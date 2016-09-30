Принципиальные отличия и соотношение ядерного арсенала Америки и России

В ходе теледебатов в среду вечером республиканский кандидат бизнесмен Дональд Трамп заявил, что «Россия расширяет свой» ядерный потенциал, добавив, что «они обладают гораздо более новыми вооружениями, чем мы». Однако, по мнению доктора Джеффри Льюиса, главного издателя журнала «ArmsControlWonk», хотя Россия, возможно и обновила в последнее время свои ракеты и боеголовки, идея, что Москва обладает более мощным ядерным потенциалом, «почти наверняка не соответствует действительности».

Теоретически, ядерный арсенал России состоит из более смертоносных вооружений по сравнению с американским. Так, межконтинентальные твердотопливные баллистические ракеты PC—24 «Ярс», представленные в середине 2000-х годов, способны нанести удар по любой точке США, причем каждая из них, согласно некоторым данным, оснащена десятью независимо наводящимися ядерными боеголовками.

Эти десять боеголовок входят в атмосферу земли на гиперзвуковых скоростях, около 8 километров в секунду. Китай также создал подобную платформу, и у США просто нет средств защиты против залпа таких разрушительных ядерных ракет.

Для сравнения, американские ракеты MinutemanIIIICBM также входят в атмосферу на гиперзвуковых скоростях, но они оснащены лишь одной боеголовкой, и эти ракеты были представлены в 1970-х. Впрочем, вопрос о том, чьи ракеты лучше, скорее носит философский характер и не может сводиться к прямому сравнению возможностей.

Льюис заявляет, что руководители Объединённого стратегического командования ВС США, отвечающие за ядерный потенциал, в течение многих десятилетий утверждали, что при необходимости выбирать между американскими ядерными вооружениями и российскими, они в любом случае выбрали бы свои.

В интервью журналу «BusinessInsider» Льюис сказал, что американский арсенал, хотя он и не способен разрушать целые континенты, лучше приспособлен для выполнения стратегических задач США.

«Русские сделали совершенно иной конструкторский выбор, чем мы», в том что касается межконтинентальных баллистических ракет, заявил он. «Россия построила вооружения, которые предусматривают пошаговую модернизацию и совершенствование», то есть оружие, нуждающееся в обновлении приблизительно каждые десять лет.

Американские же ракеты, по мнению Льюиса, скорее похожи на автомобили «Феррари»: красивые, филигранно исполненные и разработанные для идеального выполнения задач в течение долгого времени. Эксперты заявили, что плутониевые сердечники могут служить до 100 лет. Он считает, что арсенал американских MinutemanIII, несмотря на из возраст, обладает высочайшей эффективностью.

«Российские ядерные вооружения более новые, но они отражают конструкторскую философию, согласно которой «нет смысла делать ракету супер-эффективной, поскольку ее предстоит модернизировать всего через десять лет».

Разница в философии подхода на этом не заканчивается. «Русские любят ставить ракеты на гусеницы», заявил Льюис, в то время как Америка предпочитает наземные шахты, представляющие собой хорошую цель и лишенные подвижности. В период пика холодной войны, США в какой-то момент выпустили ракету мобильного базирования на гусеничном ходу. Однако требования безопасности и надежности в США значительно превышают российские, что сделало подобную платформу нецелесообразной.

«США не могут делать такие вещи, как Россия, поскольку мы не собираемся ставить ракеты на жалкие гусеничные платформы», заявил Льюис. В то же время, российская конструкторская философия опирается на хитрость и создание угрозы без чрезмерных затрат.

«Соединенным Штатам по душе более надежные вещи, требующие специального обучения персонала», пояснил Льюис. Эта разница связана с особенностями людей, несущих службу в вооруженных силах США, с их принципиальными отличиями от российских военных.

«Сердцевину американской военной машины составляет постоянный сержантский состав», добавил он. «Эти люди служат долгое время, поэтому наша армия качественно лучше, чем российская, в которой до сих пор служат призывники».

Именно этот профессионализм, составляющий основу армии США, делает Америку особым типом мировой державы. Мыпредпочитаемразрушительномупотенциалуточностьи эффективность.

«Мы любим точность». Льюис говорит, что идеальная для США ядерная ракета представляет собой миниатюрное ядерное оружие, способное влететь прямо через окно и уничтожить конкретное здание». В то же время, русские скорее нанесли бы удар своими десятью боеголовками и сравняли с землей весь город, включая гражданское население.

Например, российская «роботизированная мини-субмарина» Status 6, способная делать 100 узлов и действовать в радиусе 10 тысяч километров, фактически представляет собой грязную бомбу с ядерным зарядом. Она не только наносит ядерный удар, но и делает воды вокруг бухты радиоактивными на долгие годы вперед. Соединенные Штаты никогда даже не рассматривали возможность нанесения подобных разрушений, и не стремятся к этому.

Ядерные амбиции России, как показывают ее вооружения, являются «в высшей степени аморальными», заявляет Льюис. «Именно поэтому американцы – хорошие парни», в отличие от русских.

Льюис сообщил также, что Соединенные Штаты на самом деле не имеют средств защиты против самых современных российских «дьявольских» ядерных вооружений, поскольку «проблема в том, что математика никогда не работает».

Российская ядерная межконтинентальная баллистическая ракета вырывается на орбиту, совершает оборот, а затем распадается на индивидуальные боеголовки, которые направляются к отдельным целям со скоростью 23 Мах. Соединенные Штаты не способны разработать систему защиты, которая могла бы уничтожить десять ядерных боеголовок, идущих не такой невообразимой скорости в направлении территории США.

«Соединенные Штаты никогда не соизмеряли свою противоракетную оборону с масштабом российской атаки. Это звучит как отличная идея, однако лишь на бумаге, а в реальности, если подумать о 1000 боеголовок…»

Еще одним возможным решением было бы уничтожать ракеты до момента, когда они покинут атмосферу Земли, однако это значит сбивать их над Россией, что связано с иными не менее серьезными проблемами.

Можно было бы также уничтожать эти ракеты со спутников в космическом пространстве, однако, по словам Льюиса, для этого США понадобилось бы увеличить число запускаемых спутников в 12 раз, прежде чем они приобрели бы достаточное количество космических ресурсов для защиты территории Соединенных Штатов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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