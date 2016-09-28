АКРА: в нынешнем году экономика России, по всей вероятности, будет сокращаться

Экономика в России, как ожидается, будет сокращаться в 2016 и 2017 годах, прежде чем вернется к умеренному росту в 2018 году. Впрочем, согласно недавнему отчету российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, текущая фаза рецессии предположительно продлится до начала 2017 года, поскольку активность в нескольких ключевых секторах за последние пять месяцев снизилась.

Согласно прогнозам, ВВП России ожидает падение на 1,5 процента в нынешнем году и на 0,1 процента в 2017 году, а затем он начнет демонстрировать рост, на 0,5 процента в 2018 и на 0,7 процента в 2019 году. Кроме того, согласно отчету агентства, рецессия в стране продлится до начала 2017 года, а затем, даже в случае восстановления цен на нефть, экономический рост вряд ли превысит 1,5 процента.

В последнем отчете агентство АКРА заявило: «Данные экономической статистики за первое полугодие 2016 года указывают на то, что де-факто рецессия еще продолжается. С учетом сезонных факторов, текущие показатели роста в важнейших секторах экономики оставались в негативной зоне. Горнорудная промышленность, розничная торговля, строительство и другие базовые виды экономической деятельности продемонстрировали в течение последних пяти месяцев сокращение».

Кроме того, агентство указало в своем прогнозе нефтяных цен, что средний уровень цены на российскую нефть марки Urals в 2016 году предположительно будет составлять 41 доллар за баррель, а в 2017 и 2018 годах он ожидается на уровне соответственно 43 и 44 доллара за баррель. Страна вошла в тяжелую рецессию после того, как в начале 2015 года резко обвалились цены на нефть, при этом ВВП сократился на 3,7 процента.

В то же время, министр экономического развития России Алексей Улюкаев сказал, что министерство пересмотрело свой прогноз на 2016 год. Вместо предполагавшегося спада на 0, 2 процента теперь он ожидается в размере 0,6 процента. Впрочем, на протяжении предстоящих двух кварталов ожидается отскок показателей экономического роста.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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