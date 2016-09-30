Президент России возвращает своей родине былое величие

Пользуясь широкой поддержкой на родине, российский президент обретает все большую популярность и за ее пределами. Так, американский кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неизменно произносит теплые слова о Путине, не смотря на то, что образ российского президента частенько демонизируется американскими СМИ. Вопреки всем прогнозам, подобное отношение только способствует росту популярности Трампа среди американских избирателей.

По данным электронного голосования YouGov в августе 2016 только 27% официально зарегистрированных республиканцев (против 66% в опросе двухлетней давности) недоброжелательно относятся к президенту России.

85% республиканцев говорят, что видят Путина как сильного лидера, в то время как лишь 18% могут сказать то же самое о Бараке Обаме. Среди избирателей, поддерживающих Трампа, уровень одобрения президента России даже выше и составляет треть всех его сторонников.

Это значит, что поддержка Путина рядовым американским избирателем расцветает в то время, как двусторонние отношения переживают период охлаждения и обострения напряженности!

Благосклонность Путину становится тенденцией не только для США. Мощная поддержка российского президента повсеместно распространяется в Европе.

Избранная 16 сентября главой Партии независимости, третьей по величине политической партии в Великобритании, Диана Джеймс призналась, что Владимир Путин является для нее одним из политических кумиров. «Я восхищаюсь им с точки зрения того, как он стоит за свою страну», – пояснила она, добавив, – «Он очень сильный руководитель. Продвижение интересов России для него в приоритете».

Партия независимости одержала победу на выборах в Европарламент в 2014 году и считает выход Великобритании из Евросоюза своей заслугой, поскольку именно это событие было поставленной целью партии.

Заметка в итальянском издании La Repubblica объясняет популярность российского президента его непреклонной позицией против глобализации и поддержкой государственного суверенитета.

Проведенный в сентябре 2016 саммит большой двадцатки в Ханчжоу стал реально ощутимым политическим достижением, продемонстрировавшим усиление международного положения России.

Благодаря отношению организаторов саммита к президенту России как к «основной фигуре», проведение Путиным встреч с мировыми лидерами предоставило ему дополнительные преимущества во внешней политике.

Успех на саммите составляет часть всеобщей тенденции. Невзирая на обладание Соединенными Штатами значительно большего в сравнении с Россией военного потенциала на Ближнем Востоке, его лидеры охотнее наносят визиты в Москву для встреч с Путиным вместо того, чтобы стремиться в Вашингтон. На сегодняшний день отношения России и Ближнего Востока достигли своей наивысшей отметки.

Глобальная ударная сила России подтверждается тем фактом, что на данный момент она представляет собой вторую по величине военную мощь в мире.

Существует и другая тенденция, значение которой следовало бы упомянуть для представления целостной картины. Получив жестокий удар из-за падения цен на нефть, крупнейший мировой поставщик этого энергетического ресурса наблюдает завершение начавшегося в 2015 экономического спада. По предварительным расчетам Министерства экономики, если в нынешнем году внутренний валовой продукт, вероятно, сократится на 0,2%, то он должен увеличиться до 0.8% в 2017.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело и обновило свой долгосрочный прогноз относительно кредитоспособности российской экономики, оценив ее уровень, ранее бывший отрицательным, как стабильный и сообщив, что основные внешние риски для страны миновали и экономика в ближайшие годы должна пойти в рост.

Рейтинговое агентство выражает надежду, что российская экономика продолжит приспосабливаться к низким ценам на нефть, увеличив объемы в среднем на 1,6% в 2017-2019 после сокращения на 1% в нынешнем году. «Мы также рассчитываем, что Россия, невзирая на финансовое давление, сохранит относительно низкий уровень долговой нагрузки государства и укрепит позиции внешних прибылей в 2016-2019», – сообщает Standard & Poor’s.

По данным агентства ситуация еще может быть переоценена, если страна продемонстрирует высокую степень стабильности финансовой системы и экономического роста. Российский министр финансов Антон Силуанов прогнозирует потенциальное возвращение к инвестиционному уровню, поскольку правительство усиливает государственное финансирование.

В августе произошло значительное событие, которое каким-то образом удалось скрыть от общественности, хотя по определению оно должно было быть освещено и обнародовано. По данным Центрального банка, приток капитала в Россию в августе превзошел отток на один миллиард долларов.

Мировой уровень процентных ставок стремится к нулю или даже отрицателен, в то время, как доходы от облигаций федеральных займов России остаются довольно привлекательными для мировых инвесторов. Российский фондовый рынок представляет собой один из самых экономичных в мире с эффективным корпоративным управлением и хорошими финансовыми результатами. Очевидно, что наложенные Западом санкции потерпели неудачу в изолировании и разрушении шестой по величине мировой экономику. Со слов главы Boston Consulting Group Ганса Беркнера, темп экономического роста в России за последующие пять лет может достичь 5%. Рост начнется в 2017.

Беркнер полагает, что падение цен на нефть и девальвация рубля могут послужить началом отказа России от экономики, зависящей от нефти и газа. Экономисты Bloomberg считают, что российская экономика идет по пути последовательного восстановления.

Чувствуется оживление деловых настроений, основными признаками которого является повышение спроса на электроэнергию для грузовых и контейнерных перевозок. Пульс экономики начинает биться быстрее.

Страна растет и процветает, подтверждая свой статус мировой державы в многогранной мировой системе. Могущественному политическому окружению Запада может не понравиться данный факт, но, безусловно, он не подлежит никакому сомнению.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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