомненно, рубль потерял позиции, темпы инфляции выросли, экономика приостановила развитие и даже претерпела некоторый кризис, но при этом Крым по-прежнему остается частью России, и она по-прежнему испытывает свои силы также и на других территориях, начиная Сирией и заканчивая Арктикой.

Почему так происходит? Потому что Россия настолько обширна территориально, разнообразна геологически и обладает такими технологическими возможностями, что легко может сама прокормить себя и при необходимости самостоятельно произвести то, чего не сможет купить.

Попытка Европы вырвать Украину из-под российского крыла, где она пребывала многие века, была опрометчивой независимо от экономических реалий. Но когда этот политический авантюризм спровоцировал войну, Европа потянула за собой весь Запад к экономической ошибке введения санкций против России.

В политическом плане можно поспорить, нужна ли Европе схватка с русским медведем. В экономическом же плане эта идея изначально была обречена на провал.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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