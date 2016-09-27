Схватка между США и Россией из-за Сирии невозможна

Только этой новой проблемы нам не хватало в Сирии, как будто все остальное уже было решено. Теперь там резко обострилась конфронтация между США и Россией. Сначала Соединенные Штаты объявили, что удар по войскам сирийского президента Башара аль-Асада был нанесен по ошибке, что привело Москву в бешенство. Сразу после этого бомбовому удару предположительно российской или сирийской авиации подвергся гуманитарный конвой ООН. На этот раз крайне разгневан был Вашингтон . Все это, в свою очередь, привело к провалу не продержавшегося и недели перемирия в стране.

Новая конфронтация между двумя сверхдержавами в Сирии заставила как региональные державы, так и сирийцев, спросить себя, как это отразится на дальнейшем ходе войны и балансе сил в этой стране. Впрочем, пока нет никаких причин для тревог, поскольку прямое столкновение между двумя мировыми державами вообще не стоит на повестке дня.

В отличие от России, для США Сирия не является стратегическим приоритетом. Долгосрочные стратегические цели Америки связаны сегодня с Азиатско-тихоокеанским регионом, поскольку она прилагает усилия по постепенному переключению своего внимания с Ближнего Востока на эту зону. Именно этим, главным образом, объясняется тот факт, что президент США Барак Обама фактически переложил ответственность за «сирийскую проблему» на российского президента Владимиру Путину с самого начала войны.

Более того, главным приоритетом коалиции, возглавляемой США на Ближнем Востоке, которая ведет войну против Исламского государства Ирака и Леванта (ДАИШ), является нефть. Это делает Ирак главной проблемой западного лагеря.

Что же касается России, у нее здесь имеется две основных цели. Во-первых, на протяжении всей эпохи после холодной войны она пытается не допустить экспансии Запада в восточном направлении. Именно по этой причине Москва блокировала вступление в НАТО Грузии и Украины. Кроме того, в последнее время России удалось поставить Крым и Восточную Украину под свой контроль. Таким образом, на данный момент Кремль успешно противодействовал реализации долгосрочных целей Запада, связанных с экспансией.

Второй целью Москвы является защита своих национальных интересов на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье на основе сирийского плацдарма.

Путин стремится усилить влияние России в регионе за счет переустройства Сирии по собственному вкусу. И главным средством сделать Россию в 21 столетии «ближневосточной державой» является сохранение и укрепление двух военных баз в Сирии. Одна из них – военно-морская база в порту Тартус, а другая – авиабаза в Латакии. Вдобавок к этому он поставил под свой контроль сирийское воздушное пространство, развернув здесь в прошлом году зенитно-ракетные комплексы С-400. В конечном счете, именно эти интересы заставляют Путина продолжать поддерживать Асада.

Помимо прочего, нынешняя сирийская стратегия Кремля отнюдь не нова: дипломатические отношения между Советской Россией и Сирией уходят корнями в 1944 год. Позже, в 1971-м, тогдашний президент Сирии Хафез аль-Асад позволил Советскому Союзу использовать военно-морскую базу в Тартусе, что Москва и делает по сей день. Запад, со своей стороны, после второй мировой войны смирился с тем, что Сирия находится под российским влиянием.

Более того, Россия также позиционирует себя как «восточно-средиземноморская держава» Хорошо известно, что недавно на шельфе Кипра, Израиля, Газы и Египта были разведаны колоссальные запасы природного газа. В этой связи целью России является превращение в мощнейшую державу региона за счет установления масштабного присутствия в восточном Средиземноморье посредством своих баз в Сирии.

Короче говоря, Запад, и в особенности Соединенные Штаты Америки главным образом заинтересованы не в Сирии, а в Ираке. Именно поэтому международная коалиция против ДАИШ поддерживает США в Ираке, и следовательно Вашингтон не нуждается в сотрудничестве России в этой стране.

Впрочем, совсем по иному обстоят дела в самой Сирии. Члены коалиции не обращают никакого внимания на эту страну. Иначе говоря, США фактически заинтересованы в сохранении доминирования России в Сирии и ее ключевой роли в борьбе против ДАИШ в краткосрочном периоде, а в долгосрочной перспективе Вашингтон готов оставить ее России.

Однако, следует оговориться: Вашингтон все же уделяет Сирии определенное внимание. Его политика по поддержке идеи автономии сирийских курдов в северной Сирии указывает на эти долгосрочные, но не более чем тактические интересы США.

Суммируя вышесказанное, можно заключить, что США не ввяжутся в какое-либо серьезное противостояние с Россией, и им придется считаться с приоритетами Москвы в Сирии, поскольку они нуждаются в ее сотрудничестве в этой стране.

Для Турции, в свою очередь, все это означает, что Анкара вынуждена будет обращать на российские приоритеты в Сирии самое пристальное внимание, если она планирует сохранять свое присутствие здесь в долгосрочной перспективе. Следует напомнить, что одним из главных приоритетов Путина является сохранение власти Башара аль-Асада, другими словами, победа Асада в борьбе против оппозиционных группировок, поддерживаемых, в том числе, и Турцией. Таким образом, Москва ожидает от Анкары постепенного отказа от дальнейшей поддержки этих группировок, а также расширения зоны нынешних операций, то есть сферы турецкого влияния в Сирии, в южном направлении.

Тем не менее, тот факт, что сирийские курды являются пусть и не стратегическим, но тактическим партнером Соединенных Штатов, не исключает возможности столкновения между Анкарой и Вашингтоном, принимая во внимание особую чувствительность Турции к проблеме потенциальной курдской автономии.

Именно поэтому Анкара, по мнению многих наблюдателей, в предстоящие несколько месяцев будет вынуждена идти по сверхтонкому льду, стараясь не проломить его и в то же время не поскользнуться.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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